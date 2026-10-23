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Mit dem Tandem durch die Wische. Foto: Leonard Schubert
Bild: Mit dem Tandem durch die Wische. | Foto: Leonard Schubert

Antritt | Durch die Wische nach Werben

Warum fährst du mit mir in die Wische, Leonard Schubert?

Ganz im Norden von Sachsen-Anhalt, in der Altmark, liegt die Wische mit der Hansestadt Werben. Leonard und Gerolf sind hingefahren.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Leonard Schubert in die Hansestadt Werben in der Wische.

Mit dem Tandem nach Werben in der Wische

Fahrräder können Entdeckungsmobile sein, viele Menschen machen diese Erfahrung schon als Kind. Doch fürs Entdecken gibt es keine Altersbeschränkung und man muss dafür auch nicht weit wegfahren. Schon in der eigenen Region gibt es oft Gegenden, die man kaum kennt. Für den Sachsen-Anhalt-Podcast „DAZWISCHEN“ ist Gerolf im August mit Redakteur Leonard Schubert in die Wische in der Altmark gefahren, denn der Landstrich ganz im Norden Sachsen-Anhalts ist ihnen bisher unbekannt gewesen. Das sollte sich ändern. Mitten in der Wische ist die Hansestadt Werben, die oft als kleinste Hansestadt der Welt bezeichnet wird. 600 Menschen leben dort in der Kernstadt, insgesamt hat die Gemeinde 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Leonard und Gerolf sind mit dem Tandem hingefahren.

Eine Idee von Zukunft

Wie viele ländliche Regionen haben Werben und die Wische mit Landflucht zu kämpfen. Doch in Werben stemmen sich einige Menschen gegen die Zukunftslosigkeit. Die Stadt mit ihren vielen Backstein- und Fachwerkhäusern und dem historischen Stadttor zieht Menschen aus Hamburg, Berlin, Magdeburg und darüber hinaus an. Sie sanieren alte Häuser und tragen zum regen Vereinsleben in der Stadt bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Arbeitskreis Werbener Altstadt, der sich seit 20 Jahren für den Erhalt historischer Gebäude und die Weiterentwicklung des Stadtlebens einsetzt.

Leonard und Gerolf sind für diese Ausgabe des Antritts nach Werben und in die Wische gefahren und haben Menschen getroffen. Auf und neben dem Tandem haben sie Gespräche geführt und einen intensiven Eindruck von Land und Leuten bekommen.

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