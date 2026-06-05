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Bild: detektor.fm
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destilliert | Juni 2026: Wie läuft „DAZWISCHEN“?

„Es ist viel los — jede Woche ein neues Thema“

Seit Ende März gibt es DAZWISCHEN: Ein wöchentlicher Podcast und ein Newsletter sollen helfen, Sachsen-Anhalt besser zu verstehen — insbesondere vor und nach den Landtagswahlen. Zu Gast sind in dieser Folge Leonard Schubert und Anne Koslowski-Aknaik aus der DAZWISCHEN-Redaktion.

Das Team hinter DAZWISCHEN

Seit Mitte März arbeitet das Team des Projekts DAZWISCHEN daran, Sachsen-Anhalt journalistisch neu zu entdecken. Ziel ist es, die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Land zu begleiten und Geschichten zu erzählen, die Hintergründe liefern, Perspektiven eröffnen und Lösungen sichtbar machen — insbesondere in der heißen Phase rund um die Landtagswahlen am 6. September 2026.

Es ist viel los, es ist super spannend — jede Woche ein neues Thema.

Anne Koslowski-Agnaik, Newsletter- und Community-Redakteurin DAZWISCHEN

Anne Koslowski-Agnaik, Newsletter- und Community-Redakteurin DAZWISCHEN

Zwischen Herausforderung und Aufbruch

Jede Woche steht das Team vor neuen Herausforderungen: Während Leonard Schubert die redaktionelle Gesamtkoordination verantwortet und komplexe Themen für den Podcast aufbereitet, entwickelt Anne Koslowski-Agnaik den begleitenden Newsletter weiter und arbeitet an neuen Community-Angeboten.

Ich finde es super spannend, was da alles passiert. Wir sind immer noch total dabei, während das Projekt läuft, zu entwickeln, wo das hingehen soll.

Leonard Schubert, Redakteur DAZWISCHEN

Leonard Schubert, Redakteur DAZWISCHEN

Kulturtipps für den Sommer

Mitgebracht haben die beiden auch ihre persönlichen Kulturtipps für den Sommer: Anne empfiehlt die Familien-Trilogie der französisch-marokkanischen Autorin Leïla Slimani und freut sich besonders auf den Abschlussband „Trag das Feuer weiter“.

Leonard setzt auf sommerliche Romane wie „Der große Sommer“ von Ewald Arenz oder „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf. Außerdem empfiehlt er die Dokumentation „Der Tod ist ein Arschloch“ über den ehemaligen Musikmanager und Bestatter Eric Wrede, die ihn durch ihren ungewöhnlich lebensbejahenden Blick auf das Thema Sterben beeindruckt hat.

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