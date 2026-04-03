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destilliert | April 2026: Newsletter und Podcast für Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt

DAZWISCHEN ist eine Kombination aus Podcast und Newsletter. Das Format soll helfen, das Land Sachsen-Anhalt besser zu verstehen. In dieser Folge unseres Hinter-den-Kulissen-Podcasts „detektor.fm destilliert“ sprechen wir mit den beiden Hosts Marie Landes und Katja Schmidt.

Zweimal gegründet, einmal gelöscht

Das heutige Bundesland Sachsen-Anhalt ist aus vielen historischen Bestandteilen zusammengesetzt worden und das gleich zweimal. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die große preußische Provinz Sachsen und das kleine Land Anhalt erstmals zu einem Bundesland zusammengeführt. 1952 löst die DDR dann dieses Konstrukt wieder auf und ersetzt es durch die Bezirke Halle und Magdeburg. Erst zum 3. Oktober 1990 entsteht Sachsen-Anhalt in seiner heutigen Form. Diese wechselvolle Geschichte wirkt bis heute nach: Sie prägt politische Strukturen ebenso wie gesellschaftliche Entwicklungen. Sie zu kennen, hilft dabei, aktuelle Debatten besser zu verstehen.

Sachsen-Anhalt besser verstehen

Im September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Ein guter Zeitpunkt also, einen genaueren Blick auf das Bundesland, seine Menschen und die Themen für Sachsen-Anhalt zu werfen. Wir von detektor.fm haben dafür mit DAZWISCHEN einen journalistischen Newsletter und einen Podcast für Sachsen-Anhalt gestartet. Das Ziel: einen interessierter, ausgewogener und differenzierter Blick auf das Bundesland.

Natürlich gehören negative Meldungen auch dazu. Für uns sind die aber eher ein Startpunkt, an dem man losläuft, an dem man dann genauer hinschaut und versucht, Gründe rauszufinden.

Katja Schmidt, Host von DAZWISCHEN

Die beiden Journalistinnen Marie Landes (in Dessau aufgewachsen) und Katja Schmidt (aus Magdeburg) sprechen dafür jede Woche mit Menschen in und aus dem Bundesland. Dabei blicken sie auf alle Aspekte des Lebens, von Politik, Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Gemeinschaft über Herausforderungen bis hin zu Zukunftschancen. Podcast und Newsletter entstehen im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Jede Woche gibt es eine neue Newsletter-Ausgabe und Podcast-Episode.

Warum sie ihre Heimat Sachsen-Anhalt durch den Podcast nochmal anders wahrnehmen und über welche Themen sie in DAZWISCHEN unbedingt mal berichten wollen, darüber sprechen Marie Landes und Katja Schmidt mit Christian Bollert in dieser Ausgabe von detektor.fm destilliert.

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Shownotes

(00:00:00) Intro
(00:01:08) Anlauf des neuen Podcasts
(00:02:17) Reaktionen auf „Dazwischen“
(00:03:28) Bedeutung DAZWISCHEN
(00:05:20) Wertschätzung und Feedback
(00:07:06) Themenfindung für DAZWISCHEN
(00:07:42) Bezug zu Sachsen-Anhalt
(00:11:21) Teaser für kommende Folgen
(00:15:51) Hör-/Filmempfehlungen

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