destilliert | Oktober 2025: Themenschwerpunkt Licht im „Antritt“

In Zeiten des abnehmenden Lichts

Im Oktober dreht sich in unserem Fahrradpodcast „Antritt“ alles um das Licht am Rad. Außerdem: Buch-, Serien- und Podcasttipps gegen die Herbstdepression.

Schwerpunkt Licht im „Antritt“

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und dann wird auch noch die Zeit umgestellt. detektor.fm-Fahrradpodcast-Host Gerolf Meyer ist selbsternannter Sommerzeit-Ultra und kein Fan des Oktobers, aber irgendwie muss man da ja durch. Im „Antritt“ dreht sich deshalb in diesem Monat alles um Beleuchtungssysteme für das Fahrrad, vom LED-Frontscheinwerfer bis zum batteriebetriebenen Radar-Rücklicht. Es geht um die Geschichte des Leuchtmittels, um technische Innovationen und die Renaissance des Nabendynamos. Außerdem war Gerolf beim Weltmarktführer für Fahrradbeleuchtung in Meinerzhagen zu Besuch und wird davon ebenfalls im Oktober im „Antritt“ berichten. So hat Gerolf seine eigenen Strategien, um „Licht ins Dunkel“ der Herbst- und Winterzeit zu bringen.

Persönlich und emotional halte ich das mit der Dunkelheit für einen Skandal.

Gerolf Meyer, Host vom „Antritt“

In dieser Folge unseres Hauspodcasts „detektor.fm destilliert“ spricht Gerolf Meyer mit Christian Bollert über ungute Herbstgefühle, überlange Zugfahrten und die Frage, warum man auf dem Rad die Hell-Dunkel-Grenze sehen können sollte. Außerdem gibt es Buch-, Serien- und Podcastempfehlungen für kalte Herbsttage.

(00:00:00) Intro
(00:00:09) Blick auf den Oktober
(00:01:29) Herbstgefühle
(00:03:06) Ausblick „Antritt“-Themen
(00:04:32) Entwicklung des Fahrradlichts
(00:10:09) Entwicklungen der Leuchtmittel
(00:12:20) Buch-/Film-/Podcastempfehlungen

