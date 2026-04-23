Der Dorfladen: Eine bedrohte Art

Dorfläden sind das Zentrum vieler Dörfer. Gerade im ländlichen Sachsen-Anhalt übernehmen sie wichtige Funktionen. Lebensmittel, Treffpunkt, Poststation: ohne Dorfladen droht vieles wegzubrechen. Doch immer mehr Dorfläden verschwinden. In den vergangenen Jahren hat sich ihre Zahl in Deutschland drastisch reduziert: Laut dem EHI Retail Institute von 28.900 im Jahr 2006 auf lediglich 8.050 im Jahr 2022. Nicht so in Deersheim. Das Dorf hat gemeinsam einen alten Stall zu einem Laden umgebaut. Der ist gerade zehn Jahre alt geworden. Darauf sind die Gründer des Ladens stolz.



“Das schönste daran ist, dass wir zehn Jahre durchgehalten haben. Es gibt immer Leute, die gesagt haben: Das schaffen die nie.“ Arnd Müller, Mitgründer des Dorfladen Deersheim

Für den Podcast hat Marie den Dorfladen besucht und geschaut: Was machen die Deersheimer anders? Wie schaffen sie es, dass ihr Laden bleibt? Und können andere Dörfer von Deersheim lernen?

Deersheim schafft es nur gemeinsam

Bei ihrem Besuch findet Marie heraus: Einfach war es auch in Deersheim nicht. Doch mit einer starken Gemeinschaft, ehrenamtlichem Engagement und klugen Konzepten haben es die Deersheimer bislang geschafft. Mal kocht der Mechaniker im Blaumann das Mittagessen, mal schmeißt der Bäcker das Café. Kleine Events, Freiwillige, die beim Umbau helfen, Genossenschaftsanteile für frisch geborene Einwohner: Die Deersheimer haben eine Reihe an Tricks auf Lager. Aber der Schlüssel ist der Zusammenhalt.

Unser Motto ‘Deersheim Miteinander’ steht wirklich nicht nur auf dem Papier. Arnd Müller, Mitgründer des Dorfladen Deersheim

In dieser Podcastfolge ergründen Marie und Katja die Ursachen für das Dorfladen-Sterben. Sie diskutieren über alternative Konzepte für Dorfläden, sprechen mit Wissenschaftlerin Nathalie Alischer über mögliche Lösungen und erkunden zusammen die Bedeutung der Dorfläden für Sachsen-Anhalt.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit DAZWISCHEN im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gern eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Uns interessieren eure Projekte, Lieblingsorte, Helden des Alltags und diesmal ganz besonders: eure Erfahrungen zum Thmea Grenze und Teilung. Wenn euch das Thema Dorfladen interessiert, empfehlen wir euch außerdem den DAZWISCHEN-Newsletter. In der aktuellen Ausgabe stellen wir euch spannende weitere Konzepte für die Nahversorgung vor und haben außerdem regionale Einkaufstipps für euch.

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