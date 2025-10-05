Gartenradio | Botanischer Blindengarten Radeberg

Ein Garten für alle Menschen

Die blinde Pastorin Ruth Zacharias begann im Jahr 1992 damit, einen einzigartigen botanischen Garten für taubblinde Menschen anzulegen. Sie ließ sich kreative Hilfsmittel zur Orientierung im Garten einfallen und entwickelte eine Architektur der Düfte, um den Garten auch für Nichtsehende und Nichthörende sinnlich erfahrbar zu machen. Für ihre Arbeit erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und wurde als erste Preisträgerin mit dem Alma-de-l’Aigle-Preis der Gartengesellschaft ausgezeichnet.

Nachfolger mit einer Vision

Nach dem Tod von Ruth Zacharias im Jahr 2019 übernahm Almut Dietze die Leitung des Gartens. Gemeinsam mit Marion Krause, der Vorsitzenden der Fördergesellschaft, und dem Gärtner Marcel Soblik führt sie das Lebenswerk der Pastorin weiter.

Heute umfasst der botanische Blindengarten Radeberg rund 22.000 Quadratmeter rund um die „Villa Storchennest“ — eine Begegnungsstätte des Taubblindendienstes e. V.

Wie diese drei Menschen das Vermächtnis von Ruth Zacharias weitertragen, was sich hinter der Architektur der Düfte verbirgt, wie man sich, ohne zu sehen, im Garten orientieren kann und was „Einriechen“ statt „Schnüffeln“ bedeutet, das erfahrt ihr in dieser Folge vom „Gartenradio“.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.