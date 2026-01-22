Gartenradio | Garten-Guru-Grünzeug-Show

Gartenradio live auf der Bühne

Im November 2025 fand in Köln der allererste Gartenradio-Livepodcast statt. In der Garten-Guru-Grünzeug-Show waren neben Host Heike Sicconi viele weitere Gartengurus zu Gast, die ihre Geschichten und ihr Gartenwissen auf die Bühne brachten. Dabei wählten die Gurus unterschiedliche Darstellungsformen, von der Zwitscher-Performance über Garten-Soul bis zum Pflanzen-True-Crime.

Wer sind die Gartengurus?

Die Gurus sind zumindest in Ausschnitten in der aktuellen Gartenradio-Folge zu hören: Anja Birne, mit schrägen Gärtnern und skurrilen Garten-Ladies; Jan Nienhaus, der über das Aussäen von Bäumen spricht; Klaudia Blasl, mit True-Crime-Geschichten rund um Giftpflanzen; Marco Büttgenbach, der Gartenwissen spielerisch ins Quiz verpackt; und Uwe Westphal, der als lebende Übersetzungsapp für Blaumeise und Co. begeistert.

Gartenradio bei Steady

Ihr könnt das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.