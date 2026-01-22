Play
Foto: Eva Lotte Niegel
Bild: Gartenquiz mit Theatereinlage, v.l.n.r. Heike Sicconi, Quizmaster Marco Büttgenbach und Schiedrichterin Ulla Foemer | Foto: Eva Lotte Niegel

Gartenradio | Garten-Guru-Grünzeug-Show

Geballte Pflanzenpower auf der Bühne

Es war die erste Liveaufzeichnung des Gartenradios: In Köln fand im November die Garten-Guru-Grünzeug-Show statt. Ein Abend voller künstlerisch verpackter Gartengeschichten.

Gartenradio live auf der Bühne

Im November 2025 fand in Köln der allererste Gartenradio-Livepodcast statt. In der Garten-Guru-Grünzeug-Show waren neben Host Heike Sicconi viele weitere Gartengurus zu Gast, die ihre Geschichten und ihr Gartenwissen auf die Bühne brachten. Dabei wählten die Gurus unterschiedliche Darstellungsformen, von der Zwitscher-Performance über Garten-Soul bis zum Pflanzen-True-Crime.

Wer sind die Gartengurus?

Die Gurus sind zumindest in Ausschnitten in der aktuellen Gartenradio-Folge zu hören: Anja Birne, mit schrägen Gärtnern und skurrilen Garten-Ladies; Jan Nienhaus, der über das Aussäen von Bäumen spricht; Klaudia Blasl, mit True-Crime-Geschichten rund um Giftpflanzen; Marco Büttgenbach, der Gartenwissen spielerisch ins Quiz verpackt; und Uwe Westphal, der als lebende Übersetzungsapp für Blaumeise und Co. begeistert.

Gartenradio bei Steady

Ihr könnt das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.

Das „Gartenradio“ gibt es auch als Podcast (u. a. Apple PodcastsDeezerGoogle PodcastsSpotify).

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen