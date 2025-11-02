Gartenradio | Rosendorf Steinfurth

15 Millionen Rosen

In dieser Folge geht es im Gartenradio in das älteste Rosendorf Deutschlands. Im Bad Nauheimer Stadtteil Steinfurth werden seit 1868 Rosen angebaut. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es im Dorf rund 200 Rosenbetriebe, 15 Millionen Rosen wurden kultiviert — ein Rosenboom ohnegleichen.

Heute sind im hessischen Steinfurth in der Wetterau noch drei Betriebe übriggeblieben: die Rosenschulen Dräger, Ruf und Schultheis.

Die erste Rosenschule Deutschlands

Heinrich Schultheis war es, der in Steinfurth im Jahr 1868 die erste Rosenschule Deutschlands gegründet hat. Mittlerweile wird der Familienbetrieb in fünfter Generation weitergeführt. Mehr als 1.000 historische, seltene und moderne Rosen werden dort heute geführt.

Heike Sicconi hat Seniorchef Heinrich Schultheis in die Entlaubungshalle, auf den Rosenacker und ins Rosenmuseum begleitet. Die beiden haben über die Rosengeschichte der Familie gesprochen, über berühmte Rosen und Düfte — und darüber, warum das Königreich der klimafesten Königin im Beet immer kleiner wird.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.