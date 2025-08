Gartenradio | Staudengärtnerei

Aufblühen zwischen Stauden und Saatgutpaketen

Was bringt eine junge Frau dazu, den Berufswunsch der Restaurateurin sausen zu lassen und stattdessen zwischen trockenheitsresistenten Stauden und Saatgutpaketen aufzugehen? Fine Molz betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Till Hofmann „Die Staudengärtnerei“ in Rödelsee – mitten im niederschlagsarmen Weinbaugebiet des Kitzinger Landes. Dort kultivieren sie rund 2.000 verschiedene Pflanzenarten und -sorten — viele davon echte Überlebenskünstler, die mit Trockenheit, Hitze und Klimastress bestens klarkommen.

Mehr als nur Pflanzenvermehrung

Doch diese Gärtnerei ist mehr als ein Ort der Pflanzenvermehrung: Sie ist Schaugarten, Ausbildungsstätte, Inspirationsquelle — und vor allem ein lebendiges Plädoyer für naturnahes, torffreies und giftfreies Gärtnern. In dieser Podcast-Folge erzählt Fine Molz, womit man einen Garten klimaresilient, pflegeleicht und schön gestaltet; wie eine moderne Gärtnerei heute tickt und was einen Sandkasten in eine Miniwiese verwandelt. Wer die Gärtnerei einmal besuchen möchte, es lohnt sich. Auch Gruppen sind willkommen.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.