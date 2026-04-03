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Bild: New Africa | Shutterstock

MAMA.konkret! | Inneres Kind

Warum mich mein Kind so triggert

Das Kind wirft sich im Supermarkt auf den Boden und schreit. Die Leute schauen schon. Von Müttern wird erwartet, dass sie in solchen Situationen ruhig und gelassen bleiben. Was aber, wenn wir selbst wütend werden, unsere Gefühle nicht regulieren können? Hier kommt die sogenannte Innere-Kind-Arbeit ins Spiel.

Innere-Kind-Arbeit: Das Kind in uns verstehen

„Hör auf! Sei still! Hab‘ Dich nicht so! Ist doch nicht so schlimm.“ Das sind schnell dahergesagte, vermeintlich unbedeutende Sätze. Die meisten Erwachsenen haben sie als Kinder selbst nur allzu oft gehört. Wenn Eltern die Gefühle ihrer Kinder häufig abtun, kann das Wunden hinterlassen, mit denen wir noch im Erwachsenenalter und später als Eltern zu kämpfen haben.

Im äußersten Fall kann aus diesen Wunden ein „Generationstrauma“ werden, das dann nur schwer bis gar nicht zu heilen ist. Ein Anfang ist gemacht, wenn wir den Umgang mit unseren eigenen Kindern ändern. Aber was soll ich eigentlich tun, wenn ich mit meinem Kind in einer Konfliktsituation stecke und selbst wütend bin?

Es ist okay, als Mama wütend zu sein. Und auch dein Kind darf das sehen. Nur agiere es nicht an dem Kind aus, weil dein Kind braucht Ko-Regulation.

Stefanie Groene, psychologische Beraterin, ganzheitliche Heilpraktikerin und Doula

„Ich verhalte mich gerade kindisch“

Auch dieser Satz tut Gefühle ab und minimiert sie — hinter dieser Aussage versteckt sich unser „inneres Kind“. Anstatt uns selbst vor diesen Gefühlen zu verschließen, sollten wir versuchen, unserem inneren Kind zuzuhören, erklärt Stefanie Groene. Das kann dazu beitragen, auch die eigenen Kinder besser zu verstehen und in Stresssituationen ruhig zu bleiben. Wichtig ist demnach vor allem, geduldig mit sich selbst zu sein:

Sich mit dem inneren Kind zu verbinden in der heißen Situation, das ist schwierig. Dann lieber danach nochmal in die Reflexion gehen: ‚Was war gerade los?‘ Weil in dem Moment, das ist überfordernd.

Stefanie Groene

Stefanie Groene ist psychologische Beraterin, ganzheitliche Heilpraktikerin und Doula. Mit Host Julie Tan spricht sie darüber, was Innere-Kind-Arbeit bedeutet und gibt Tipps für überfordernde Alltagssituationen. Mehr erfahrt ihr in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!

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