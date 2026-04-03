Warum mich mein Kind so triggert

Wenn Eltern verstehen würden wie viel Macht die haben weil viele fühlen sich so machtlos würden sie die Kinder anders behandeln weil die sind unterlegen die sind absolut abhängig Absolut ja Und wegen dem inneren Kind nochmal weil du hast gerade was gesagt das ist zum Beispiel so zu spüren wenn eine Situation manchmal kann man das von außen schon einschätzen warum regt die sich jetzt so derart auf Das ist eigentlich auch ein Signal oh hier ist das innere Kind mit drin statt Was ist hier eigentlich los Das Kind liegt schreiend im Supermarkt auf dem Boden nicht weil es schwierig ist sondern weil etwas zu viel zu laut zu überwältigend ist Zu Hause landet das frisch gekochte Essen angewidert auf dem Boden Türen knallen Wut entlädt sich und während ich als Mama ruhig bleiben soll empathisch reagieren liebevoll begleiten merke ich plötzlich etwas in mir wird mindestens genauso laut wie mein Kind Ein Druck in der Brust ein Kloß im Hals alte Gefühle von Ohnmacht Wut oder Hilflosigkeit Warum trifft mich das so sehr Warum fühlt sich das manchmal größer an als die Situation selbst

Und damit herzlich willkommen das hier ist Mama konkret der Podcast von Julie Tan und dem Podcastradio detektor.fm Selbsthilfebücher Social Media Trends Coaching und Therapieangebote Das sogenannte innere Kind hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype erfahren In dieser Folge geht es darum warum unsere Kinder uns genau dort berühren wo wir selbst einmal nicht gesehen gehalten oder verstanden wurden und um die Frage wie uns die Rückbesinnung auf die eigene Kindheit dabei helfen kann auch in stressigen Alltagssituationen entspannt und liebevoll zu reagieren Heute bekommst du mein Vibe als Mama Fachwissen von einer Expertin und ganz wertvolle Tipps die du für dich mitnehmen kannst Hi ich bin deine Host Julie Tan und das hier ist meine Gästin heute Stefanie Gröne Sie ist psychologische Beraterin ganzheitliche Heilpraktikerin und Dula Hallo Stefanie Gröne ganz herzlich willkommen bei Mama konkret Ich freue mich total dass du da bist Schön dass du gekommen bist Ich fange einfach mal an dich damit zu fragen was innere Kindarbeit überhaupt ist weil ich glaube viele können es auf den ersten Moment vielleicht nicht so richtig einordnen und deswegen gib uns doch mal so ein Bild was innere Kindarbeit bedeutet

Okay ich fand dein Beispiel gerade ganz toll weil das ist so ein Alltagserleben wo ich selber auch als Mutter früher sehr überfordert war und das natürlich in meiner Praxis auch höre was soll ich tun wenn ich selber wütend bin Und meine erste Antwort ist immer es ist okay als Mama wütend zu sein und auch das darf dein Kind sehen Nur agiere es nicht an dem Kind aus weil dein Kind braucht Ko Regulation Okay krasse vier erste Sätze Therapie vorbei oder was Also finde ich schon mal super krasstreffend Okay Ja innere Kindarbeit bedeutet das innere Kind ist wie ein Anteil aus der Kindheit Und der Anteil speichert Erfahrungen wo sich der Kopf nicht mehr so deutlich daran erinnert Und ich nenne das emotionalen Körper der speichert die Gefühle eingefrorenen Gefühle die nicht ausagiert wurden die nicht gehalten worden sind nicht ko reguliert wurden Kinder können sich noch nicht regulieren Ja die Aufgabe von uns Eltern Ja und die Überforderung entsteht wenn man selber nicht reguliert worden ist ko reguliert worden ist weil dann wie soll ich es tun Was ist jetzt meine Aufgabe Oft hat man selber als Kind gehört was soll das Hör auf sei still Ist doch nicht so schlimm Ist doch nicht so schlimm Du bist unmöglich Alle Leute gucken schon das ist Scham Schuld Cool da hast du schon mal also nicht cool im Sinne von Scham und Schuld aber du hast es Emotionen schon benannt und auch Gefühle schon mal hier betitelt die dann die ganz oft wahrscheinlich da mit einhergehen einfach Scham und Schuld und solche Dinge

Ich selbst habe als Kind also andersrum gesagt ich habe selbst durch mein Kind nicht als Kind ich habe selber gemerkt als ich mein erstes Kind bekommen habe wie viel von meinem Muttersein eigentlich also wie viel von meiner eigenen Kindheit in meinem Muttersein mitschwingt Also damit hätte ich gar nicht gerechnet Zum Beispiel habe ich gemerkt dass mein Verhalten gegenüber meinem Kind so ähnlich ist ja wie das Verhalten von meiner Mutter mir gegenüber Und ich habe gemerkt wie ich automatisch eben Dinge übernommen habe und wie eben auch die kleine Jolie also mein inneres Kind sich irgendwie zu Wort gemeldet hat Also ich habe gemerkt irgendwas in mir drin ist da nicht stimmig Und so kleine Situationen haben mir das ganz genau vor Augen geführt Also man könnte es jetzt banal nennen aber zum Beispiel mein vierjähriger Sohn hat einen vermeintlichen unbegründeten Wutanfall Das ist schon das erste Chaotisch irgendwie und ich möchte da eigentlich ruhig und gelassen darauf reagieren Das ist das was ich möchte Aber es gelingt oder gelang mir nicht immer Ich bin dann doch aus meiner Haut gefahren Ich wurde ungeduldig Ich bin selber vielleicht wütend geworden Vielleicht bin ich auch lauter geworden Und was ist dann passiert als es vorbei war Ich habe mich krass geschämt Also ich habe gesagt hey ich habe mich irgendwie ja auch mir die Schuld dafür gegeben dass ich das nicht im Griff hatte Ich habe gesagt hey ich wollte es doch eigentlich ganz anders machen Und jetzt ist es ja so aus dem Ruder gelaufen

Ja und da frage ich mich halt immer so warum fühlt sich denn das auf einmal so überwältigend an für Mütter dann in dem Moment Und warum triggert es uns Mütter in dem Moment so sehr Kannst du vielleicht so ein ich habe ja gerade diesen Wutanfall genannt Kannst du uns vielleicht irgendwie so ein Beispiel geben aus so einer Alltagssituation mit Kind wo man halt sagen kann okay wie kann hier innere Kindarbeit aussehen in dem Moment Hast du da irgendwie eine Idee was so immer mal wieder passiert Also so dieses im Supermarkt sich auf den Boden schmeißen Das ist ja so öfters bei manchen Kindern auch der Fall Und Mütter schämen sich dann hast du vorhin gesagt was denken bloß die Leute Das ist ja genau das Also da findet ja nicht nur ein Gefühl statt Das findet ja da findet ja so die gleichzeitig statt Ja bei dem Kind bei einem selber Wenn man unbewusst ist nimmt man vielleicht noch die Umgebung wahr Dann kommen die Sätze von der Mutter Was denken die Leute Diese Scham Was aber wie in diesem Muttergehirn so festgesetzt ist Das ist das was man dann abspult Ist das so ein Autopilot Genau Das nennt man Muster Wie so ein auf der Kassette geprägtes Muster was dann abgespult wird Dagegen musst du arbeiten Okay das heißt das ist der Punkt wo man sich schon bewusst wird Okay Achtung Achtung Der Autopilot der schaltet sich gerade ein Da muss ich erst mal auf den Pausenknopf drücken Genau richtig Das ist gerade wütend Sich selber auch wahrnehmen Weil das ja in Sekunden schneller Da werden Hormone ausgeschüttet Das geht super schnell Das stimmt Dann auch also sich selber zu kennen abzuchecken Akzeptanz das ist allererste Erkenntnis und Akzeptanz Das ist auch das was in der Begleitung in der Therapie stattfindet Okay mir geht es ja so und so Was sind denn die Körpersignale Fange ich an zu schwitzen Fange ich an rumzugucken Werde ich nervös Wird meine Atmung schneller Oder spüre ich schon irgendwie wie sich etwas enger wird irgendwo Genau Räumliches Sehen verengt sich so ein Tunnelblick

Was ich halt wahnsinnig schwierig finde also das aus eigener Erfahrung so ist Ja in dem Moment sehe ich es kommt es kommt Irgendwie ich kann es nicht handeln Ich spüre schon wie es so in mir hochsteigt wie ich wütend werde obwohl ich ja eigentlich gelassen bleiben will Du hast gerade gesagt durch Atmung kann man dem auch so ein bisschen entgegenwirken Weil was kann ich denn am besten tun um diesen Knopf dann auch zu weißt du wie ich meine Das ist ja der entscheidende Moment Es kommt gerade hoch Ich werde den Autopiloten jetzt ausschalten Warum willst du den ausschalten Du kannst ja auch tiefen Atemzug zu dem Kind weil es geht ja auch um das Kind Das liegt jetzt da auf dem Boden und bekommt den Müsliriegel nicht Ja Okay Ich verstehe dass du wütend bist weil du den oder ich sehe dass du dich auf den Boden wirfst Erstmal das zu benennen was gesehen wird Damit holst du dich selber auch ab Und auch mich macht das gerade nervös Ja das ist ein guter guter Einstieg Also sich selbst den Kind zu benennen Weil man ja die Situation beschreibt erst mal was passiert hier überhaupt Und darüber dann den Weg findet sich selber wahrzunehmen Ja und auch das eigene Benennen Weil Kinder können nicht benennen Die agieren eben aus Die können nicht sagen Mama jetzt werde ich gleich wütend Die können das wenn die Eltern das auch machen Oh ich werde wütend Und das dürfen Kinder auch sehen Oh ich werde jetzt richtig wütend

Aber was passiert denn wenn ich in der Situation eben nicht in der Lage bin so zu agieren Weil ich zum Beispiel selber als Kind nicht diese Mutter oder den Vater hatte der mich da co begleitet Dann kommt der Autopilot geht an Ich habe keine Co Regulation gemerkt Also kann ich in dem Moment auch nicht co regulieren wenn ich es jetzt mal ganz einfach ausdrücke Das heißt ich kann mich in dem Moment ja auch nicht mit meinem inneren Kind verbinden Weil dann wenn ich mich verbinden würde würde ich ja merken stopp mal es fühlt sich gerade auch nicht gut für mein Kind an Weil ich habe es ja selber so erlebt in der Kindheit Ich sollte jetzt anstatt mich selber hier in der Opferrolle zu sehen weil ich es nicht anders gelernt habe sollte ich jetzt anders genau das anders machen und co regulieren Pass auf du bist das Kind du liegst auf dem Boden Was hättest du gebraucht Ja genau Das finde ich das würde ich sehr das glaube ich ist sehr hilfreich Das ist so die erste Idee Das hätte ich damals gebraucht Und das ist die innere Kindarbeit Das ist die innere Kindarbeit Um auch zu verstehen was hättest du gebraucht Also welche Bedürfnisse hattest du als Kind auch in vielen Situationen Du liegst auf dem Fußboden du bist wütend Was hättest du gebraucht

Jetzt sprechen wir ja über diese eine konkrete Situation Rückverbindung Ich bin Mama du bist Mama Wir verbinden uns mit unserem inneren Kind Wie kann das denn uns im Muttersein konkret helfen Weißt du was ich meine Also das macht das löst das ist man dann glücklicher als Mutter Ist man dann zufriedener Oder weißt du was ich meine Wenn ich jetzt weiß ich habe mein inneres Kind auf dem Schirm ich weiß was es braucht Es wird erst mal gesehen Erstmal weiß ich dass es überhaupt erst mal gibt Dann wird es gesehen Und das verbessert ja schon behaupte ich jetzt einfach mal so unser gegenwärtiges Muttersein oder Das hilft uns ja auch dann oder Es hilft weil du mit dir verbunden bist Wenn du mal das Bindungssystem anguckst unsichere Bindungsstile sichere Bindungsstile ambivalent und was es nicht alles gibt Das passiert ja auch in einem selbst Und das spüren Kinder auch Ist meine Mama jetzt mit sich verbunden Die können das nicht benennen Die werden nicht sagen Mama ist gerade ambivalent mit sich Also was bringt es als Mutter innere Kindarbeit also zu wissen was hätte ich damals gebraucht Heißt rückfolgend was brauche ich jetzt gerade in dem Moment

Weil stell dir vor du hast eine sichere gebundene Kindheit Dann bist du gar nicht an dem Punkt als Erwachsener dir die Fragen zu stellen weil dann weißt du schon als Kind was ich gebraucht hätte wer du bist Deshalb nenne ich zum Beispiel Kind ich Das Selbst ist das was jeder hat Einzigartig und individuell Soll jetzt auch nicht esoterisch klingen Das ist auch was freut mit über ich ich es Und das ist die sichere Bindung Ich kenne mich selbst Daher kommt Selbstvertrauen Selbstbewusstsein Ich bin mir meiner selbst bewusst Das bedeutet ja auch dass so Kinderkriegen ja auch eine Chance bedeuten kann Auf jeden Fall Oder Also wenn ich das jetzt mal rückwärts denke weil ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben die ich nämlich total wichtig finde Warum bringen denn unsere Kinder Gefühle und Erfahrungen in uns hoch die wir längst vergessen glaubten Also oder anders ausgedrückt warum triggern uns unsere eigenen Kinder manchmal so sehr Und dann darauf bin ich jetzt gerade gekommen dass es für uns ja auch eine Chance ist weil dann sind sie ja sozusagen schon so ein Spiegel der uns vorgehalten wird und wo ich sehen kann Aha da ist aber einiges bei mir noch im Argen Daran müsste ich mal arbeiten oder Na Trigger das ist ja so ein inflationärer Begriff mittlerweile Ja das stimmt Also das Triggern ist ja auch in Ordnung Das trifft ja auf eine Wunde Trauma bedeutet Wunde Ja klar jetzt wird auch ich bin traumatisiert Moment es gibt Schürfwunden und es gibt richtige tiefe Schnittwunden Bei sowas zum Beispiel solcher Situation das trifft einen Wundenpunkt Kind laut Was es jetzt konkret ist das darf man sich in Begleitung erarbeiten Manche hatten vielleicht da eine schimpfende Mutter und können trotzdem cool bleiben Aber in manchen Situationen eben nicht Es kommt auch darauf an was ist übrig geblieben oder was ist ein Wunde da wo man sich vielleicht wirklich nicht mehr erinnern kann weil das subtil war Es ist nicht immer das geschlagene Kind was dann damit rumläuft sondern manchmal ist es eben dieser Satz hab dich nicht so Das ist ja ein Minimieren der eigenen Gefühle und dann ist es dieses hab dich nicht so Also eine Mutter die damit rumläuft hab dich nicht so Die sagt das auch in diesem Moment hab dich nicht so Das heißt ja auch es würde ja bedeuten wenn wir als Mütter merken da ist was ich hab da so Gefühle die kommen in mir hoch Du sagst nicht triggern also du sagst ja dieser Begriff wird so inflationär benutzt Ich benutze ihn jetzt trotzdem Ich fühle mich getriggert irgendwie von meinem Kind Ich merke schon irgendwie so aber ich merke ich kann es aber an mir arbeiten weil ich merke dass da Wunden sind Dann kann ich ja auch verhindern dass ich unbewusst etwas an meine Kinder weitergebe was mir selbst als Kind gefehlt hat Richtig Ja

Und man hört ja in diesem Zusammenhang oft das hast du mich gerade schon mal gesagt das Wort Generationstrauma Ich bin nicht vom Fach und ich glaube Generationstrauma ist ein Riesenthema ein großer Begriff Zumindest kommt mir das so vor weil es einfach auch so wuchtig klingt Generationstrauma finde ich klingt sehr mächtig Ist es auch Und wenn wir so Wunden haben aus unserer eigenen Kindheit die wiederum von unseren Eltern kommen weil die in ihrer eigenen Kindheit auch Wunden haben und auch die von ihren Eltern davor Geht es dann überhaupt dass man so Generationstrauma heilen kann Nein Danke Das ist eine ganz einfache Antwort jetzt von dir Weil wenn ich das immer weiter zurückdenke frage ich mich wo fängt es denn dann an und wo hört es denn dann auf Umgang Ja Der Umgang ist so blöd oder so labidabel es klingt der Weg Weil das ist ja Inspiration auch für die Kinder Nicht das Verschweigen von früher oder hab dich nicht so oder war ja nicht so schlimm oder vergessen oder schweigen hab ich schon gesagt Verschweigen nicht drüber reden die stummen Großväter die dann im Sessel sitzen Ja ja Und Bier trinken oder Auto putzen oder im Garten sich verkrümmeln Ja Genau Und Kinder bekommen das mit Und wenn das dann weitergegeben wird zu spüren mir fehlt da was Da ist irgendwas Diese Situation in dem Supermarkt das weil du innere Kind da macht sich ja auch die Überforderung als das das wird ja auch berührt Ja ja total Das wäre ja auch in dem Moment Was ist denn jetzt Ja Na und ja ich möchte dir gerne den Riegel kaufen Ja Aber ich merke die Vernunft der Erwachsenen sagt Ja ja Geht irgendwie nicht weil der Frust darf sein Kinder dürfen frustriert sein Das ist in Ordnung Und das wurde aber nicht so weitergegeben Es darf nicht sein wir müssen leise sein Wann musste man leise sein Fällt mir ein Beispiel ein unten im Keller wenn Bombenangriffe oder die Soldaten kommen Man musste sich verstecken Und dann geht bei mir sofort Kopfkino an Also Beispiel Mutter sitzt mit einem Säugling unten im Keller oder im Versteck Und was ist das für ein Stress Dass das Baby leise sein muss Und es wird ernährt über die Muttermilch Mit Angst Wahnsinnig einleuchtend gerade Traurig auch zugleich Absolut Mich berührt es auch Ja Aber so wie du das jetzt gerade formulierst ich finde es krass Ja

Und wenn das nicht benannt wird weiß das Kind nicht sondern hat immer nur leise sein Vielleicht war die Mama auch danach freundlich Das Kind konnte Leben leben Aber es hat dann immer leise sein Nicht so laut Und dann liegt das Kind im Supermarkt auf dem Fußboden Ich kriege gleich eine Gänsehaut Ja Und wenn man so überlegt ich meine das betrifft ja ganz ganz viele Wir reden jetzt ja nicht hier von einer Minderheit sondern das betrifft wahrscheinlich anders ausgedrückt die meisten Die irgendwelche Traumata Zweite Weltkrieg Erste Weltkrieg Generationen Genau Schwarz Gesicht DDR Von daher ich finde es richtig krass Deswegen finde ich auch innere Kindarbeit und inneres Kind auch extrem wichtig Ja

Und ich habe mal meine Mamas gefragt auf Instagram weil ich einfach mal wissen wollte wie viele Leute was mit dem Begriff auch anfangen können Weil ich muss dir ehrlich sagen inneres Kind ich habe mich nie bevor ich Mutter wurde damit auseinandergesetzt Ich habe nicht mal gewusst dass das existiert Ja Und als ich dann Mutter geworden bin hat mein Mann mein Mann kam da drauf nicht ich hat ein Buch bestellt inneres Kind irgendwas ein Thema Wir haben das gemeinsam gelesen wir haben uns das gegenseitig vorgelesen abends Alter Und wir haben ich muss ehrlich sagen das war so ein Aha Also wir haben die Welt mit anderen auch gesehen Ich fand das so krass Und also ich habe Feedback bekommen von den Müttern die ich da gefragt habe 70 Prozent kennen den Begriff also haben den schon mal gehört inneres Kindarbeit Aber in Anführungsstrichen nur 50 Prozent also so knapp die Hälfte arbeiten damit Also im Prinzip nehmen das wahr oder sehen ihr inneres Kind oder achten auch einfach darauf dass sie mal ganz konkret sich mal mit dem verbinden und einfach mal schauen wie geht es mir wie geht es der kleinen Julie was sagt die gerade wie fühlt die sich eigentlich gerade So ungefähr die Hälfte kann damit hat ausgesagt dass sie das immer mal wieder machen

Was meinst du so in der Gesellschaft wenn wir uns jetzt mal so umgucken 2026 wo stehen wir denn da mit dem Thema in der Gesellschaft so aktuell Also du hast ja schon mehrere viele Erfahrungen gemacht mit Frauen Männern Müttern Vätern Wie ist denn so die Durchdringungsrate in der Gesellschaft dass das angeht Also mir fällt ganz spontan eine Zahl ein 25 Prozent Oh ja sehr konkret Aber das ist auch nur Also du meinst jetzt ein Viertel die damit die das wissen und die damit auch arbeiten Die das nicht ablehnen Die das nicht ablehnen sagst du Das kommt ja noch dazu Psychotherapie oder psychologische Beratung da ist ja auch noch viel Ablehnung Dann kommt man mit so einem Begriff innere Kind das ist Esoterikram Und wenn ich jetzt mal aus meiner Bubble herausblicke und auch mal so politisch gucke dann sind es vielleicht auch nur 15 Prozent Das ist doch jetzt viel zu wenig Es ist absolut zu wenig und es ist ich will jetzt keine Namen nennen aber dieser Spielplatz großpolitisch was leider kein Spielplatz ist sondern ernst zu nehmen ist wie sehr sind diese Menschen verletzt Was müssen die nachholen Wo fehlt es denen an Aufmerksamkeit Anerkennung zugehört gesehen habe ich glaube ich schon gesagt Und das sind was ich sage Grundbedürfnisse Keine körperlichen nicht essen trinken schlafen Die emotionalen Grundbedürfnisse Manchmal wird das so naja da will ja nur Aufmerksamkeit Ja das wollen wir alle weil es ein Grundbedürfnis ist Verstanden werden zuhören du hast vorhin ganz am Anfang gesagt für mich vermeintlich was hat er denn Oder was hat sie denn gerade Du sagst einen vermeintlich unbegründeten Wutanfall aber der ist nicht unbegründet weil es hat ja einen Grund Für das Kind ist es nicht unbegründet Und das ist das was du vorhin auch schon mehrmals erwähnt hast Gefühle abtun Also einfach sagen hey warum bist du jetzt wütend Du hast doch gar keinen Grund dazu Was soll das eigentlich gerade So ein allgemeiner mal so dahingesagter Satz wenn man es gar nicht merkt was man da gerade gesprochen hat

Weil was ich auch mal das habe ich mal auf einem Social Media Post gesehen das fand ich total krass wenn du halt auf die Freundinnen Ebene zum Beispiel gehst Also stell dir mal vor wir beide wir sind schon länger befreundet wir gehen mal wieder einen Kaffee trinken wir gehen gemeinsam frühstücken Und du erzählst mir irgendwas und wirst darüber wütend weil du sagst hey ich bin gerade so wütend auf diese Situation was mir gerade passiert ist Das wühlt mich total auf und klopft mit der Hand auf den Tisch und raus mit der Hand Und ich sage so hey ganz ehrlich Stephanie jetzt hör mal auf hier so rumzukracheln Du hast doch gar keinen Grund dazu Und da frage ich mich das würde ich niemals zu meiner Freundin sagen Das ist auch anmaßend Hör zu Woran liegt denn das jetzt Erzähl mal hey Und dann würde ich sagen oh ja klar das kann ich irgendwie nachvollziehen Aber bei unseren Kindern da hast du es mal schnell gesagt Weißt du wie ich meine

Das ist sowieso wo ich dann auch sage wenn Eltern verstehen würden wie viel Macht die haben weil viele fühlen sich so machtlos würden sie die Kinder anders behandeln Weil die sind unterlegen die sind absolut abhängig Absolut ja Und wegen dem inneren Kind nochmal weil du hast gerade was gesagt Das ist zum Beispiel so zu spüren wenn eine Situation manchmal kann man das von außen schon einschätzen Warum regt die sich jetzt so derart auf Das ist eigentlich auch ein Signal oh hier ist das innere Kind mit am Start Was ist hier eigentlich los Weil ich rede gerne diese ich mag die Transaktionsanalyse Erwachsen ich Eltern ich Kind ich So im Alltag Realität manche regen sich auf Stau Jetzt gibt es keine mehlig kochenden Kartoffeln Da geht ja manchmal Schlange an der Kasse Die regen sich ja auf Wo ich dann gelernt habe und das auch anwende was ist eigentlich los Was ist eigentlich das Thema hier Weil dann ist das Eltern ich oder Kind ich aktiv weil der Erwachsene der sagt sich Mist ich habe keine Zeit ich habe mich nicht richtig organisiert und meine Struktur was ist hier

Ja doch einfach ich hatte das selber dabei Was kassiert die Kassiererin so langsam bitte ab Kann die nicht mal schneller die Sachen rüberziehen Ich habe keine Zeit ich muss jetzt weiter Also jetzt mal Hallo Was denke ich denn da eigentlich gerade Was ich aber auch krass fand ist als mein Mann und ich uns mit diesem inneren Kind beschäftigt haben haben wir halt gemerkt was ich auch total krass fand mein Mann und ich wir streiten uns Um irgendwas Egal was Und dann haben wir irgendwann gesagt hey warte mal habe ich gesagt nicht wir sprechen gerade miteinander jetzt sprechen gerade der 6 jährige mein Mann und die 6 jährige Julie miteinander Nicht wir Und als ich das mal geschnallt habe hat es so richtig viel Anspannung aus unserer Beziehung rausgenommen weil wir halt gemerkt haben dass wir auf einer anderen Ebene eigentlich gerade miteinander kommunizieren Das war für mich ein krasser Erharnung Das ist Erkenntnis Und dann verändert sich schon was Genau das

Und das auch manchmal ist das ein bisschen verstrickter so nennt man das wie so ein Wollknäuel weil man nicht gleich was greifen kann mit dem Kind Oh ich reagiere gerade wenn man manchmal sagt kindisch ich reagiere gerade kindisch am liebsten würde ich mich jetzt auch hier hinsetzen Nochmal kurzer Atemzug Okay ich bin hier die Erwachsene Klopfen hilft Auf das Brustbein so leicht klopfen Ich sage immer egal welche Stelle Brustbein ist dem Herzen sehr nah Das ist eine Sehr empfindsame Stelle, auch nah am Kopf. Manchmal sehe ich auch selber, berühren. Okay, ich bin erwachsen. Ich bin eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann, oder was auch immer. Ich bin erwachsen. Das ist mein Kind.

Ich wollte dich nämlich noch fragen, bevor wir jetzt hier aus dem Gespräch raushüpfen, ob du uns noch so Tipps mitgeben kannst, gerade für uns Moodies, die wir halt leicht im Alltag integrieren können, wo wir sagen können: „Okay, warte, ich stopp jetzt mal. Ich verbinde mich jetzt mal ganz bewusst mit mir selber, damit ich mal wieder so ein bisschen innerlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde und eigentlich erst mal erfassen kann, ganz in Ruhe, was haben wir hier gerade für eine Situation.“ Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, hier das Klopfen aufs Brustbein oder einfach sich selber berühren, um sich zu spüren, vermutlich auch am Hals oder auch auf dem Herzen, Herzbereich zu berühren. Gibt es da so ein paar Impulse, die du uns mitgeben kannst, wie wir uns relativ simpel eigentlich mit unserem inneren Kind verbinden können? Also wo wir sagen können: „Warte mal, stopp, jetzt bin ich ganz im Ich.“ Hast du da noch was? Weil klar, ich denke mir auch, ich schaff’s nicht mal zum Friseur zu gehen, weil keine Zeit. Jetzt lese ich doch nicht fünf Bücher übers innere Kind oder gehe zu zehn Therapiesitzungen. Also gibt es so einfache kleine Sachen, die du uns noch mit an die Hand geben kannst? Das Klopfen hilft. Ich bin erwachsen. Das ist auch der Satz. Das ist jetzt kein Therapieersatz, aber das ist ein: „Ich hole mich mal selber wieder zurück. Ich hole mich selber wieder zurück. Ich werde mir mal meines Körpers bewusst. Schluck Wasser trinken, Atemtechniken, kaltes Wasser trinken. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Tiefen Atemzug. Ich finde es spannend. Der Körper will eigentlich, der macht schon. Manchmal ist es schaukeln oder Hände reiben oder Hände kneten. Wenn man stark mitgeht mit dem Kind, weil das kommt nämlich noch dazu: Das sind nicht meine Gefühle. Manchmal hat man etwas Keksiges in der Hosentasche. Mal kurz reinkneifen und greifen. Oder vielleicht kann man sich ja auch generell was in die Hosentasche legen, mit dem man dann durch die Gegend spaziert. Genau. Manchmal kann es auch der Schlüssel sein. Das ist dieses Verhaltenstherapeutische, um sich zu regulieren. Ich finde, sich mit dem inneren Kind zu verbinden in der heißen Situation, das ist schwierig, finde ich auch. Dann lieber danach, dann nochmal in die Reflexion. Kind ist im Bettchen oder man hat gerade kurz Zeit. Das ist ein guter Tipp. Was war gerade los? In dem Moment, das ist überfordernd. Es ist schon überfordernd. Und mal ganz ehrlich: Egal, jetzt ob inneres Kind, ob da was passiert ist. Ein schreiendes Kind, wenn das nicht aufhört, wenn man nicht rankommt, das ist eine Überforderung. Wenn das vielleicht nicht berührt werden möchte, dann kommt zum Gefühl von Hilflosigkeit. Kann ich das Kind jetzt einfach weinen lassen? Ich bleibe hier sitzen und ich kümmere mich mal kurz um mich. Man reibt die Beine. Und ganz ehrlich, das sieht das Kind und es wird es übernehmen für sich selber irgendwann, lieb zu sich zu sein. Das hast du gesagt, das ist gerade ganz schön. Danke. Das formulierst du gerade ganz gut. Ich hoffe, es hören viele zu. Und das hilft ganz doll, glaube ich. Nicht hauen, nicht sabotieren. Ich war eine böse Mama, sondern Mist. Und sich auch gerne bei dem Kind entschuldigen. Ich war vorhin so hilflos und so überfordert. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ich wusste selber nicht richtig. Tut mir leid. Dankeschön. Und das ist Gold wert. Dankeschön. Habt ihr das alle gehört? Ja, danke. Ich würde jetzt an dieser Stelle auch sagen, ein schönes Gespräch muss irgendwann mal enden, leider. Zumindest für heute erstmal sage ich jetzt: Und das war Stefanie Gröne. Sie ist psychologische Beraterin, ganzheitliche Heilpraktikerin und Doula. Stefanie, vielen Dank für das sehr erkenntnisreiche Gespräch. Gerne. Und das war Mama konkret für diese Woche, dein Podcast über Mutterschaft von Juli Tan und dem Podcast Radio detektor.fm. Ein großes Dankeschön ans Team hinter den Kulissen. Für Audio und Video waren Tim Schmutzler und Benjamin Serdani verantwortlich. Gäste, Recherche und Redaktion Ina Lebedjew. Ich bin Juli Tan, deine Host. Danke dir von Herzen fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von unserem Mütter-Podcast. Und ich freue mich schon sehr, wenn du wieder mit am Start bist. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, erzähl gern anderen davon. Teile die Folge oder den Podcast mit Müttern, Freundinnen, Kollegen, einfach allen, für die diese Themen wichtig sind. Ich danke dir und ganz viel Liebe für dich. Mama konkret, der Podcast.