Bild: Roman Samborskyi | Shutterstock

MAMA.konkret! | Mentale Überlastung

Mütter am Limit: Mental Load erschöpft uns

Wann ist nochmal der Elternabend? Ist noch Wechselkleidung im Tagesrucksack für den Hort? Ich muss noch den nächsten Vorsorgetermin für den Kinderarzt ausmachen. Vor allem Müttern gehen jeden Tag viele Gedanken und Aufgaben gleichzeitig durch den Kopf — das belegen Studien. Aber mit welchen Folgen?

Mental (Over)-Load oder auch Dauererschöpfung

Host Julie Tan hat die Mütter in ihrer Community auf Instagram gefragt, ob sie eine mentale Belastung im Alltag spüren, den sogenannten Mental Load. 92 Prozent der Frauen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben das bejaht. Studien geben ihnen recht — inzwischen ist nachgewiesen, dass Frauen immer noch mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Darunter Care-Arbeit wie die Fürsorge für Kinder, die Betreuung, Pflege und Versorgung von Angehörigen, aber auch kochen, putzen und waschen. Viele Frauen halten die mentale Belastung jahrelang aus — aber warum merken sie eigentlich so spät, dass sie eben doch nicht mehr „klarkommen“?

Es ist nicht leicht, das rechtzeitig festzustellen und zu sagen: ‚Irgendwie wird es doch ganz schön viel und ich brauche Hilfe.‘ Weil wir uns diesen Schuh auch selber so stark anziehen. Wir glauben auch, das gehört zu unserem Frau-Sein dazu.

Patricia Cammarata; Autorin, Bloggerin, Podcasterin

Arbeitsbelastung fair verteilen — aber wie?

Vor allem die Geburt des ersten Kindes stellt im Leben von vielen Paaren einen Wendepunkt dar, erklären Fachleute. Denn Strukturen und Routinen, die dann etabliert werden, verfestigen sich. Ein Faktor ist auch das Thema Elternzeit. Fast 60 Prozent der Väter nehmen heutzutage keinen einzigen Tag Elternzeit, erklärt Patricia Cammarata. Und wenn, dann sind sie selten ganz allein verantwortlich für ihre Kinder. Nur wenige Männer nehmen Elternzeit, wenn die Frau nicht parallel zuhause ist.

Und genau das ist aber das, was man braucht. Alleine verantwortlich sein, um zu sehen, wie dieser Alltag sich akkumuliert, weil jedes kleine Ding, ist ja alles nicht so viel oder so komplex, aber die Summe macht es ja einfach. Ja, Und ich glaube, das fühlt man erst, wenn man in dieser Rolle ist.

Patricia Cammarata; Autorin, Bloggerin, Podcasterin

Patricia Cammarata ist Autorin, Bloggerin und Podcasterin — sie und Julie Tan sprechen über das ständige Funktionieren-Müssen und damit verbundene Schuldgefühle. Und über Sofortmaßnahmen gegen den Mental Load. Mehr erfahrt ihr in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!

