Play
Bild: Grafik | detektor.fm

MAMA.konkret! | Trailer

Neue Perspektiven fürs Mama-Leben

Am 6. Februar startet “MAMA.konkret!”, der neue Podcast über Mutterschaft heute. Julie Tan alias Cocolie Brokkoli gibt wertvolle Tipps, die im Alltag wirklich weiterhelfen. Mit Fachwissen von Expertinnen.

MAMA.konkret! Neuer Audio- und Videopodcast

Wer bist du, wenn dein altes Ich plötzlich nicht mehr passt? Warum bringt Mutterschaft so viele Gefühle, Fragen und Wunden an die Oberfläche? Und wie sehr prägen Gesellschaft, Rollenbilder und Mental Load heute unser Muttersein?

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen. Auf Instagram ist sie als cocolie.brokkoli unterwegs — für mehr Authentizität in sozialen Netzwerken. Hier bekommt ihr: Julies Vibe als Mama, Fachwissen von unterschiedlichsten Expertinnen und in jeder Folge ganz wertvolle Infos, die ihr für euch mitnehmen könnt.

Gute Gespräche und jede Menge Input

Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie sich der Körper der Frau nach der Geburt verändert und was Mamas im Wochenbett wirklich brauchen. Es wird um Evolution gehen und die Frage, wer eigentlich heute für uns Mütter da ist. Und wir schauen auf Überforderung und Schuld und finden raus, wie Frauen in ihrem Alltag als Mütter mental gesund bleiben können.

Ab Februar 

Ab dem 6. Februar erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert diesen Podcast noch heute, so verpasst ihr keine Folge und empfehlt ihn gern weiter!

„MAMA.konkret“ ist ein Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen