Mutterschaft und Arbeit: Plötzlich neue Prios

Viele Mütter sagen zum Feierabend: ‚Jetzt ab nach Hause — da beginnt die zweite Schicht.‘ Wer versucht, Berufsleben und Familie unter einen Hut zu bringen, merkt schnell: Wenn Kinder in unser Leben kommen, ändern sich möglicherweise Bedürfnisse, Prioritäten können sich verschieben. Das hat auch Katrin Wilkens erlebt:

Ich habe gemerkt, dass ich mir manche Dinge im Job gar nicht mehr leisten kann: also sei es jetzt zeitlich, emotional und finanziell. Zum Beispiel habe ich gesagt: Überstunden kann ich gar nicht mehr leisten, weil ich muss pünktlich los, ich muss meine Kinder abholen. Katrin Wilkens, Job-Profilerin und freie Journalistin Foto: Leah Kunz

Katrin Wilkens ist heute Job-Profilerin in Hamburg und selbst Mutter von drei Kindern. Mit ihrer Agentur unterstützt sie Mütter nach der Babypause dabei, einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Sie hat in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Frauen beraten.

Wo lässt es sich gut arbeiten?

Flexibilität, Sicherheit, Weiterbildungsmöglichkeiten, ein gutes Arbeitsklima: Wenn es um die Zufriedenheit im Job geht, sind unterschiedliche Kriterien wichtig. Wie wir leben, wie wir arbeiten, das hat Auswirkungen — nicht nur in der Gegenwart, auch in der Zukunft. Die Arbeitswelt selbst verändert sich unter dem Einfluss von KI und neuen Technologien rasant, und auch die Bedürfnisse von berufstätigen Müttern unterliegen über die Jahre einem Wandel, stellt Katrin Wilkens in ihrer Arbeit fest:

Als ich angefangen habe, war noch ganz stark der Wunsch nach einer Selbstständigkeit, nach einem Müttercafé, nach irgendetwas Eigenem. Und wir hören wirklich seit zwei, drei Jahren verstärkt: ‚Haben Sie nicht etwas in ’ner Behörde?‘ Also, Sicherheit ist ganz toll. Das finde ich interessant, dass sich die Bedürfnisse noch schneller verändern als die Berufe. Journalistin und Buchautorin Katrin Wilkens

Wie Katrin Wilkens‘ eigener Schlüsselmoment in Sachen Veränderung ausgesehen hat, wie ein Wochenende im Grünen helfen kann, unser Berufsleben zu verbessern, und mit wem wir über Rente und Altersarmut sprechen sollten, das erfahrt ihr in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

