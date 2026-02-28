Wie viel Job passt in unser Familienleben?

Die „zweite Schicht“

Wer versucht, Berufsleben und Familie unter einen Hut zu bekommen, merkt schnell: Wenn Kinder in unser Leben treten, ändern sich möglicherweise Bedürfnisse. Auch Prioritäten können sich verschieben.

Die Vereinbarkeit von Kind und Karriere stellt viele Eltern vor große Herausforderungen: Ein Job, bei dem Überstunden wahrscheinlich sind, ist jetzt womöglich gar nicht mehr leistbar, weil Kinder pünktlich aus der Kita abgeholt werden müssen.

Kind oder Karriere?

Eine Babypause muss kein Karriereknick sein, findet Katrin Wilkens. Sie bietet die Gelegenheit, sich selbst, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu hinterfragen. Die Job-Profilerin aus Hamburg unterstützt mit ihrer Agentur i.do Mütter und Väter nach der Elternzeit dabei, einen Job zu finden, der zu ihnen passt und ihrer neuen Lebenssituation gerecht wird.

In „Zurück zum Thema“ erklärt sie Julie Tan, besser bekannt als Content Creatorin Cocolie Brokkoli und Hostin von „MAMA.konkret!“, wie sich die Bedürfnisse von berufstätigen Müttern in den letzten Jahren geändert haben und wie sie bei ihren Beratungsterminen vorgeht.