Play
Bild: detektor.fm | Promo
Bild: detektor.fm | Promo

destilliert | Februar 2026: Neuer Podcast über Mutterschaft

„Es gibt Themen, die tatsächlich Präsenz brauchen“

“MAMA.konkret!” ist da — der neue Podcast über Mutterschaft heute. Julie Tan alias Cocolie Brokkoli gibt wertvolle Tipps, die im Alltag wirklich weiterhelfen. Mit Fachwissen von Expertinnen.

Echte Mamas, konkrete Themen

Julie Tan wurde erst Mutter von „zwei wundervollen Jungs“ und dann Content-Creatorin. Denn plötzlich war sie mit immer neuen Themen konfrontiert, über die sie andere Mütter informieren wollte. Inzwischen hat sie als Cocolie Brokkoli hunderttausende Followerinnen und Follower auf Instagram. Jetzt geht Julies neuestes Baby an den Start: ein Audio- und Videopodcast — zusammen mit detektor.fm.

Darin geht es um konkrete Themen, die man sich sonst vielleicht nicht anzusprechen traut, erklärt Julie bei „detektor.fm destilliert“. Für den Mütterpodcast spricht sie mit ausgewiesenen Expertinnen, die fundierte Infos, Erfahrungen und Ratschläge teilen. Journalistin und Bestseller-Autorin Mareice Kaiser und Kerstin Lüking, eine der bekanntesten Hebammen in Deutschland, sind zum Beispiel dabei. Professorin Svenja Krämer spricht über Matreszenz, also die Frage, wie sich eine Frau verändert, wenn sie Mutter wird. Und Bestseller-Autorin und Podcasterin Patricia Cammarata ist Fachfrau, wenn es um Mental Load geht, und ebenfalls im Podcast zu Gast.

Es sind immer die Menschen, die alles ausmachen. Und das ist sowohl das Team, was wir hier sind, als auch die Frauen, die zu Gast sind. Und da muss ich sagen, hat es mich dann noch mal positiv überrascht, wie offen, wie herzlich und wie geerdet die Gespräche sind. Also auch ich persönlich gehe danach immer ganz beflügelt aus diesen Gesprächen heraus.

Julie Tan, Content-Creatorin und Podcast-Host

Julie Tan, Content-Creatorin und Podcast-Host

Podcast über Mutterschaft

Welche Fragen und Gefühle bringt Mutterschaft an die Oberfläche? Wie sehr prägt die Gesellschaft unser Muttersein heute? Im Podcast „MAMA.konkret!“ spricht Julie mit Expertinnen darüber, wie sich der Körper nach der Geburt verändert und was Mamas wirklich brauchen. Es wird um Evolution gehen und die Frage, wer eigentlich heute für uns Mütter da ist. Und schließlich geht’s auch um Identitätsbrüche, Strukturen, Rollenbilder und Machtverhältnisse. Was hat sie bei der Produktion besonders bewegt? Darüber tauscht sich Content-Creatorin Julie Tan mit Christian Bollert in dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ aus.

Wer kein Highlight verpassen will: Über alle Neuigkeiten informiert einmal pro Monat der detektor.fm-Newsletter.

Shownotes

(00:00:09) Julie zu Gast bei destilliert
(00:01:09) Warum Julie das Thema Mutterschaft so wichtig ist
(00:02:47) MAMA.Konkret!: Der neue Podcast bei detektor.fm
(00:06:20) Das hat Julie bei der Produktion am meisten bewegt
(00:08:14) Die Unterschiede zwischen Podcasts und Instagram-Content
(00:09:12) Alle Infos zum Podcast MAMA.Konkret!
(00:11:02) Ein Einblick auf die Monats-Highlights bei detektor.fm
(00:14:18) Outro

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen