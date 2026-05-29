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Bild: Frau liegt erschöpft auf einer Couch. | Evgeny Atamanenko / Shutterstock

MAMA.konkret! | Sexualität in der Partnerschaft

Wo bleibt das Liebesleben in der Elternbeziehung?

Kinder verändern alles — auch das Liebesleben. Darüber wird allerdings erstaunlich wenig gesprochen. Zusammen mit Speakerin und Content Creatorin Toyah Diebel spricht Host Julie Tan über die Sexualität von Müttern, Mental Load, Körperbilder und die Frage, warum Nähe für Elternpaare plötzlich so kompliziert ist.

Nähe finden zwischen Mental Load und Verantwortung

Viele Eltern kennen das Gefühl: Früher war Spontaneität selbstverständlich — heute muss selbst intime Zeit geplant werden. Toyah Diebel alias Toyahgurl spricht im Podcast darüber, wie sehr Kinder den Alltag und damit auch die Sexualität verändern. Dabei geht es nicht nur um fehlende Zeit, sondern vor allem auch um Erschöpfung.

Wenn man zwei kleine Kinder hat und du hast die ganze Zeit so ein Baby an dir dran und trägst Verantwortung, dann ist das für einen Partner auch erstmal eine Umstellung. Das ist ein Wachsen auch in einer Beziehung und die Sexualität muss da irgendwie mitwachsen oder sich anpassen. Das kann ich auf jeden Fall allen sagen. Egal wie fröhlich ihr rumgebumst habt, das wird sich verändern.

Toyah Diebel -- Speakerin, Unternehmerin und Content Creatorin.

Kommunikation über Orga und Bedürfnisse

Viele Paare würden zwar über Kinder, Organisation und Alltag reden — aber nicht darüber, dass ihnen Nähe fehlt. Julie und Toyah diskutieren, wie schwer es sein kann, Bedürfnisse überhaupt zu formulieren — gerade wenn man selbst komplett ausgelaugt ist. Toyah beschreibt, wie schnell sich in so einem Setting Unsicherheiten aufbauen könnten: Beide wünschen sich vielleicht Nähe, fühlen sich aber gleichzeitig nicht gesehen. Aus kleinen Missverständnissen werde ein „Elefant im Raum“. Und das in einem völlig anderen Kontext, als vor den Kindern, wie auch Julie feststellt:

Es gibt ja auch Mütter und Frauen, die trauen sich gar nicht so richtig zu sagen, dass Mutterschaft Arbeit ist. Ich finde es ist ein 24-7-Job. Ich persönlich fand immer Schlafmangel hat mich komplett verändert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab‘ null Liebeslebenambitionen gehabt in den ersten zwei Jahren. Das hab‘ ich komplett depriorisiert.

Julie Tan - Mama, Content-Creatorin und Gastgeberin.

Wie können Paare ihre Sexualität wiederfinden zwischen mentaler Last und dem Druck, den soziale Medien erzeugen? Darüber sprechen Toyah Diebel und Host Julie Tan in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt: Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!

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