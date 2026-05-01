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Bild: Marko Domka | shutterstock.com

MAMA.konkret! | Spirituelle Mutterschaft

„Die größten spirituellen Lehrer sind die eigenen Kinder!“

Viele Frauen spüren spätestens in der Schwangerschaft eine Art innere Stimme, eine besondere Intuition. Wie kann Spiritualität den Alltag von Müttern verbessern? Und passiert da überhaupt?

Spiritualität, Bauchgefühl, Intuition?

Im Alltag hören Mütter oft auf ihr Bauchgefühl und meiden zum Beispiel Situationen, die sich falsch oder nicht mehr gut anfühlen. In vielen spirituellen Traditionen gilt das Bauchgefühl nicht nur als biologischer Impuls, sondern als Sprache der Seele.

Für mich war der Begriff Spiritualität zeitweise schwer zu greifen, schon fast abgehoben. Ich muss aber sagen, dass sich Spiritualität bei mir irgendwie automatisch eingestellt hat, seit ich Mama bin.

Julie Tan, Gastgeberin des Podcasts "MAMA.konkret!"

Spirituelle Mutterschaft

Wie komme ich bei mir selbst an, während die Bedürfnisse meiner Kinder für lange Zeit im Vordergrund stehen? Und was kann mir dabei helfen, nicht nur zu funktionieren, sondern verbunden zu bleiben — mit mir selbst, aber auch mit meinem Kind oder meinen Kindern?

Bevor ich Mutter war, war für mich Spiritualität immer etwas sehr Transzendierendes: Ich muss stundenlang meditieren oder auf Retreats fahren oder irgendwie weg sein aus meinem Alltag. Und dann hatte ich Kinder und dann konnte ich nicht mehr weg. Ich musste ja da bleiben. Und dann habe ich verstanden, mein wahres Retreat ist zu Hause — meine echte spirituelle Arbeit bedeutet, tagtäglich präsent zu bleiben.

Claudia Neubert, ganzheitliche psychologische Beraterin

Wenn es um Spiritualität geht, dann sind die eigenen Kinder die besten Lehrer, sagt die ganzheitliche psychologische Beraterin Claudia Neubert — denn sie können ihre Emotionen nicht filtern, halten uns den Spiegel vor und holen uns immer wieder und ganz unnachgiebig ins Hier und Jetzt, und zwar schon im allerersten Übergang ins Muttersein, der sogenannten Muttertät.

Wir haben alle die Kapazität, große, tiefe Gefühle zu haben. Und eben in dieser Übergangszeit, die ja Muttertät heißt, können wir dem kaum ausweichen, also weniger ausweichen, das zuzulassen, das zu fühlen. Und ich mag dieses Sprichwort, dass die größten spirituellen Lehrer die eigenen Kinder sind.

Claudia Neubert

Was passiert, wenn wir unsere innere Stimme überhören und uns selbst übergehen, darüber sprechen Claudia Neubert und Julie Tan in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm. Claudia Neubert ist ganzheitliche psychologische Beraterin, Frauenkreisleiterin und begleitet Frauen in Einzelsettings, Gruppen und Weiterbildungen auf ihrem Weg zu mehr Heilung, Verbindung und innerer Stärke. In ihrer Arbeit verbindet sie körperorientierte Prozesse, traumasensibles Begleiten und tiefes Wissen über Beziehung, Familie und persönliche Veränderung.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt: Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!

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