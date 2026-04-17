Die zweite Pubertät: Warum Mutterwerden alles verändert

Von der Frau zur Mama

Muttersein ist keine angeborene Fähigkeit. Sich in die neue Rolle als Mama reinzuleben, ist ein Prozess, der über die Schwangerschaft hinaus andauert. Für diesen tiefgreifenden Prozess des Mutterwerdens hat die US-amerikanische Anthropologin Dana Raphael in den 1970er-Jahren den Begriff der Matreszenz (bzw. auf Englisch „matrescence“) geprägt. Der Begriff umfasst körperliche, psychische und soziale Identitätsveränderungen. Diese Transformation ist übrigens nicht auf Mamas beschränkt: Auch Väter oder andere enge Bezugspersonen können das von der Forschung untersuchte „Hirn-Upgrade“ erfahren.

Muttertät: Zeit der Transformation

Die Schwesterherzen Doulas haben als deutsches Pendant dazu den Begriff Muttertät geprägt. Das Wort ist angelehnt an den Begriff Pubertät und soll zeigen, dass Menschen beim Übergang ins Muttersein eine ähnlich tiefgreifende Veränderung durchlaufen wie in der Pubertät — nur in deutlich kürzerer Zeit. Julie, die Gastgeberin des Podcasts „MAMA.konkret!“, hat diese Muttertät selbst erlebt.

Wir reden oft über die Geburt, wir reden über Schlafmangel und Windeln. Aber wir reden selten über die massive Veränderung, die wir als Frauen dabei durchmachen. Es ist eine Veränderung auf wirklich allen Ebenen: körperlich, psychisch, beruflich, zwischenmenschlich und sogar spirituell. Julie Tan, Gastgeberin des Podcasts "MAMA.konkret!"

Wie diese Transformation von der Frau zur Mutter aussieht und welche Veränderungen damit einhergehen, das weiß Prof. Dr. Svenja Krämer. Sie ist Erwachsenenbildnerin, Trainerin und Coach und erforscht an einer privaten Universität, wie wir uns ein Leben lang weiterentwickeln, besonders dann, wenn sich viel in unserem Leben verändert.

Das Gehirn strukturiert sich tatsächlich um, wenn eine Frau Mutter wird. Und zwar so signifikant, dass das ein Computeralgorithmus erkennen kann. Prof. Dr. Svenja Krämer, Mitautorin des Buchs "Muttertät – Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt"

Svenja Krämer ist seit 2019 Mama von Zwillingen. Gemeinsam mit der Kriminologin sowie Polizei- und Politikwissenschaftlerin Hanna Meyer hat sie das Buch „Muttertät — Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt: Wie das Mutterwerden unseren Körper, unsere Persönlichkeit und unser Leben verändert“ geschrieben.

Eine Mutter ist nicht von der einen auf die andere Sekunde — nur weil das Baby da ist — auf einmal Mutter. Das ist ein Prozess, der dauert. Und dafür braucht es in der Gesellschaft mehr Verständnis. Prof. Dr. Svenja Krämer

Warum Wissen hilft und was das Umfeld tun kann, um Frauen in ihrem Prozess des Mutterwerdens zu unterstützen, darüber sprechen Prof. Dr. Svenja Krämer und Julie Tan in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt: Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!