Play
Bild: Taras Grebinets | shutterstock.com

MAMA.konkret! | Nach der Geburt

Baby da, Körper anders: Die Wahrheit

Eine Geburt ist ein einschneidendes Erlebnis für den Körper und die Psyche einer Frau. Warum genügend Zeit für Heilung und Selbstfürsorge so wichtig sind.

Nach der Geburt

Das Baby ist geboren und natürlich wollen auch Freunde, Freundinnen und Familie den neuen Menschen willkommen heißen. Bei solchen Besuchen steht oft das Baby im Vordergrund — wie es der Mutter eigentlich geht, darum geht es oft gar nicht. Hebammen beobachten häufig, dass sich frisch gebackene Mütter zu viel zumuten, aus der Angst heraus einen Besuch im Krankenhaus oder zu Hause einfach abzulehnen. Dabei ist eine Geburt ein einschneidendes Erlebnis für Körper und Psyche der Frau:

Eine Geburt ist vom Schmerzlevel so, dass das ungefähr mit 20 Knochenbrüchen gleichzeitig gleichgesetzt werden kann. Eigentlich fühlt man sich nach einer Geburt wie vom LKW überfahren.

Kerstin Lüking, Hebamme und Autorin

Kerstin Lüking, Hebamme und AutorinFoto: Christina Dages

Kerstin Lüking ist Hebamme, Buchautorin, Journalistin, Unternehmerin, Content-Expertin und siebenfache Mama. Sie weiß genau, wie wichtig die Heilung nach der Geburt ist und wie es nach einer Geburt im Körper einer Frau aussieht: “Die Gebärmutter ist ein Muskelkörper, der sich bis zum Ende der Schwangerschaft bis zum Rippenbogen auswalzt. Der muss sich natürlich wieder zusammenziehen, das braucht Zeit und ist schmerzhaft. In der Gebärmutter haben wir die Plazenta-Haftfläche, das ist eine offene Wunde von 15 bis 20 Zentimetern, so groß wie eine Mini-Pizza. Das kann man sich vorstellen, wie ein richtig aufgeschlagenes Knie und diese Wunde blutet nach der Geburt stetig weiter”. Dazu kommen Wassereinlagerungen, Nährstoffverlust und ein hoher Blutverlust durch Schwangerschaft und Geburt, erklärt sie. Und auch die psychischen Folgen einer Geburt sind nicht zu unterschätzen. Trotzdem geht der Trend zum Drei-Tage-Wochenbett: Viele Frauen wollen kurz nach der Geburt schon wieder funktionieren, den Haushalt schmeißen, Termine koordinieren und dabei am besten noch gut aussehen. Kerstin Lüking empfindet viele Frauen als extrem ungeduldig im Umgang mit ihrem Körper.

Gelduld mit dem eigenen Körper

Hebamme Kerstin Lüking will Frauen ermutigen, sich genug Zeit für ihre Selbstfürsorge und Heilung zu nehmen. Bis sich der Körper regeneriert hat, dauert es mindestens so lange, wie die Schwangerschaft gedauert hat, sagt sie.

Ich setze mich dafür ein, dass wir in unserer Gesellschaft das Thema Wochenbett en vogue machen. Inklusive der Frage, wie wir Frauen wieder in unsere Kraft kommen.

Kerstin Lüking, Hebamme und Autorin

Wie frisch gebackene Mütter Selbstfürsorge in ihren Alltag einbauen können und was dabei hilft, sich nicht mit anderen Müttern auf Social Media zu vergleichen, das erfahrt ihr in der neuen Folge von „MAMA.konkret!“, dem Podcast von Julie Tan und detektor.fm.

MAMA.konkret!

In unserem neuen Audio- und Videopodcast gibt Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias Cocolie Brokkoli wertvolle Tipps, die wirklich weiterhelfen — und begrüßt im Studio ausgewiesene Expertinnen zum jeweiligen Thema. Hier auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert „MAMA.konkret!“ noch heute, so verpasst ihr keine Folge, und empfehlt den Podcast gern weiter!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen