Mission Energiewende | Alexa Hennig von Lange über veganen Genuss

Alexa Hennig von Lange: Vegan zurück zum Genuss

Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, wurde 1997 mit ihrem Debütroman „Relax“ zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Seitdem hat sie zahlreiche Erzählungen, Theaterstücke und Jugendbücher geschrieben. 2002 wurde sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bekannte Romane von ihr sind unter anderem „Risiko“ (2007), „Peace“ (2009), „Kampfsterne“ (2018), „Die karierten Mädchen“ und „Zwischen den Sommern“. Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann (Marcus Jauer) und ihren fünf Kindern in Berlin. Mit „Relaxt vegan“ hat sie ihr erstes Kochbuch veröffentlicht. Darin schreibt sie auch darüber, wie sie nach Jahren der Magersucht zurück zum Genuss fand.

In meiner Kindheit ging es schon sehr um Ernährung, sehr um Umweltschutz, sehr um Nachhaltigkeit. Es wurde das eigene Gemüse in den Gärten angepflanzt, und wenn da nichts gepflanzt werden konnte, dann wurde regionales Gemüse auf dem Markt gekauft. Alexa Hennig von Lange, Autorin von „Relaxt vegan“ Foto: detektor.fm

„Kochen und Schreiben sind wie Einatmen und Ausatmen“

Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange kocht vegan und gesund. Wenn sie zu Hause an ihrem Schreibtisch sitzt, lässt sie die Figuren ihrer Romane gern mal allein — und kocht für sich und ihre Familie. Während sie Gemüse putzt, Hirse aufsetzt und Kräuter hackt, bekommen ihre Geschichten Raum, sich weiterzuentwickeln. Zurück am Computer ist sie angefüllt mit dem, was in ihrem Roman als Nächstes passieren soll.

Nach fast dreißig Jahren des Diäthaltens hat die Autorin wieder Freude daran gefunden, nicht nur für andere zu kochen, sondern auch selbst zu genießen. Der Schlüssel war die vegane Ernährung. Sie griff nach den alten Rezepten ihrer Mutter, interpretierte sie neu und kochte sich zurück in ihre Kindheit — in die Zeit, in der sie sich in ihrem Körper noch wohlgefühlt hatte. Mit ihrem veganen Kochbuch möchte sie eine Rückbesinnung schaffen auf das, was früher selbstverständlich war: regionale Produkte wertschätzen, sie saisonal verwenden und Essen als etwas Schönes und Heilendes verstehen. Sie stellt eine moderne vegane Heimatküche vor, die super schmeckt, für die ganze Familie taugt und das Klima schont. –– dumont



Ich habe gemerkt, seitdem ich mich wieder bewusst ernähre, indem ich kein kompliziertes Verhältnis mehr zum Essen habe, ist es mir anders möglich zu schreiben. Also ich kann auch meine Bücher anders ernähren. Alexa Hennig von Lange

Über das Kochbuch „Relaxt vegan“ spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit der Autorin Alexa Hennig von Lange. Diese Folge von Mission Energiewende haben wir live auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet.