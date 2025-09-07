Traumhochzeit in den Bergen

Eine gesponserte Location, das Brautkleid wurde vom Kunden bezahlt, die Follower können Karten für die Hochzeit gewinnen — all das ist mitlerweile Normalität bei Influencerinnen und Influencern. Von Intimität scheint das weit entfernt. In der Serie „Die Hochzeit“ wird dieses Phänomen noch mal weitergedreht: Jäcki und der Sport-Influencer Lukas wollen sich live im Internet das Ja-Wort geben. Dafür haben sie sich um eine traumhafte Kulisse in den Bergen gekümmert und alle Verwandten eingeladen. Das Komische dabei: Jäcki und Lukas kennen sich erst seit ein paar Tagen. Für Jäckis Familie kein Problem. Sie unterstützen die Liebe der beiden und freuen sich auf die Hochzeit.

Promo statt Liebe

Jäckis Familie fällt aus allen Wolken, als sie plötzlich erfährt, dass die gesamte Hochzeit inszeniert ist. Das „Brautpaar“ ist nämlich gar nicht verliebt, sondern hat gerade ein Hochzeitsmode-Unternehmen gegründet — und das braucht eine ordentliche Portion Werbung. Die Familie von Lukas reagiert gelassen auf die neue Information. Aus verschiedenen Gründen sind Lukas‘ Vater und seine Ex-Freundin relativ froh, dass die Hochzeit fake ist und wollen direkt alles abblasen. Doch so einfach geht das natürlich nicht — schließlich warten viele Follower sehnsüchtig auf das Event. Wie die Chaos-Hochzeit ausgeht und ob der Hochzeitsbetrug auffällt, erfahrt ihr in der ARD-Mediathek. Dort findet ihr alle sechs Folgen von „Die Hochzeit“.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.