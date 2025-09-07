Play
Foto: © ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Foto: © ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein

Was läuft heute? | Die Hochzeit

Fake it till you make it

Eine Hochzeit als Promo-Aktion? Das ist in Zeiten von Social Media für Influencer ja schon fast normal. In der Serie „Die Hochzeit“ wird das Thema auf die Spitze getrieben.

Traumhochzeit in den Bergen

Eine gesponserte Location, das Brautkleid wurde vom Kunden bezahlt, die Follower können Karten für die Hochzeit gewinnen — all das ist mitlerweile Normalität bei Influencerinnen und Influencern. Von Intimität scheint das weit entfernt. In der Serie „Die Hochzeit“ wird dieses Phänomen noch mal weitergedreht: Jäcki und der Sport-Influencer Lukas wollen sich live im Internet das Ja-Wort geben. Dafür haben sie sich um eine traumhafte Kulisse in den Bergen gekümmert und alle Verwandten eingeladen. Das Komische dabei: Jäcki und Lukas kennen sich erst seit ein paar Tagen. Für Jäckis Familie kein Problem. Sie unterstützen die Liebe der beiden und freuen sich auf die Hochzeit.

Promo statt Liebe

Jäckis Familie fällt aus allen Wolken, als sie plötzlich erfährt, dass die gesamte Hochzeit inszeniert ist. Das „Brautpaar“ ist nämlich gar nicht verliebt, sondern hat gerade ein Hochzeitsmode-Unternehmen gegründet — und das braucht eine ordentliche Portion Werbung. Die Familie von Lukas reagiert gelassen auf die neue Information. Aus verschiedenen Gründen sind Lukas‘ Vater und seine Ex-Freundin relativ froh, dass die Hochzeit fake ist und wollen direkt alles abblasen. Doch so einfach geht das natürlich nicht — schließlich warten viele Follower sehnsüchtig auf das Event. Wie die Chaos-Hochzeit ausgeht und ob der Hochzeitsbetrug auffällt, erfahrt ihr in der ARD-Mediathek. Dort findet ihr alle sechs Folgen von „Die Hochzeit“.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen