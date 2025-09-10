Das Konzept von „Love is Blind“ ist einfach: Die Kandidatinnen und Kandidaten lernen sich in Kabinen, sogenannten „Pods“ kennen, in denen sie nur durch eine Wand miteinander sprechen können. Ziel ist es, sich zu verlieben und sich im besten Fall zu 100 Prozent sicher zu sein — denn nur wer sich in den Pods verlobt, darf einander sehen.

Frankreich und die Liebe

Frankreich ist bekannt für seinen Hang zur Romantik. Nicht ohne Grund ist vor allem Paris ein beliebter Schauplatz für viele romantische Filme und Serien wie „Die fabelhafte Welt der Amelie“, „Emily in Paris“ und „Aristocats“. Ob die 15 Kandidatinnen und Kandidaten das Klischee der hoffnungslosen Romantik bedienen, wird sich zeigen. Wir können uns aber bestimmt wieder auf ordentlich Drama freuen, denn nach der Verlobung folgen gemeinsame Reisen, das Zusammenleben im Alltag und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Experiment lernen sich untereinander kennen. Dann stellt sich sicher auch wieder die Frage: Spielt Optik nicht vielleicht doch eine Rolle? Wie das Ganze ausgeht entscheidet sich final am Altar. Wer wird „Ja!“ sagen und wer wird gnadenlos sitzengelassen? Das erfahrt ihr ab heute in „Love is Blind: France“, wie immer auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.