Hallo liebe Streaming-Fans! Wir haben Sonntag, den 14. September 2025. Der Herbst steht langsam vor der Tür, die warmen Tage werden weniger, und so langsam stellen wir uns darauf ein, die Wochenenden auf der Couch zu verbringen und Serien zu bingen. Passend zum Wochenende stellen wir euch heute ein koreanisches Drama vor. Mit „You and Everything Else" bringt Netflix ein neues K-Drama auf die Bildschirme. Die Serie erzählt die Geschichte zweier Freundinnen. Das allein klingt erstmal nicht so spannend, aber wer sich mit koreanischen Dramen auskennt, weiß, dass die es in sich haben können. „You and Everything Else" ist eine stille, bildgewaltige Reise durch Jahrzehnte, geprägt von Bewunderung, Eifersucht, Entfremdung und der Frage: Wie nah kann man einem Menschen wirklich sein, ohne sich selbst zu verlieren? Im Mittelpunkt stehen Yu Yun-chung und Son San-yuan, zwei Frauen, die sich seit ihrer Kindheit kennen und schon viel durchgemacht haben. Mal waren sie beste Freundinnen, mal ernste Konkurrentinnen. Für die, die nicht unbedingt koreanisch sprechen, wie ich, wird schon im Trailer deutlich, dass die beiden sich nach der Schule und Uni aus den Augen verloren haben, jedoch irgendwann wieder treffen. Das Leben der beiden hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Trotzdem scheint ein gewisses Grundvertrauen da zu sein. San-yuan erzählt ihrer einstigen Freundin, dass sie unheilbar krank ist, und sie bittet Yun-chung, sie in ihren letzten Tagen zu begleiten – und zwar in die Schweiz zur Sterbehilfe. Das Drama überzeugt vor allem mit echten Gefühlen: Freude, Trauer und Neid. Die Macher der Serie setzen vor allem auf ruhige Dialoge, melancholische Musik und natürlich weichgezeichnete Bilder, wie man das aus koreanischen Serien oft kennt. „You and Everything Else" ist vor allem für diejenigen etwas, die sich mit einem Tee in der Hand in eine Decke einkuscheln wollen, um sich in eine herzzerreißende, emotionale Geschichte reinzusteigern. „You and Everything Else" könnt ihr ab sofort auf Netflix sehen. Tipp und Skript kamen heute von Im Gezimmermann, Audioschnitt: Benjamin Serdani. Und ich bin Ina Lebedjev.