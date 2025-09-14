You and Everything Else — K-Drama zum Einkuscheln
Ryu Eun-jung und Cheon Sang-yeon sind die Hauptcharaktere aus „You and Everything Else“. Die beiden kennen sich seit sie Kinder waren. Zusammen haben sie viel erlebt und dadurch eine innige Beziehung aufgebaut. Als Mädchen gehen sie zusammen in eine Klasse, später auf die gleiche Uni. Irgendwann verlieren sich die beiden aus den Augen, doch ihr unsichtbares Band bleibt.
Zwischen Neid, Missgunst, Liebe und Trauer
Eines Tages treffen die beiden einstigen Freundinnen wieder aufeinander. Dass sie sich noch immer vertrauen, wird deutlich, als Sang-yeon gesteht, dass sie unheilbar krank ist. Sie bittet Eun-jung für sie da zu sein und sie in die Schweiz zu begleiten. Denn dort möchte sie aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen.
„You and Everything Else“ ist eine stille, bildgewaltige Reise durch Jahrzehnte, geprägt von Bewunderung, Eifersucht, Entfremdung und der Frage: Wie nah kann man einem Menschen wirklich sein, ohne sich selbst zu verlieren? Die Antwort findet ihr auf Netflix.
Was läuft heute?
Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.