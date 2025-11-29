Play
Wie klimaschädlich ist die Black Week?

Rabattaktionen zum Black Friday, Cyber Monday oder Travel Tuesday versprechen Konsumentinnen und Konsumenten besonders gute Deals, produzieren aber auch eine Menge Müll. Wie klimaschädlich sind solche Komsumevents?

Black Friday, Cyber Monday, Travel Tuesday

Im November beginnt für den Onlinehandel die wichtigste Zeit des Jahres. Sie startet mit dem Singles Day am 11. November, etwa zwei Wochen später folgt die Black Week rund um den Black Friday, dann kommen Cyber Monday und Travel Tuesday. Im vergangenen Jahr haben diese geballten Konsumevents für einen neuen Paketrekord gesorgt. Erstmals hat die DHL im deutschen Versandnetz an einem Tag mehr als 12 Millionen Pakete sortiert. Und auch in diesem Jahr ist trotz mauer Konsumlaune der Deutschen kein Rückgang der Paketzahlen zu erwarten.

Noch mehr Fast Fashion

Verantwortlich für die Paketflut sind vor allem die immer neuen Verkaufsrekorde im Fast-Fashion-Segment. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Produktion von Kleidungsstücken explodiert, mittlerweile stellt die Industrie jedes Jahr 180 Milliarden Kleidungsstücke her — mehr Kleidung, als die Menschheit tragen kann. Eine besondere Rolle spielen dabei die sogenannten Ultrafast-Fashion-Anbieter wie Shein oder Temu, die jeden Tag tausende neue Designs herausbringen und mit aggressivem Marketing bewerben.

Für Klima und Umwelt wird das Kaufverhalten im Bekleidungssektor zunehmend zum Problem. Das liegt nicht nur an der Qualität der Waren selbst, die oft mit Schadstoffen belastet sind. Die vielen Pakete sorgen auch für enorme Mengen an Verpackungsmüll. Dazu kommt, dass ein Großteil der Billigware wieder zurückgeschickt wird — und dann häufig direkt auf dem Müll landet.

Moritz Jäger-Roschko vom Konsumwende-Team von Greenpeace geht davon aus, dass in Europa zwanzig bis vierzig Prozent der retournierten Textilien vernichtet werden. In dieser Folge von „Zurück zum Thema“ sprechen wir mit ihm über die Marketingtricks der Bekleidungsindustrie, die Folgen für Klima und Umwelt und die Frage, wie wir die Paketflut eindämmen können.

