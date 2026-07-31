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Graphik: detektor.fm
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destilliert | August 2026: Tipps für den Sommer

„Geht raus, genießt die Sonne!“

Sommerzeit ist Ferienzeit! In dieser Ausgabe bekommt ihr Sommertipps zum Lesen, Hören und Anschauen direkt aus der detektor.fm-Redaktion.

Spannend, sommerlich, unterhaltsam

Im Podcast „detektor.fm-destilliert“ ist es gute Sitte Tipps aus der detektor.fm-Redaktion mit euch zu teilen. Diesmal erwartet euch die Sommeredition mit Lektüretipps für den Strand, Podcastempfehlungen für den See oder Streamingtipps für den lauen Sommerabend. Philine Klinger empfiehlt den Roman „Als Großmutter im Regen tanzte“ von Trude Teige. Die junge Frau Juni forscht darin im Nachlass ihrer verstorbenen norwegischen Großmutter und stößt auf ein gut gehütetes Geheimnis aus der Nachkriegszeit.

Auch der Roman „Botanik des Wahnsinns“ von Leon Engler erzählt — dramatisch, aber mit viel Witz — die Geschichte einer Familien, und zwar einer, die über Generationen hinweg mit psychischen Problemen kämpft; ein Tipp von Audio-Producerin Paula Bültemann. Für alle, die es im Sommer eher mit leichter Lektüre halten, empfiehlt Tim Schmutzler die Science-Fiction-Buchreihe „Dungeon Crawler Carl“ von Matt Dinniman, die mit ihrem schwarzen Humor an Reihen wie „Per Anhalter durch die Galaxis“ erinnert.

Kostenloses Programm

Kostenfreie und gute Unterhaltung erwartet euch sonst im Podcast- und Streamingbereich: In der arte-Mediathek findet man derzeit alle Staffeln von David Lynchs zum Serienklassiker gewordenen Meisterwerk „Twin Peaks“ — eine Empfehlung von Anke Behlert für alle Cineasten und Cineastinnen und die, die es noch werden wollen. Außerdem findet ihr in der ZDF-Mediathek den sehenswerten Dokumentarfilm „Mikal, aufwachsen und nicht aufgeben“. Der Film begleitet den zwölfjährigen Mikal über drei Jahre, wie er mit seinen alkoholabhängigen Eltern in einem engen Hotelzimmer in den USA lebt.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut dieses Kind schon weiß, was es braucht, und wie liebevoll die Familie miteinander ist, obwohl sie es sehr schwer haben. Obwohl es echt traurig und hart ist, gibt es im Film viele Momente der Hoffnung.

Leonard Schubert, detektor.fm-Redakteur

Für alle Musikinteressierten hat Audio-Producer Benjamin Serdani einen Geheimtipp: Er empfiehlt den Podcast „Did Somebody Say…Ambient?“ des Creators Lonetapes, in dem dieser noch unbekannte Musikerinnen und Musiker der Szene vorstellt. Wer gerne mal den Kochlöffel schwingt dürfte sich über den Podcast-Tipp von Klara Fröhlich freuen: In „Die letzte Flasche“ geht es ums Kochen und nachhaltigen Genuss.

Den entscheidenden Sommertipp hat allerdings Prokurist Claudius Nießen parat: „Geht raus! Genießt die Sonne! Bildschirmzeitverbot für alle!“

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Alle Tipps der Folge auf einen Blick:

Buchtipps:

„Als Großmutter im Regen tanzte“ von Trude Teige

„Botanik des Wahnsinns“ von Leon Engler

„Dungeon Crawler Carl“ von Matt Dinniman

„Jakob der Lügner“ von Jurek Becker

„Sanditz“ von Lukas Rietzschel

Podcast-Tipps:

„Did Somebody Say…Ambient?“

„Die letzte Flasche“

„DAZWISCHEN – Der Sachsen-Anhalt Podcast“

„Behind The Bastards“

Streaming-Tipps:

„Mikal, aufwachsen und nicht aufgeben“

„Twin Peaks“

„Chabos“

„Widow’s Bay“

„Daredevil“

„The Rookie“

Außerdem:

Ausstellung „PLATTE: Leben in der Großwohnsiedlung“ im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig

ImPulsTanz — internationales Tanzfestival in Wien

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