Play
Foto: Steffan Hill/ HBO Max
Bild: A Knight of the Seven Kingdoms | Steffan Hill/ HBO Max

Was läuft heute? | A Knight of the Seven Kingdoms

Westeros bevor alles begann

Ein junger Ritter ohne Besitz und ein geheimnisvoll kluger Knappe ziehen durch Westeros und geraten in Turniere, Machtspiele und gefährliche Entscheidungen. „A Knight of the Seven Kingdoms“ erzählt eine leise, aber packende Vorgeschichte aus dem „Game of Thrones“-Universum.

A Knight of the Seven Kingdoms

Mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ erweitert HBO Max das „Game of Thrones“-Universum um eine zweite Prequel-Serie, die deutlich leiser und charakterzentrierter ist als ihre Vorgänger. Die Geschichte spielt rund neunzig Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ und adaptiert die Novelle „Der Heckenritter“ von George R.R. Martin.

Im Mittelpunkt steht der junge Ritter „Ser Duncan der Große“, genannt Dunk, der gemeinsam mit seinem Knappen Egg durch die Sieben Königslande zieht. Dunk ist mutig, aber unerfahren, Egg hingegen erstaunlich klug und weise für sein Alter. Auf ihren Reisen geraten die beiden in Turniere, politische Konflikte und moralische Dilemma, die zeigen, wie brüchig Ehre und Macht in Westeros sein können.

Weniger Drachen, mehr Charaktere

Die Hauptrollen übernehmen Peter Claffey als Ser Duncan und Dexter Sol Ansell als Egg. Regie führt unter anderem Owen Harris, bekannt aus „Black Mirror“. Statt großer Schlachten setzt die Serie auf Figurenentwicklung, Dialoge und eine bodenständige Perspektive auf Westeros. Bekannte Adelshäuser wie die Targaryens tauchen in einer Zeit auf, in der sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind.

Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden und die erste Folge von „A Knight of the Seven Kingdoms“ ​​ist jetzt auf HBO Max zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen