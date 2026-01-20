A Knight of the Seven Kingdoms
Mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ erweitert HBO Max das „Game of Thrones“-Universum um eine zweite Prequel-Serie, die deutlich leiser und charakterzentrierter ist als ihre Vorgänger. Die Geschichte spielt rund neunzig Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ und adaptiert die Novelle „Der Heckenritter“ von George R.R. Martin.
Im Mittelpunkt steht der junge Ritter „Ser Duncan der Große“, genannt Dunk, der gemeinsam mit seinem Knappen Egg durch die Sieben Königslande zieht. Dunk ist mutig, aber unerfahren, Egg hingegen erstaunlich klug und weise für sein Alter. Auf ihren Reisen geraten die beiden in Turniere, politische Konflikte und moralische Dilemma, die zeigen, wie brüchig Ehre und Macht in Westeros sein können.
Weniger Drachen, mehr Charaktere
Die Hauptrollen übernehmen Peter Claffey als Ser Duncan und Dexter Sol Ansell als Egg. Regie führt unter anderem Owen Harris, bekannt aus „Black Mirror“. Statt großer Schlachten setzt die Serie auf Figurenentwicklung, Dialoge und eine bodenständige Perspektive auf Westeros. Bekannte Adelshäuser wie die Targaryens tauchen in einer Zeit auf, in der sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind.
Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden und die erste Folge von „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist jetzt auf HBO Max zu sehen.
Was läuft heute?
