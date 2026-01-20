Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 20. Januar. Schön, dass ihr dabei seid! Heute reisen wir für euch nach Westeros. Allerdings nicht zu Drachen, Intrigen und großen Schlachten, sondern in eine frühere Epoche. Denn bei HBO Max startet heute die langersehnte zweite Prequel-Serie der Fantasy-Reihe Game of Thrones. A Knight of the Seven Kingdoms spielt rund 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und adaptiert die Novelle Der Heckenritter aus George R. R. Martins Sammlung. Im Mittelpunkt steht der junge, mittellose Ritter Ser Duncan, der Große, genannt Donk, der gemeinsam mit seinem ungewöhnlich klugen Knappen Egg durch die Sieben Königslande zieht. Was zunächst wie eine klassische Abenteuergeschichte beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Erzählung über Ehre, Macht und die feinen Risse im Herrschaftssystem von Westeros. Ich komme wegen des Turniers. Das Turnier ist ausschließlich für Ritter. Bist du ein Ritter? Ich bin kein Bauer. Und doch bist du wie einer gekleidet. Ich könnte euer Knappe sein. Und ihr könntet mich lehren. Jeder Ritter braucht einen Knappen, und ihr braucht einen noch mehr als die anderen. Ser Arlan lehrte mich, ein wahrer Ritter zu sein. Nicht was Schwert und Lanze angeht, sondern Ehre. Und auf die habe ich geschworen. Was will er? Er ist ein Heckenritter, richtig? Was? Er ist wie ein Ritter, nur trauriger. Wir sind nicht traurig. Sir Duncan, gespielt von Peter Cluffy, übernimmt hier seine erste große Serienhauptrolle. An seiner Seite ist Dexter Sol Ansel als Egg zu sehen, ein Junge, der mehr über Politik und das Königshaus weiß, als er zunächst preisgibt. Fans der Vorlage wissen, dass sich hinter dem unscheinbaren Knappen ein großes Geheimnis verbirgt. Inszeniert wird die Serie unter anderem von Owen Harris, bekannt für seine Arbeit an der Serie Black Mirror. Statt einem Aufgebot dramatischer Schlachtszenen setzt A Knight of the Seven Kingdoms eher auf eine charakterzentrierte Erzählweise und einen nahbaren Hauptdarsteller. Vielleicht flieht ihr besser. Töten die mich nicht, wenn ich fliehe? Töten die euch nicht. So oder so ist die Ehre verloren. Den edlen Häusern von Westeros gibt es keine wahren Ritter mehr unter euch. War das ungeschickt? Ja, richtig. Auch bekannte Adelshäuser wie die Targaryens sind bereits Teil der Geschichte, hier aber noch in einer Zeit, in der ihr Einfluss längst nicht so gefestigt ist wie später. A Knight of the Seven Kingdoms ist für alle, die Westeros nochmal neu entdecken wollen, nur ein bisschen persönlicher, ruhiger und näher an seinen Figuren. Aber auch alle Newbies, die neu im Game of Thrones-Universum sind, können problemlos einsteigen, denn die Serie steht für sich und ist ohne Vorkenntnisse verständlich. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Die erste Folge von A Knight of the Seven Kingdoms könnt ihr jetzt auf HBO Max sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Dienstag. Wenn’s euch gefallen hat, dann empfehlt Was läuft heute doch gerne weiter, damit noch mehr Serien- und Filmfans mit uns auf Entdeckungsreise gehen können. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofie Rabetge Junker. Audioproduktion: Paula Bültemann. Ich bin Jessi Jus, wir hören uns.