We Will Not Fade Away

Die Jugendlichen Andrej, Lisa, Lera, Ruslan und Illia leben im Donbass auf, im Osten der Ukraine, quasi direkt an der Front. Hobbys wie Malen, Fotografieren und Musik machen helfen ihnen gegen die Monotonie und die Angst vor dem Krieg. Inmitten dieser bedrohlichen Situation bekommen die fünf ein ungewöhnliches Angebot – eine Reise nach Nepal. Die Doku „We Will Not Fade Away“ von Alisa Kovalenko lief übrigens auch vor zwei Jahren auf der Berlinale. Ihr findet sie bei filmfriend und in der Arte-Mediathek.

Lars Eidinger – Sein oder nicht sein

Seit zehn Jahren spielt er Richard den Dritten an der Berliner Schaubühne, seit 2021 schlüpft er in die Rolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Einige Jahre zuvor, 2009, feierte er mit Maren Ades “Alle Anderen“ sein Kinodebüt – Lars Eidinger. Gerade tourt er mit seinem Brecht-Programm durch Deutschland. In der Doku “Lars Eidinger – Sein oder nicht sein” begleitet Regisseur Reiner Holzemer den Schauspieler bei Proben und Dreharbeiten. “Lars Eidinger – Sein oder nicht sein” führt hinter die Kulissen, zeigt, wie der exzentrische Schauspieler arbeitet und wo er herkommt. Die Doku findet ihr jetzt in der Arte-Mediathek.

Citizen Detective: Im Auftrag der Toten

Ihre Arbeit beginnt da, wo die der Ermittlungsbehörden aufhört – Hobbydetektive. Menschen, die weiter graben und jede Spur verfolgen. Die True-Crime Serie “Citizen Detective: Im Auftrag der Toten” schaut ein paar von ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter und erzählt anhand von echten Fällen, wie Hobbydetektive vermeintliche Cold Cases versuchen aufzuklären. Die sechteilige Miniserie findet ihr bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.