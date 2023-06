destilliert | Juni 2023: Pride Month & Joana Voss

Pride Month bei detektor.fm



Im Pride Month feiert sich die queere Community selbst. Wir beim Podcast-Radio detektor.fm widmen im Juni gleich mehrere Schwerpunkte queeren Lebensrealitäten. Mit dabei: Charlotte Brandis liebste FLINTA* Acts im „Popfilter“, das Selbstbestimmungsgesetz und Queerbaiting bei „Zurück zum Thema“ und sieben Empfehlungen aus der queeren Podcastwelt im „PodcastPodcast“.

Mehr meta geht nicht: „Der PodcastPodcast“ vom Podcast-Radio detektor.fm

Der „PodcastPodcast“ ist unser neuer Podcast, der euch aus dem unendlichen Podcast-Universum jeden Tag in Snack-Größe einen Podcast empfiehlt. „PodcastPodcast“-Redakteurin Joana erzählt in dieser Folge von „detektor.fm destilliert„, was sie den ganzen Tag macht: „Ehrlicherweise höre ich einfach sehr viele Podcasts“. Damit ihr euch nicht die Arbeit machen müsst, selbst in jeden neuen Podcast reinzuhören, nur um festzustellen, dass euch der Ton, die Stimmen oder die Inhalte doch nicht abholen, sortieren wir schon mal vor: Welche neuen Formate gibt’s auf dem Markt? Was sagen sie uns über aktuelle Podcast-Trends? Wieso bleibt ein Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert? Und welche Produktion ist gerade „in aller Ohren“?

An Podcasts schätzt Joana die unmittelbare Verbindung zu Menschen, die sie oft spürt: „Meine besten Podcastmomente sind solche, in denen ich über das Hören einen ganz besonderen Zugang zu Protagonistinnen und Protagonisten kriege, gerade weil sie in Audioformaten ihre Geschichte häufig selbst erzählen.“

In „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit Joana Voss darüber, warum Podcasts besser sind als Fernsehen, über welche Stationen sie bei detektor.fm gelandet ist und wie wichtig Fahrradglücksmomente im Alltag sein können.

Apropos Fahrradglück: Unser Fahrradpodcast „Antritt“ bietet im Juni spannende Gespräche. Denn der Stockholmer Fahrradbürgermeister erklärt, warum eine gute Fahrradinfrastruktur oft Jahrzehnte braucht und eine ukrainische Aktivistin berichtet, wie wichtig es ist, Fahrräder in besetzte Gebiete zu bringen.

(00:00:00) Intro

(00:00:10) Begrüßung

(00:00:43) Was Joana bei detektor.fm macht

(00:01:41) Warum den PodcastPodcast hören

(00:02:37) Was macht für Joana einen guten Podcast aus?

(00:08:06) Joanas Werdegang

(00:18:46) Redakteurin beim Tagesspiegel

(00:25:02) Joanas erste detektor.fm-Eindrücke

(00:27:50) Vorschau auf den Juni bei detektor.fm

(00:28:51) Joana und Fahrradfahren

(00:32:29) Joanas Buchempfehlung

(00:34:38) Christians Buchempfehlung

(00:36:23) Verabschiedung