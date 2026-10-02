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Foto: detektor.fm
Foto: detektor.fm

destilliert | Oktober 2026: Live-Podcasts in Düsseldorf

Auf geht’s nach Düsseldorf!

Im Oktober könnt ihr uns live sehen: Bei der Zoon Podcast Week sind wir mit „Mission Energiewende“, „Antritt“ und dem „brandeins Podcast“ in Düsseldorf zu Gast und haben interessante Themen und Stars im Gepäck.

Zoon Podcast Week

Vom 09. bis 16. Oktober findet in Düsseldorf zum ersten Mal die Zoon Podcast Week statt. Das Festival veranstaltet eine Woche lang Live-Podcasts in der ganzen Stadt. Auch detektor.fm-Podcasts könnt ihr dort im entspannten Setting live miterleben: Los geht’s am 09.10.26 um 17 Uhr im TechHub.K67 mit dem brand eins Podcast. Host Christian Bollert begrüßt Greenlyte-CEO Florian Hildebrand auf der Bühne, um über das Fliegen der Zukunft zu sprechen. Um das klimaschädliche Kerosin im Flugverkehr bald ablösen zu können, arbeitet das Essener Unternehmen an langfristigen Alternativen und E-Fuels für Flugzeuge.

Alle Fahrrad-Freundinnen und -Freunde erwartet ein besonderes Highlight des Antritt-Podcasts: Gerolf Meyer und Christian Bollert sind am 09.10.26 ab 20 Uhr im kultigen Fahrradladen „Schicke Mütze“ zu Gast und sprechen mit Kerstin und Carsten darüber, wie sie aus der „Mütze“ weit mehr als nur einen Ort gemacht haben, an dem man Fahrräder kauft. Denn der Laden ist Treffpunkt für Fahrradmenschen, Vorreiterinnen des vielfältigen Radsports, Ausgangspunkt für Touren, Teil der Düsseldorfer Radkultur und ein vitales Beispiel dafür, wie sich Fahrrad und Community zeitgemäß verbinden lassen.

Auch unser Klimapodcast Mission Energiewende hat am 10.10.26 um 19 Uhr im Forum der Stadtsparkasse Düsseldorf einen besonderen Gast: Hostin Ina Lebedjew begrüßt Deutschlands bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Gemeinsam sprechen sie über die Frage, wie Innovation unsere Gesellschaft verändert.

Wer es nicht nach Düsseldorf zur Zoon Podcast Week schaffen sollte, der findet die Aufzeichnungen der Live-Podcasts natürlich bald im jeweiligen Podcast-Feed.

Oktober-Tipps

In dieser Ausgabe von detektor.fm destilliert erzählt Ina Lebedjew außerdem von ihrem Besuch beim Extremwetterkongress in Hamburg, über den ihr bald mehr im Podcast Mission Energiewende erfahrt. Sie empfiehlt für die ersten gemütlichen Herbsttage den Film „Labor Day“ mit Kate Winslet. Christian hingegen schätzt den besonderen Einblick in den Alltag der CDU-Politiker, den die neue ZDF-Serie „Inside CDU“ liefert.

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