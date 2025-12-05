Play
destilliert | Dezember 2025: 16 Jahre detektor.fm

„Wir sind jetzt voll in der Pubertät!“

Man man es kaum glauben, aber detektor.fm wird tatsächlich schon 16 Jahre alt! Christian und Kati schauen auf ein Jahr voller großer und kleiner Jubiläen.

Happy Birthday to us!

Anfang Dezember feiert das Podcast-Radio detektor.fm seinen 16. Geburtstag, in der Podcastwelt ein fast schon biblisches Alter.

Zum Geburtstag schenken wir uns selbst ein nagelneues Studioequipment, mit dem wir in Zukunft auch Videopodcasts aufnehmen können. Wer sich für die Gesichter hinter dem Mikrofon interessiert, kann uns also bald bei einigen Formaten auch beim Podcasten zuschauen.

Wir sind jetzt voll in der Pubertät angekommen als Podcastradio!

Christian

Christian

Ein runder Geburtstag und ein neues Podcast-Baby

Doch es gibt noch mehr zu feiern im detektor-Universum. Unser Fahrradpodcast „Antritt“ zum Beispiel ist 2025 zehn Jahre alt geworden. Christian und Kati freuen sich über eine wachsende Zahl an Hörerinnen und Hörern, die den Podcast auf Steady unterstützen — der Support aus der Community macht es möglich, dass „Antritt“ mittlerweile wöchentlich erscheint und in Zukunft noch mehr Reportagen, Live-Podcasts und aufwendig produzierten Content bieten kann.

Ziemlich groß geworden ist auch unser Klima-Podcast „Mission Energiewende“, der in diesem Jahr immerhin schon seinen siebten Geburtstag feiert. Für Kati ein „im besten Sinne nachhaltiger Podcast“ — gerade in einer Zeit, in der Klimapolitik in der öffentlichen Debatte keine so große Rolle mehr spielt.

Noch ein Baby ist dagegen unser neuer Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“, der 2025 das Licht der Welt erblickt hat. Nach dem „Spektrum-Podcast“ und „Geschichten aus der Mathematik“ nun also die dritte Zusammenarbeit vom Podcast-Radio detektor.fm mit Spektrum der Wissenschaft. In jeder Folge nehmen sich renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zeit für einen Deep Dive. Passend zur Weihnachtszeit geht es im Dezember um eine große Frage, die man in der Forschung selten stellt: Gibt es Gott?

2026 wird auch gut

Natürlich gibt es auch im nächsten Jahr was zu feiern: Dann nämlich startet ein neuer detektor.fm-Podcast, in dem sich alles um das Thema Mutterschaft dreht. Das Podcastteam freut sich über spannende Themen und Gästinnen, und ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit der Creatorin Cocolie Brokkoli.

Wer kein Highlight verpassen will: Über alle Neuigkeiten informiert einmal pro Monat der detektor.fm-Newsletter.

In der Dezember-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ feiern Christian Bollert und Kati Zubek 16 Jahre Podcast-Radio, schauen auf ihre Highlights aus dem Podcastjahr 2025 zurück und spoilern schonmal, was es im nächsten Jahr zu feiern gibt.

(00:00:00) Begrüßung Kati
(00:00:36) 16 Jahre detektor.fm
(00:03:48) 10 Jahre Antritt
(00:05:33) 7 Jahre Mission Energiewende
(00:07:00) Neuer Podcast — Die Großen Fragen der Wissenschaft
(00:09:27) Vorausblick 2026 — Mama konkret
(00:12:02) 10 Jahre brand eins Podcast
(00:14:08) Langfristigkeit und Durchhaltevermögen
(00:16:49) Danke für euren Support
(00:22:23) Podcasttips

Einloggen