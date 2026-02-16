Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem Streaming-Tipp. Es ist Montag, der 16. Februar. Heute wird es ziemlich unheimlich hier, denn ein Klassiker des Teen-Horrors ist zurück – „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.“ Ja, der Titel dürfte vielen bekannt vorkommen. „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ gehört zu den prägenden Slasher-Filmen der 90er Jahre.

Im Original fahren vier Jugendliche am 4. Juli, also am amerikanischen Unabhängigkeitstag, nach einer Feier in Southport einen Mann an. Im Anschluss versuchen sie, den Unfall zu vertuschen. Aber ein Jahr später holt sie die Tat wieder ein. Sie werden von einem Unbekannten verfolgt, der ihnen nur über Notizen mitteilt: „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.“ Nach und nach werden die Jugendlichen daraufhin ermordet, einer nach dem anderen. Am Ende überleben nur Julie und Ray, gespielt von Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr.

Im neuen Film von 2025 läuft es nun so: Fünf ehemalige Schulfreundinnen fahren am 4. Juli nach einer Feier in Southport einen Mann an und versuchen, den Unfall zu vertuschen. Aber ein Jahr später holt sie die Tat wieder ein. Sie werden von einem Unbekannten verfolgt, der ihnen nur über Notizen mitteilt: „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.“ Und er tötet sie nach und nach. Ihr merkt schon, der neue Film ist recht nah am Original – zumindest auf den ersten Blick.

Es handelt sich beim Ganzen nämlich nicht um ein Remake, sondern tatsächlich um eine Fortsetzung des Horrorfilm-Klassikers. Eine Gruppe Jugendlicher erlebt also genau dasselbe wie im Originalfilm, nur werden sie diesmal von den beiden Überlebenden Julie und Ray aus dem ersten Teil unterstützt. Die erklären den Fünf nämlich, wie der Täter damals vorgegangen ist. Auch stilistisch bleibt der Film dem Genre treu: Viel Spannung, wie eine blutige Geisterbahnfahrt, und die Frage, wem man eigentlich noch trauen kann.

Für Fans von klassischem Teen-Horror gibt es die Verbindung zum ersten Teil, die aber lose genug ist, dass der neue Film auch ohne Vorwissen funktioniert. In der Fortsetzung geht es vor allem um Danica, gespielt von Madeline Klein. Ihre Verlobungsparty mit Teddy wird zum verhängnisvollen 4. Juli-Abend, mit dem dieser neue Film beginnt. Danica begreift im Film immer mehr, dass das Verdrängen der Tat alles nur schlimmer macht und dass sie selbst Verantwortung übernehmen muss. Sie muss versuchen, herauszufinden, wem sie innerhalb der Gruppe noch trauen kann und was in der Nacht des Unfalls wirklich passiert ist.

Die Hauptdarstellerin Madeline Klein kennt ihr vielleicht aus der Netflix-Serie „Outer Banks“ oder auch aus dem später veröffentlichten Film „Glass Onion – A Knives Out Mystery.“ „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast,“ die Version von 2025, die könnt ihr ab sofort bei Netflix streamen. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus, als auch die aktuellsten Neustarts, bekommt ihr hier immer im Podcast mit. Um keine Folge zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audio Produktion: Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Untertitel von Stephanie Geiges.