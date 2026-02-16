Play

Was läuft heute? | Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (2025)

Gejagt von den Dämonen vergangener Sünden

Fast 30 Jahre nach dem Original ist „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ zurück. Jetzt erleben neue Opfer denselben Albtraum, während die Überlebenden von damals versuchen zu helfen.

Die Geschichte wiederholt sich

Wie im Originalfilm von 1997 beginnt alles am 4. Juli in der Küstenstadt Southport: Fünf ehemalige Schulfreundinnen und -freunde fahren nach einer Feier einen Mann an und entscheiden sich, den Unfall zu vertuschen. Ein Jahr später bekommen sie unheilvolle Notizen: „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast!“

Schließlich nimmt ein Unbekannter die Verfolgungsjagd auf und tötet sie nach und nach auf blutige und brutale Art. Es ist nicht das erste Mal, dass sich so etwas in dieser kleinen Küstenstadt ereignet: Julie und Ray, gespielt von Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr., kehren als die beiden Überlebenden des ersten Films zurück. Sie versuchen, der neuen Gruppe zu helfen, indem sie erklären, wie der Täter damals vorging.

Vertrauen ist tödlich

Im Mittelpunkt der Fortsetzung steht Danica, gespielt von Madelyn Cline. Sie ist bekannt aus der Serie „Outer Banks“ und „Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Ihre Verlobungsparty wird zum Ausgangspunkt des Albtraums. Während der mysteriöse Killer zuschlägt, muss Danica herausfinden, wem in ihrer Gruppe sie noch trauen kann.

Stilistisch bleibt der Film dem Genre treu: viel Spannung, blutige Schockmomente, wie auf einer Geisterbahnfahrt und die zentrale Frage, wem man trauen kann. Die Verbindungen zum ersten Teil sind präsent genug für Fans, aber lose genug für Leute, die neueinsteigen.

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ ist ab sofort bei Netflix verfügbar.

