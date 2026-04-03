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Was läuft heute? | Unsere Ferien auf Saltkrokan

Dieser Tag, ein Leben

Moderner, aber nah am Original hat Lindgrens Klassiker nichts von seiner Magie verloren. Die schwedisch produzierte Serie „Unsere Ferien auf Saltkrokan“ modernisiert nur behutsam, denn die Ferien auf der schwedischen Insel bleiben bis heute ein idyllischer Sommertraum.

Die Ferien können losgehen

In der Neuverfilmung des Lindgren-Klassikers reist die Familie von Vater Melker mit den Söhnen Pelle, Ivan und Elliott sowie Tochter Malin und ihrer kleinen Enkelin Skrollan in den Sommerurlaub nach Saltkrokan. Dort lebt die gleichaltrige Tjorven, die neben ihren älteren Schwestern Julia und Elin wenig gleichaltrige Kinder im Umfeld hat und daher sehnsüchtig die Ankunft der Feriengäste erwartet.

Gemeinsam mit Stina, die mit ihrer Oma Ia auf der Insel zu Gast ist, erleben die Kinder ein Abenteuer nach dem anderen: Ein entlaufenes Kalb muss gefunden, ein Motorboot durch dichten Nebel navigiert und ein kaputtes Ferienhaus irgendwie bewohnbar gemacht werden. Für Papa Melker, der eigentlich auf der Insel an seinem Buch schreiben wollte, wird der Urlaub damit zur handwerklichen Bewährungsprobe.

Ein Sommer in Schweden

Astrid Lindgrens Original erschien 1964 und wurde bereits in den 1960ern verfilmt. Die neue Serien-Version holt die Geschichte ins 21. Jahrhundert: Sommerfrische, Gemeinschaft und der typische Lindgren-Humor stehen auch hier im Mittelpunkt. Nur weil die Kinder jetzt Smartphones haben heißt das nicht, dass die Abenteuer auf der Insel sie nicht in ihren Bann ziehen. Die schwedische Küstenatmosphäre und der Witz der Figuren machen die Serie besonders für Familien mit Kindern ab etwa 6 Jahren geeignet.

„Unsere Ferien auf Saltkrokan“ ist ab sofort in der ZDF-Mediathek zu sehen.

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