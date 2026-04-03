Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Samstag, der 3. April, und pünktlich zum Osterwochenende haben wir heute einen Tipp für die ganze Familie: „Unsere Ferien auf Saltkrokan“, eine moderne Neuverfilmung der beliebten Astrid Lindgren-Geschichte. Ab heute in der ZDF Mediathek.

Pelle freut sich auf die Sommerferien, die er mit seiner ganzen Familie auf Saltkrokan verbringen wird. Außer ihm kommen Papa Melker und seine beiden Brüder Ivan und Elliot auf die Insel. Etwas später auch seine ältere Schwester Marleen mit ihrer kleinen Tochter Skorlan. Auf Saltkrokan freut sich besonders Tjorvn darüber, dass andere Kinder in ihrem Alter auf der abgelegenen Insel vorbeischauen. Denn sie hat normalerweise, außer ihrem Hund Bootsmann, auf der Insel nur ihre älteren Schwestern Julia und Elin. Die wiederum freunden sich sofort mit Pelles Brüdern Elliot und Ivan an. Und Stina, die mit ihrer Oma Ia auch Urlaub auf der Insel macht, ist auch für alle Abenteuer und Späße mit den anderen zu haben.

Astrid Lindgrens Original „Ferien auf Saltkrokan“ erschien erstmals 1964 und wurde schon mal in den 60er Jahren verfilmt. Falls ihr mit dem alten Film aufgewachsen seid, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an die schöne dazugehörige Musik. Das könnte den ein oder anderen ein bisschen nostalgisch stimmen. Die neue Version bringt die Geschichte jetzt ins 21. Jahrhundert.

Vater Melker möchte auf der Insel an seinem Buch weiterschreiben. Daraus wird aber erst mal nichts, denn das Ferienhaus der Familie entpuppt sich als Bruchbude. Und dann verschwindet auch noch ein Kalb. Gut, dass Tjorvn und ihr Hund Bootsmann sich auf der Insel bestens auskennen und gleich helfen können. Papa Melker versucht derweil, das Haus bewohnbar zu machen. Das ist allerdings keine leichte Aufgabe für ihn, denn fürs Handwerken hat er ziemlich wenig Talent. Es folgt also ein Ferienabenteuer nach dem anderen.

Zum Beispiel fahren Julia, Elin, Ivan und Elliot mit einem Motorboot raus, um Seehunde zu sichten. Aber plötzlich zieht mitten auf dem Meer dichter Nebel auf. Und dann geht auch noch das GPS über die Insel. Das ist eine sehr schwierige Fahrt, und sie müssen es irgendwie zurück auf die Insel schaffen.

„Wohin fahrt ihr? Zaltbroker? Echt? Da wollen wir auch hin! Und was macht ihr da?“ „Wir wohnen da den ganzen Sommer. Und Papa will da weiter an seinem Buch schreiben.“ „Buch? Oh, das ist ja spannend! Und wo wohnt ihr?“ „Im Schreinerhäuschen.“ „Ihr wohnt wirklich im Schreinerhäuschen?“ Es kommt also keine Sekunde Langeweile auf auf der Insel, obwohl sich der spießige Uffe ein Gerießkram von der Insel nicht selten einmischt. Denn Saltkrokan steckt voller Überraschungen.

Das schwedische Sommermärchen wird für Familien mit Kindern ab sechs Jahren empfohlen und verbindet Abenteuer, Humor und die typische Astrid Lindgren-Atmosphäre. „Unsere Ferien auf Saltkrokan“ könnt ihr in der ZDF Mediathek streamen.

Das war’s für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, dann landet die nächste Folge direkt in eurem Feed. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer. Audioproduktion: Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und frohe Ostern. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.