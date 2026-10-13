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Bild: Sergey Khaustov | Shutterstock

Monopol-Podcast | Dave Eggers

Eine Hommage an Bleistift und Papier

In seinem aktuellen Buch „Contrapposto“ taucht der US-amerikanische Schriftsteller Dave Eggers tief in die Welt der Kunst ein und schreibt eine Hommage an Bleistift und Papier.

Was ist Kunst?

Er ist begabt, hat aber keine Ambitionen: Cricket ist die Hauptfigur in Dave Eggers’ aktuellem Roman „Contrapposto“. Seine Kindheitsfreundin Olympia hingegen will hoch hinaus, den Kunst-Olymp besteigen und als Galeristin auf der ganz großen Bühne tanzen. Dave Eggers schreibt sich mit diesem Werk einmal durch die Welt der Kunst, der Kunstschulen, Galerien, White Cubes und Ateliers.

Ein Buch, wie er im Gespräch mit Silke Hohmann vom Monopol-Magazin sagt, das er eigentlich schon seit den 1990er Jahren schreiben wollte. „Contrapposto“ erzählt von der Engstirnigkeit mancher Kunstlehrerinnen und -lehrer, davon, welche zerstörerische Kraft ungebremste (Kunst-)Kritik haben kann, von Talent und Erfolg. In seiner Geschichte stellt er die verschiedenen Welten und auch Bedeutungsebenen von Kunst gegenüber.

Die eine Kunst misst sich an ihrem Erfolg, die andere ist diejenige, die sich aus reiner Freude und Leidenschaft speist. 

Silke Hohmann, Monopol-Magazin

Silke Hohmann, Monopol-MagazinFoto: Wolfgang Stahr

Zurück zur Menschlichkeit

In Deutschland ist Dave Eggers auch und vor allem für seinen Roman „The Circle“ von 2013 bekannt. In der Geschichte, die mit Emma Watson und Tom Hanks verfilmt wurde, beschreibt Eggers eine dystopische Gesellschaft, die sich Stück für Stück der Kontrolle einer mächtigen Internet-Firma unterwirft. „Contrapposto“ hingegen ist eine Hommage an Bleistift und Papier.

Er habe dieses Buch auch vor dem Hintergrund einer Zeit geschrieben, so Eggers, in der wir angesichts Künstlicher Intelligenz unsere Menschlichkeit mit Händen und Füßen verteidigen müssten. Denn in der Menschlichkeit, so Eggers, sehe er den zentralen Kern für Kreativität: Nur Menschen hätten die Fähigkeit, Kunst zu schaffen, da es dafür Emotionen brauche.

Only humans can create art. Machines can’t write, only humans can write. For everything else we can come up with some other word for it. But there’s no blending of the two. There’s no machine-made art.

Dave Eggers, Schriftsteller

Dave Eggers, SchriftstellerFoto: John Lamparski, Getty Images North America / Afp

In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, spricht Sara-Marie Plekat mit Silke Hohmann vom Monopol-Magazin über Dave Eggers’ aktuelles Buch „Contrapposto“.

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