Im Kunstherbst findet eine Messe nach der anderen statt. Zuletzt die Art Basel in Paris und am vergangenen Wochenende ging die Art Cologne zu Ende. Kunst zum Anfassen, also eher im übertragenen Sinne: Begegnungen und Gespräche. Messen bieten immer eine schöne Gelegenheit, in diesen Kosmos einzutauchen und sich inspirieren zu lassen. Aber auch dieses Modell hat seine Schwierigkeiten. Viele Galerien, insbesondere die kleinen, stehen unter einem hohen finanziellen Druck, denn nicht nur die Standmieten, auch die Teilnahme ist sehr hoch. Denn im Grunde geht es bei Messen ja auch immer ums Verkaufen.

Auch deswegen waren die Reaktionen auf die vorzeitige Schließung der Art Basel in Paris vor gut zwei Wochen sehr unterschiedlich. Der Veranstalter fürchtete Plünderungen und Krawalle, wie auch schon bei den Protesten zuvor. Ums Schauen und auch ums Kaufen geht es natürlich auch in Köln auf der Art Cologne, die jetzt gerade zu Ende ging, eine der ältesten Messen für zeitgenössische Kunst. Aber auch ganz viel um Begegnung, um das Gespräch, um Kunst gucken vor allem. Wie es um die Messen steht und welche Möglichkeiten sie auch bieten können, gerade auch Galerien zu unterstützen, darum geht es in dieser Folge.

Mein Name ist Sarah Marie Plekat. Hallo Kunst und Leben, der Monopol Podcast von detektor.fm. Und für dieses Gespräch habe ich mich mit Elke Buhr und Saskia Trebing zusammengeschaltet. Die beiden sind gerade in Köln auf der Art Cologne. Erst mal hallo, ihr beiden. Hallo!

Art Basel in Paris

Bevor wir über die Art Cologne sprechen, Elke, du warst vor gut zwei Wochen schon in Paris auf der Art Basel. Erst mal gefragt: Wie war es da? Das war ambivalent. Paris ist immer toll. Die Art Basel war eine fantastische Messe. Das war der Karim Kripper, das ist ein ganz junger Typ, der jetzt zum ersten Mal der Direktor der Art Basel gewesen. Und das war eigentlich alles richtig schön. Aber gleichzeitig waren ja halt diese Proteste in Paris und direkt bevor die Art Basel startete, war dieses Wochenende, wo das so richtig eskaliert ist, wo diese Plünderungen waren.

Und als man dann, ich bin am Montag nach Basel, nach Paris sage ich schon, gekommen und da rauchten irgendwie noch die verbrannten Fahrräder auf der Straße. Es war alles so dreckig. Man sah, wie diese ganzen kaputten Läden, das ganze Glas noch auf der Straße lag. Dann auch so richtig kleine Läden, also auch der Bäcker um die Ecke, wo das Fenster eingeschlagen war und so. Das war einfach ein ganz komisches Gefühl, weil man so dachte: Okay, man geht jetzt auf eine Veranstaltung, die eigentlich für die One Percent ist, gegen die diese Proteste hier gerade losgebrochen sind.

Und man hat das ja immer so ein bisschen im Kunstbetrieb, dass man halt also der Kunstbetrieb da ist halt einfach wahnsinnig viel Geld drin und da sind wahnsinnig viele reiche Leute. Der Kunstbetrieb lebt natürlich von krasser Ungleichheit im Kapitalismus, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Und gleichzeitig ist ja inhaltlich ganz viel Kunst ganz kritisch, kapitalismuskritisch, sozial, setzt sich für die Leute ein und so weiter. Und das ist ja so eine Ambivalenz, mit der wir alle die ganze Zeit leben.

Aber diesmal in Paris war es so offensichtlich, dass das schon, glaube ich, für ganz viele Leute auch richtig belastend war, sodass man dachte: Ah, das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an. Ich war jetzt selber nicht in Paris, sondern wir haben in der Redaktion das natürlich verfolgt und auch die Beiträge produziert aus Paris. Und ich fand das irgendwie so eine interessante Kulmination, weil es ja auch irgendwie viele Künstlerinnen und Künstler gab oder Kreative, die bei den Protesten mitgemacht haben.

Und die allermeisten Menschen im Kunstbetrieb haben ja mit dieser Art von Geld eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ja ein Betrieb, der in ganz großen Teilen prekär arbeitet. Aber genau diese Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt hat eben genau so diese One Percent, die Elke gerade angesprochen hat, das auch so auf den Punkt gebracht. Also es ist ja nicht so, dass der ganze Kunstbetrieb auf so wahnsinnig viel Geld fußt, aber in dieser Konstellation war das einfach so ein Nukleus, glaube ich, auch von der Zeit, in der wir leben.

Insofern war das auch, selbst wenn man nicht da war, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da passiert gerade was, an das man sich auch erinnern wird. Und ich meine, es war ja schon dann auch eine sehr radikale Entscheidung, zu sagen: Okay, wir schließen jetzt vor dem Wochenende. Das heißt, es gab einen Publikumstag, das Wochenende blieb aus, wo dann ja vor allem das Publikum die Chance hat, sich die Kunst anzuschauen und auch zu kaufen, wovon ja auch vor allem die kleineren Galerien profitieren.

Folgen für die Galerien

Welche Folgen hatte das jetzt oder hat das jetzt eigentlich für die teilnehmenden Galerien? Also gerade die kleineren Galerien, die haben sich da auch beschwert am Ende. Also ich glaube, in der Woche hatte man so das Gefühl, ja, viele sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung, weil sie auch Angst hatten, dass da einfach was passiert. Ich meine, die Bilder wären schrecklich gewesen. Also wenn man denkt, irgendwie Demonstranten vor dem Grand Palais und drin versucht man halt, da Kunst zu verkaufen. Also das sind Bilder, die man auf keinen Fall haben will. Auch das Gefühl will man nicht haben.

Und ich glaube, deswegen haben auch viele gesagt: Ja, wir verstehen, dass die Messe geschlossen wird. Im Nachhinein wurde aber dann ein Brief von der französischen Galerienorganisation bekannt, Andi Art Basel, die halt gesagt haben: Wir sind nicht konsultiert worden und wir sind doch eigentlich die wichtige Gruppe hier in Paris. Und das ist natürlich ein Problem. Und die haben gesagt: Na ja, man hätte ja auch am Samstag schließen können und dann am Sonntag wieder aufmachen.

Das Problem ist halt nur, dass in dem Moment, wo gesagt wurde: Wir machen jetzt zu, die Art Basel hatte dann auch gesagt: Bitte lasst doch für Freitag eure Stände noch komplett. Aber zum Beispiel Hauser & Wirth, eine der größten Galerien der Welt, die haben sich da nicht drum geschert. Die haben gesagt: Wir haben unsere Verkäufe gemacht und wenn jetzt hier vorbei ist, dann ist vorbei und haben im Laufe des Freitags schon abgebaut.

Und das ist natürlich dann ganz besonders frustrierend für die anderen, die dann noch durchhalten. Also ich glaube, es gab am Ende dann doch sehr unterschiedliche Meinungen und ich glaube, letztlich, was natürlich alle wollen, was die Galerien wollen, ist, dass sie jetzt irgendwie Geld zurückbekommen, weil die haben natürlich wahnsinnig viel bezahlt. Und die Messe kann jetzt sagen: Erst ist höhere Gewalt. Und natürlich fängt man dann aber an zu diskutieren und sagt: Ja, ihr hättet uns ja mal fragen können und ihr habt uns nicht gefragt. Und jetzt wollen wir aber, jetzt wollen wir Geld zurück. Ich glaube, darum geht es dann am Ende.

Art Cologne

Kommen wir jetzt zur Art Cologne, wo ihr ja gerade noch seid. Gestern eröffnet worden. Zur Transparenz: Wir nehmen vor dem Wochenende auf. Es ist heute Freitag. Veröffentlicht wird die Folge ja am Dienstag. Wie war da jetzt die Stimmung? Was habt ihr an Kunst gesehen? Wie waren die Gespräche, die ihr führen konntet? Es ist nicht die Art Basel Paris. Also natürlich sind die Dimensionen in Köln ein bisschen kleiner. Und ich war gestern auf der Pressekonferenz auch zur Eröffnung der Art Cologne, wo man ja immer so ein bisschen merkt, was sind die Fragen der Leute und was beschäftigt die Leute.

Und da war zum ersten Mal der Kulturstaatsminister Wolfram Weimar auch und hat die Art Cologne mit einer kleinen Ansprache eröffnet, was, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht hat, weil ich habe es auch noch mal nachgeguckt, das gab es vorher noch nicht. Und dass er sich jetzt genau für diese Messe interessiert hat, glaube ich, hat erst mal so ein bisschen Ambivalenz hervorgerufen, weil wir ja irgendwie auch gesehen haben, dass dieser Kulturstaatsminister sein Amt offenbar so versteht, dass er sich auch inhaltlich immer einmischt und eben nicht unbedingt die Rahmenbedingungen und Ermöglichungen schafft, sondern sehr stark auch mit so Pauschalurteilen über die Kultur oder auch teilweise finanziellen Drohungen gearbeitet hat.

Insofern war das so ein bisschen, keiner wusste eigentlich genau, was jetzt kommt. Und er hat gesagt, er will die Art Cologne stärken. Also es war auch von Wachstum die Rede. Wie das genau gemeint ist und was da konkret passiert, muss man jetzt noch mal gucken. Aber insofern wurde der Eindruck auf jeden Fall erweckt, dass die Art Cologne für den deutschen Kunstmarkt einfach weiterhin so ein wichtiger Ort ist.

Und man kann einfach extrem viel Kunst sehen. Man kann den ganzen Tag reden und man hört sehr, sehr viel Unterschiedliches. Also es gibt Galerien, die sagen, es war ein super guter Auftakt für sie. Es war, man hat auch mit Galeristinnen und Galeristen besprochen, die gesagt haben: So, es ist irgendwie ein langsamer Start gewesen. Also ich glaube, es ist sehr ambivalent, aber an sich waren eigentlich alle vorsichtig optimistisch, dass so die große Krise jetzt nicht zu beobachten ist. Es fehlen aber auch genaue Zahlen. Insofern kriegt man immer so ein bisschen Mosaiksplitter eher mit, wenn man über die Art Cologne geht.

Ja, die Messe hat zum ersten Mal so einen zusätzlichen Voreröffnungstag am Mittwoch eingeführt und das hat auch so ein bisschen Verwirrung geführt. Also bei der Art Basel ist ja immer alles so perfekt organisiert und alle wissen, wo es lang geht und so weiter. Und die Art Cologne ist jetzt da, wie man hört, jetzt nicht so weit vorne. Also es hat, oder keine Ahnung, vielleicht weil es neu eingeführt war. Auf jeden Fall gab es irgendwie Verwirrung, wer darf denn jetzt eigentlich zu dieser Voreröffnung, wer hat die Einladung? Dann gab es die Einladung auf Papier, also so als man kriegt die als Brief. Und dann waren die Leute natürlich total verwirrt, weil das ist man ja gar nicht mehr gewohnt.

Haben dann die Einladung nicht dabei gehabt, als sie kam, kam nicht rein und so weiter. Also ich habe ganz viele lustige Geschichten gehört. Und ja, und irgendwann waren auch die Gläser alle. Das ist ja immer so. Es ist halt so witzig, aber es ist halt das Blöde, ist bei so Kunstmessen muss ja alles immer so perfekt sein, damit wirklich dann die Leute in der Stimmung sind, dann auch wirklich da ihr Geld auszugeben. Und deswegen sind die Galeristen da immer sehr, sehr empfindlich. Und ich glaube, das wird sich noch so ein bisschen einspielen.

Ansonsten hat die Art Cologne es halt irgendwie schwer, weil sie ist halt so eine Mittelmesse und die großen, die globalen Messekonzerne haben sie halt längst völlig abgehängt. Gleichzeitig ist aber hier im Rheinland ja so ein ganz treues Sammlerpublikum. Also hier sind irgendwie Leute, die wirklich auch Lust haben, dann in einem kleineren Rahmen, also jetzt nicht für Millionenpreise, aber die eben sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzen. Und deswegen ist die Messe eigentlich auch immer ganz schön.

Also sehr lustig, weil ich habe mit dem Galeriedirektor von der Galerie Thaddeus Roppert gesprochen und der meinte, für ihn sei Köln immer ganz toll, weil das irgendwie so eine Art Homebase ist. Aber es ist auch die Messe, wo er total entspannt einfach den Stand so machen kann, wie er ihn schön findet und wie er ihn interessant findet, weil die ganz großen Umsätze werden eh nicht gemacht. Das finde ich schon eine lustige Aussage.

Und das merkt man auch so ein bisschen beim Kunst gucken, also dass, wenn man eben Kunst als Ware sieht, die dann interessant wird, wenn sie besonders teuer ist. Das ist ja oft bei der Messeberichterstattung so ein bisschen der Tenor: Was war denn das teuerste Werk? Was sind die spektakulärsten Verkäufe? Und so, das ist in Köln dann vielleicht ein bisschen bescheidener. Aber man kann tatsächlich auch, dadurch dass sie eben extra Kurien für junge Künstlerinnen und Künstler haben, kann man da auch immer was entdecken.

Und einfach, wenn man nicht selber was kaufen muss, was für Journalisten ja meistens der Fall ist oder der Fall sein sollte, dann kann man auch einfach sehr viel Kunst auf engem Raum und dabei auch immer wieder einfach sehr gute Sachen sehen. Und das merkt man, dass da einfach viele Leute auch sind, die sich einfach gerne Kunst angucken und dass diese Messe als Treffpunkt, als auch physischer Treffpunkt einfach auch immer noch wichtig ist, obwohl alle nach der Corona-Pandemie gesagt haben: Brauchen wir das dann überhaupt noch?

Ich glaube, das ist immer noch eine der Motivationen, natürlich neben dem Geschäft, dass es einfach eine Vernetzungsplattform ist, die man nicht ersetzen kann, bisher zumindest. Und auch eine andere Zugänglichkeit schafft. Also parallel läuft da jetzt auch die Museumsnacht am Wochenende. Also da können Leute, die das eine Ticket haben, auf die Messe gehen und die, die das Messeticket haben, zur Museumsnacht. Also da ist schon sehr viel Publikumsnähe da.

Herausforderungen im Kunstbetrieb

Und genau über die Themen hast du auch mit Christian Jamuschek gesprochen vom Deutschen Galerienverband, der hier auch nochmal seine Perspektive schildert. Das ist die Herausforderung, dass wir ein Publikum haben, was im Moment es als leichter empfindet, auf Kunstmessen zu gehen, um sich sozusagen in der Anonymität erst mal ein Geschmacksbild zu entwickeln, zu lassen, dass man eben schaut, was man vielleicht mag und nicht mag und nicht gleich mit Fragen konfrontiert ist oder das Wissen vorausgesetzt wird.

Das ist ja die größte Hürde, dass man immer so hört, warum Menschen ungern in Galerien gehen: diese Eins-zu-eins-Situation. Ich muss etwas fragen, ich muss Wissen mitbringen. Also das ist offensichtlich Stress. Das wollen viele nicht. Von daher ist der Gedanke, eigentlich einen Büroraum zu haben oder eine Agentur zu haben als Galerie und an verschiedenen Orten Ausstellungen zu machen und eben auch auf Messen. Vielleicht ist das ein, also jetzt nur mal ideal gesprochen, wäre das ein Zukunftsbild.

Das können wir uns gerade nicht vorstellen, weil wir natürlich sagen: Galerie ist für uns erst mal ein Raum, in dem Kunst gezeigt wird, in dem Kunst erlebbar ist und ganz individuell, wo Künstler einen Freiraum haben, sich auszuleben, ihre eigenen künstlerischen Ideen in Gänze umzusetzen. Da ist die größte Herausforderung, weil wir uns fragen müssen: Wie kriegen wir die Leute in die Galerie? Und wenn die eher auf die Messen gehen, ist es natürlich sinnvoller, Messen zu machen. Aber was macht man damit im Galerieraum?

Es gibt noch eine andere Veranstaltung, die parallel stattfindet. Messen probieren sich da ja auch auf verschiedene Art und Weisen aus: Die Prospekt Cologne, die jetzt parallel stattfindet. Was genau machen die anders? Das ist ein ganz interessantes Format. Das ist ganz klein. Das sind, glaube ich, nur so 18 Galerien oder so. Und die haben sich selber die Aufgabe gestellt, ihre Werke auf einem Tisch zu zeigen. Also jede Galerie hat einen Tisch. Die Tische sind sehr schön gestaltet. Man sieht allerdings ein bisschen die Fingerabdrücke, wenn man sich darauf abstützt. Das sollte man nicht machen.

Jedenfalls hat jede Galerie so einen Tisch und darauf werden dann, ja, da kann man dann so zwei Werke oder so oder eine Skulptur oder so hinstellen. Das heißt, es ist wirklich, wirklich klein. Aber dadurch ist es halt auch total angenehm. Man läuft da durch und kann halt sofort mit den ganzen Galeristen sprechen. Künstler waren auch da. Und ich fand das eine sehr angenehme Veranstaltung. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert finanziell, aber es wird großzügig unterstützt von zwei Sammlerinnen aus dem Rheinland, die so einen Preis gestiftet haben.

Also es war eine Jury da und die beste Galerie bekommt einen Preis von, glaube ich, 20.000 Euro. Also es ist irgendwie auch schon ganz gut. Und das ist einfach so eine Initiative für so ein bisschen experimentellere Galerien, die gesagt haben: Wir wollen hier nochmal was Neues und wir wollen halt nicht immer so den großen Rahmen und den Mainstream, sondern wir machen hier ein bisschen Experiment. Und das fand ich eigentlich sehr nett.

Zukunft der Kunstmessen

Wir haben jetzt schon über ganz verschiedene Aspekte gesprochen, auch Schwierigkeiten, die hochkommen immer wieder. Wie geht es denn mit dem Format weiter? Wo seht ihr die Weichen? Also ich habe das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, also wir haben ja gerade auch gesehen, dass es so sehr viele experimentelle Formate gibt, weil es im Moment auch so einen Generationswechsel gibt von den Sammlerinnen und Sammlern.

Also viele Galerien haben ja gerade in Deutschland einfach über Jahrzehnte mit denselben Sammlern zusammengearbeitet. Und dieses, ich nenne es jetzt mal so, Kulturbürgertum oder so, das ist ja etwas, was sich nicht automatisch in die nächste Generation so fortsetzt. Oder dass diese Idee, dass Wohlstand irgendwie auch was mit dem Mäzenatentum oder dass man was zurückgibt oder dass man sich engagiert als Unternehmen, das ist, glaube ich, etwas, was nicht so ohne Weiteres aufrechterhalten wird in den nächsten Generationen.

Und deswegen ist es, glaube ich, gerade im Kunsthandel so, dass Galerien eben danach suchen, wie können sie denn auch jüngere Leute an sich binden oder vielleicht auch eine neue Generation von Kunstsammlerinnen und Sammlern heranziehen, sage ich jetzt mal. Und da ist, glaube ich, dieses Format, worüber wir auch gerade besprochen haben, irgendwie so ein bisschen experimenteller, auch digitaler oder auch so ein bisschen halt einfach verknüpft mit einem Erlebnis.

In Köln gab es ja zum Beispiel auch noch das Format Neukölln, was dann eher so als Festival gedacht ist. Aber alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich gesagt, das Format der klassischen Kunstmesse, also sowas wie die Art Basel und auch die Art Cologne in einem bisschen kleineren Format, dass es das auch weitergeben wird.

Dass das auch etwas ist, wo Leute weniger Hemmungen haben, sich neue Kunst anzuschauen oder sich auch mit Galerien zum ersten Mal vielleicht auch in Kontakt zu kommen, als dass sie wirklich in die Galerien gehen. Also da ist die Hemmschwelle für viele Leute viel höher, einfach in eine Galerie reinzulaufen und vielleicht nicht genau zu wissen, was sie da finden, als eben über so eine Messe zu laufen und sich irgendwie einfach dieses Potpourri, was es ja ist, wo man wirklich einfach ganz unterschiedliche Sachen finden kann, auch selber erst mal gucken muss, so durch den ganzen Wust, den man da sieht, irgendwie was wo bleibt man hängen.

Und da ist, glaube ich, die Messe weiterhin ein wichtiges Format, auch physisch. Aber natürlich merkt man auch, da gibt es natürlich hybride Formate. Es gibt Online-Preview-Showrooms. Manche Galerien haben schon alles verkauft, bevor überhaupt der erste Messebesucher auf die Messe kommt. Und ich glaube, da gibt es einfach eine Diversifizierung.

Und ich habe Daniel Hug, den Leiter der Art Cologne, auch nochmal gefragt, wo es hingeht. Und der meinte eigentlich, dass das Beste, was eine Messe machen kann für Galerien, die auch finanziell unter Druck sind, einfach eine Flexibilität zu schaffen. Also dass es unterschiedliche Preise gibt, unterschiedliche Staffelungen und dass man auch einfach zum Beispiel eine kleine Präsenz haben kann.

Also dass nicht nur die Größe und diese Platzhirsche auf einer Messe auftauchen, sondern es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Da hören wir jetzt Daniel Hug nochmal. Also ich arbeite an der Art Cologne schon seit einigen Jahren und versuche, neue Segmente zu schaffen, wo die Teilnahmekosten niedriger sind. Sektoren wie Collaborations, wo zwei Galerien eine gemeinsame Standpräsentation machen können. Natürlich halbiert die Kosten für die Galerien.

Bei der Art Cologne Palma Mallorca habe ich sogar winzig kleine Stände, also die 10 Quadratmeter Stände im Parcours. Das sind Stände, die zwei Meter tief sind, mal fünf Meter breit und sind ja nur 10 Quadratmeter. Der kleinste Stand jetzt auf der diesjährigen Art Cologne liegt bei 16 Quadratmetern im Neumarktbereich. Also ich bin 100 Prozent überzeugt, dass die Zukunft von Messen weniger an Standgröße liegt, also dass man den größten Stand bespielt, sondern dass man einfach eine physische Präsenz bringt auf einer kleinen Fläche und dass man auf das Ereignis das Geschehen der Messe auf die soziale Seite guckt und schaut. Da liegt die Zukunft.

Ja, in eine ähnliche Richtung geht auch Christian Jamuschek, den hören wir ja auch nochmal. Das wird der neue Goldstandard, weil es wird immer weniger Dinge geben, die man nur analog erleben kann. Und dazu zählt Kunst. Also wenn wir Kunst nicht analog erleben, brauchen wir das Ganze nicht mehr zu machen. Von daher glaube ich, dass die Messe und der Kunstraum, dem wird es noch in 100 Jahren gehen.

Das heißt also, eigentlich im Gespräch bleiben, präsent bleiben, da sein, höre ich jetzt so raus aus den GesprächspartnerInnen, aber auch aus dem, was ihr sagt, um quasi weiter Kunst zu zeigen und Kunst zu sehen. Ja, also ich glaube, das ganz Wichtige ist wirklich auch das Erlebnis. Also das ist ja immer so.

Also wir reden ja ganz viel von der digitalen Welt und wie sehr die Leute es aber vermissen, Menschen face to face zu begegnen. Und ich glaube, der Kunstmarkt funktioniert schon immer ganz stark über persönliche Beziehungen. Also man kauft von Leuten, die man kennt, denen man vertraut und so weiter. Also wenn man jetzt nicht nur spekuliert, sondern wenn man das mit dem Herzen tut.

Und ich glaube auch deswegen haben die Messen wirklich eine Chance, weil man da eben sich begegnet. Also ganz altes Prinzip: Geh hin, triff die Leute, sprich mit ihnen. Und es funktioniert halt immer noch. Ich hatte eine Unterhaltung, die fand ich noch ganz gut, mit einer Galeristin, die gesagt hat: Kunst kaufen ist wie Brautkleid kaufen. Man kann sich online ganz viel Inspiration holen und man hat wahrscheinlich einen Ordner mit irgendwie 200 Dateien. Aber man würde das dann doch nicht online bestellen, sondern man muss das irgendwie am Körper fühlen.

Und ich glaube, das haben einfach tatsächlich viele Menschen. Und auch eben, dass es diese Phase gab in der Corona-Pandemie, wo man kurz dachte: So, vielleicht brauchen wir das alles gar nicht mehr. Und dass online natürlich ein wichtiger Teil ist. Und glaube ich auch eben dieser Erstkontakt mit Künstlerinnen und Künstlern, dass der oft online abläuft.

Aber dass man trotzdem, wenn man sich wirklich für ein Werk interessiert, dass man das sehen muss. Und man kann sich wirklich fast nirgendwo so mit Kunst vollstopfen, wie das auf einer Messe der Fall ist. Nicht alles ist wirklich nahhaft, würde ich mal sagen. Es ist natürlich auch dann oft so ein bisschen chaotisch alles und auch nicht alles ist wirklich gut, was man jetzt immer schon sehen wollte.

Aber diese Idee von Begegnung, dass auch einen etwas finden kann, was man vorher noch nicht kannte, also das ist ja eigentlich das Gegenteil vom Algorithmus. Also der weiß immer schon, was man mag. Aber auf der Messe ist es eben möglich, dass einen irgendwas auch beschäftigt, was man vorher selber nie gesucht hätte. Und ich glaube, diese Orte sind wichtig, dass man sozusagen nicht alles schon maßgeschneidert auf sich selbst bezieht. Also man begegnet etwas anderem als sich selber. Und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht im Moment.

Vielen, vielen Dank, Saskia Trebing und Elke Buhr von Monopol Magazin für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne! Neue Folgen von Kunst und Leben gibt’s immer zweimal im Monat. Am Dienstag hören könnt ihr uns bei detektor.fm und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Sarah Marie Plikart. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht’s gut und bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der Monopol Podcast von detektor.fm.