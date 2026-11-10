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Stand: Piero Atchugarry, Halle 11.2
Bild: Piero Atchugarry, Halle 11.2 | Koelnmesse / ART COLOGNE / Autor

Monopol-Podcast | Kunstmessen

Es lebe das analoge Format

Im Kunstherbst findet eine Messe nach der anderen statt. Zuletzt die Art Basel in Paris, am vergangenen Wochenende ging auch die Art Cologne zu Ende. Wie steht es um die Messen derzeit?

Eine Mischung aus Schnappatmung und seltsamer Bestürzung – vielleicht kommt das in die Nähe dessen, wie es sich angefühlt haben muss, inmitten zerschlagener Fensterscheiben und noch qualmenden Blockaden zum Grand Palais im Herzen Paris zu gehen. Jenem Gebäude, in dem hauptsächlich die Art Basel in Paris stattfindet. „Das war ein ganz komisches Gefühl“, beschreibt es Elke Buhr, Chefredakteurin des MonopolMagazins, „weil man wusste, man geht jetzt auf eine Veranstaltung, die eigentlich für die ein Prozent ist, gegen die sich die Proteste richten.“ Zuvor war es am Rande friedlicher Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten, soziale Ungleichheit und für mehr Bildung zu Ausschreitungen gekommen. Geschäfte wurden geplündert und Scheiben eingeschlagen. Genau davor hatten die Veranstalter der Art Basel in Paris Sorge, weswegen sie kurzerhand beschlossen, die Messe frühzeitig abzubrechen und das ausgerechnet vor dem publikumsstarken Wochenende. Viele der großen Galerien hatten dort ihr Hauptgeschäft schon längst abgeschlossen, die kleinen hingegen setzten auf das Wochenende.

Im Kunstbetrieb ist wahnsinnig viel Geld drin und er lebt von krasser Ungleichheit im Kapitalismus.

Elke Buhr, Monopol-Magazin

Elke Buhr, Monopol-MagazinFoto: Monopol

Gleichzeitig ist Kunst auch kritisch, setzt sich mit sozialer Ungleichheit auseinander und für mehr Klimaschutz. Viele der Kunstschaffenden nahmen selbst an den Protesten teil, denn ihre Arbeit ist oft prekär, erzählt Saskia Trebing im Podcast. Und doch ist es eine ambivalente Situation. In einem Meme, das im Zusammenhang mit den Protesten in Paris und der Art Basel kursiert, heißt es sinngemäß: „Die Kunstwelt liebt Rebellion – vorausgesetzt, sie ist gerahmt, versichert und hängt in einer Galerie.“

Art Cologne setzt auf Begegnung

Von Protesten war auf der Art Cologne am vergangenen Wochenende höchstens in Gesprächen etwas zu spüren. Dennoch gab es auch hier überraschende Momente. Das erste Mal überhaupt hat ein Kulturstaatsminister die älteste Messe für zeitgenössische Kunst besucht. Wolfram Weimer wolle die Art Cologne stärken, wie genau, das bleibt bislang offen, so Saskia Trebing. Derweil behilft sich die Messe selbst. Wie in vielen anderen Bereichen, erlebt auch der Kunstbetrieb einen Generationenwechsel bei Sammlerinnen und Sammlern. Wie verändert sich da die Messe? Daniel Hug, Art Director der Art Cologne, setzt auf persönliche Präsenz.

Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft von Messen weniger an der Standgröße liegt, sondern dass man physisch präsent ist.

Daniel Hug, Art Director der Art Cologne

Daniel Hug, Art Director der Art Cologne Foto: Koelnmesse / ART COLOGNE

Die Messe als Vernetzungsplattform, die man nicht ersetzen kann. Als Ort der Begegnung mit Menschen und der Kunst, zufällig, aber inspirierend. Ähnlich sieht es auch Kristian Jarmuschek. Seit 2013 ist er Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler e. V.

Wenn wir Kunst nicht analog erleben, brauchen wir das Ganze nicht mehr zu machen. Von daher glaube ich, die Messe und den Kunstraum wird es noch in 100 Jahren geben.

Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler e. V. 

Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler e. V. Foto: 360b

In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, spricht Sara-Marie Plekat mit Elke Buhr und Saskia Trebing vom Monopol-Magazin über die Lage der Kunstmessen. Kürzlich fand die Art Basel in Paris statt und am Wochenende ging die Art Cologne in Köln zu Ende.

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