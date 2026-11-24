Wer war in diesem Jahr in aller Munde? Wer hat die spannendsten Ausstellungen gemacht? Wer hat die Kunstwelt mit neuen Ideen und Initiativen bereichert?

Alljährlich lässt das Team vom Monopol Magazin gemeinsam mit ExpertInnen aus aller Welt das Kunstjahr Revue passieren, um ihre Top 100 der einflussreichsten Menschen aus der Welt der Kunst zu küren. Zugegeben, keine leichte Aufgabe. Das Ergebnis ist wie jedes Jahr ein interessanter Querschnitt durch die Welt der Kunst. Das Ranking ist eine Einladung zum Schmökern, sich überraschen zu lassen und vielleicht auch den ein oder anderen neuen Namen zu entdecken.

Wer es in diesem Jahr in die Liste der Top 100 geschafft hat und vor allem warum, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikart. Hallo! Wer da warum drin steht in der Liste der Top 100, darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr und Sebastian Frenzel, dem Leitungsduo vom Monopol Magazin. Hallo, ihr beiden!

Die Top 100 der einflussreichsten Menschen

Die Liste der Top 100 einflussreichsten Menschen aus der Kunst, die stellt ihr jedes Jahr zusammen. Wir sprechen auch jedes Jahr darüber. Für alle, die davon vielleicht noch nichts gehört haben: Wie und mit wem entscheidet ihr, wer da jetzt alles erstmal reinkommt?

Also, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, was wir jetzt über die Jahre ausgereift haben. Und es stimmt, es gibt viele Regeln. Also, es sind 100 Positionen. Die Hälfte davon ungefähr soll an Künstlerinnen und Künstler gehen. Die andere Hälfte an diejenigen, die das ermöglichen, also Museumsleute, Galeristen, Sammlerinnen, das Ganze drumherum, Messeleute. Genau. Also, das heißt 50/50.

Und dann machen wir einen Aufruf an unser Advisory Board, so nennen wir das. Das sind Leute aus der Kunstwelt, Experten und Expertinnen, die uns beraten und die uns sagen, wen sie in diesem Jahr am spannendsten fanden. Und in diesem Jahr ist wichtig, weil es soll eine Momentaufnahme sein. Also, das sind Künstlerinnen und Künstler und Leute, die wirklich 2026 was gerissen haben. Deswegen ist es auch ganz interessant.

Die Künstlerinnen und Künstler, die wechseln immer ganz viel, weil da geht es um die Ausstellung, um das, was jetzt gerade dieses Jahr war. Ziemlich schnell wart ihr euch bei eurer Nummer 1 sicher, ungewöhnlich, wie ihr schreibt. Und zwar Florentina Holzinger. Die ist ja jetzt nun schon zum zweiten Mal auf Platz 1. Warum diesmal nochmal? Wer möchte?

Das musst du eigentlich was sagen, Sebastian. Ja, wir haben uns beinahe ein bisschen geweigert, sie wieder auf die Nummer 1 zu setzen, eben weil wir sie schon mal hatten. Und wie Elke gerade sagte, wir wollen halt wirklich eine Momentaufnahme schaffen und nicht jedes Jahr Gerhard Richter auf der Top 1 haben, sondern wirklich auf das Jahr gucken.

Aber Florentina Holzinger, die in den vergangenen Jahren in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schon sehr aktiv war und wirklich für Skandale, für Aufreger, für Diskussionen gesorgt hat, die war halt in diesem Jahr im österreichischen Pavillon in Venedig vertreten und hat da eigentlich der übrigen Welt nochmal gezeigt, wie toll sie ist. Und nachdem wir das hier so im zentraleuropäischen Raum irgendwie schon eine Weile wussten, wissen es nur noch die anderen.

Ja, das war lustig, weil wirklich vom Advisory Board, die haben sie wirklich fast alle nach oben gesetzt und sie auch genannt. Und ich finde, auch wenn man dann in der New York Times angekommen ist als eine österreichische Künstlerin und wenn wirklich die Schlangen, die Schlangen waren so lang auf der Biennale in Venedig, um sie zu sehen. Und dann war das ja auch nicht das Einzige, was sie gemacht hat.

Sie hat ja außerdem noch in Bregenz und dann hat sie diese riesige Nitsch-Performance, wo sie zusammen mit ihrer ganzen Crew sich alle haben hochziehen lassen an diesen berühmten Fleischerhaken im Rücken und das Abendmahl war nachgespielt, nackt. Also ich meine, das sind einfach Bilder, die waren so stark dieses Jahr, da kann man sich dann auch nicht mehr vor verstecken.

Die Technik hinter der Performance

Was ich mich gerade gefragt habe: Also die Fleischerhaken, die stecken ja wirklich im Rücken drin. Wie schaffen die das, dass die nicht verbluten daran? Was ist der Trick?

Ich glaube, da blutet man gar nicht so viel. Also das ist so, wenn du dir Ohrringe machst oder so, das blutet ja auch nicht so doll. Also man darf halt, glaube ich, nicht in eine Ader stechen. Aber wenn du wirklich so oberflächlich an der Haut bleibst, also profimäßig, ich habe das mal bei einem anderen Künstler mitverfolgt, wie der bei Miles Greenberg so Sachen durch die Haut gestoßen wurden und das hat auch nicht geblutet.

Und er hat gesagt, wenn das erste Ding drin ist, dann spürt man es eigentlich gar nicht mehr, weil dann kommt der Adrenalinschub und dann tut es auch nicht mehr wirklich weh. Also insofern kann man sich beruhigen.

Okay, ich würde es jetzt trotzdem nicht machen, aber… Nee, genau. Ja, also bitte nicht nachahmen. Aber dafür haben wir ja Florentina. Ganz genau.

Die Rolle der UNESCO

Auf Platz zwei ist kein Mensch, ist jetzt ein kleiner Themenbreak, aber genauso spannend, und zwar eine Institution, die ihr gewählt habt, und zwar die UNESCO. Was macht die so wertvoll für die Welt der Kunst?

Ja, darauf wären wir ehrlich gesagt auch nicht selber gekommen. Das war auch eine Anregung von einem Mitglied im Advisory Board. Und ich glaube, das Gefühl ist einfach, dass im Moment internationale Institutionen ja extrem unter Druck stehen. Also viele populistische Regierungen wollen da raus oder ziehen die Arbeit im Zweifel.

Die USA verlassen die UNESCO zum Ende des Jahres auch unter Donald Trump. Die USA haben die UNESCO schon vorher verlassen, mal auch unter Trump, sind dann wieder eingetreten, jetzt wieder raus. Und wir erleben das ja auch in anderen Ländern, wie diese Einrichtungen unter Druck stehen.

Und wir wollten einfach die Arbeit würdigen, die die UNESCO leistet und haben dann mit der Präsidentin der deutschen UNESCO-Abteilung auch ein Interview führen können. Und das ist interessant, weil die UNESCO das Weltkulturerbe schützt, das ja in Deutschland unter anderem auch bedroht ist, wenn man an die Diskussionen oder die Kritik am Bauhaus denkt.

Und die, aber auch, sie sagt eigentlich, neben Kriegen, neben populistischen Regierungen, neben Angriffen wie auf das Höhlenkloster in Kiew durch Russland im Sommer, ist eigentlich eines der Hauptprobleme der Klimawandel mittlerweile. Und da denkt man erst mal, wie kann Klima irgendwie die Kultur bedrohen?

Aber wenn man an eine Stadt wie Venedig denkt, da geht natürlich das ökologische Gleichgewicht. Wenn das verloren geht, dann gehen da halt auch die Kulturschätze unter. Das war ja interessanterweise auch Florentina Holzingers Thema in Venedig. Insofern passt das ja alles wieder zusammen, weil sie hat ja den Pavillon geflutet, hat über die untergehende Stadt gesprochen, hat über den Klimawandel gesprochen und generell über diese Shitshow, in der wir leben, in dem sie in Exkrementen gebadet haben.

Tracey Emin und ihre Retrospektive

Eine Künstlerin, die sich selber und ihre Themen auch in keinster Weise schont, ist Tracey Emin, die ihr auf Platz drei gestellt habt. Und ich muss sagen, das hat mich persönlich auch ein bisschen gefreut, weil ich extra nach London geflogen bin, um mir ihre große Retrospektive in der Tate anzuschauen.

Und das war wirklich eine Ausstellung, wo ich komplett durchgegangen bin, wo ich mir wirklich jedes einzelne Werk angeschaut habe, jedes einzelne Video, wirklich von vorne bis hinten, und mir sehr viel Zeit genommen habe und auch bis heute, eigentlich ein halbes Jahr später, die Eindrücke noch nachwirken. Ich diskutiere immer noch mit meiner Schwester über einzelne Aspekte.

Hattet ihr dieses Jahr einen Tracey Emin Moment? Also ich habe auch in London ihre Galerieausstellung angeguckt, jetzt zur Frees. Und die fand ich auch, das war natürlich viel kleiner, aber das war auch wahnsinnig schön. Da waren halt, das waren vor allen Dingen Zeichnungen.

Und sie hat ja einfach in den letzten Jahren ihr zeichnerisches und malerisches Werk auf eine Weise weiterentwickelt, die wirklich extrem ergreifend ist. Also man kannte sie ja früher, also in den 90er Jahren war sie halt eine von diesen Young British Artists. Sie ist von diesen, sie hat dieses berühmte Bett gemacht und so.

Das war ja gar nicht das, das war ja eher Installationskunst. Es war die gute Idee, es war das gute Video, aber es war immer ja schon das Thema persönliches Leben, Verletzlichkeit, irgendwie durch Krisen hindurchkommen. Und in den letzten Jahren ist sie ja auch durch ihre Krebserkrankung einfach nochmal, hat sie so an Intensität und Selbstreflexion gewonnen, scheint einem.

Und die Art, wie sie auch damit umgeht, also wie sie auch über ihre Körperlichkeit spricht, über ihre Verletzlichkeit, über den Tod von nahen Angehörigen und wie sie das dann umsetzt in diese Werke, ist einfach extrem, finde ich extrem berührend. Und das ist halt so eine Aufrichtigkeit, die man halt in der Kunstwelt wunderbar findet.

Diskussion über die Kunstwelt

Sebastian? Ja, absolut. Und ich glaube, dadurch, dass es so extrem individuell ist und eben nicht von so Identitätsfragen oder kulturellen Fragen oder Klassenfragen ausgeht, sondern wirklich vom individuellen existenzialistischen Leid, ist es auch für alle irgendwie so anrührend. Also wir sehen uns da alle irgendwie wieder.

Und Elke hat das malerische und zeichnerische Werk erwähnt. Sie hatte aber auch auf der Art Basel in Paris ihr bildhauerisches Werk auch noch zu sehen. Und auch im Bereich der Skulptur hat sie jetzt nochmal so ein Terrain erobert, von dem man eigentlich nicht gedacht hatte oder dass sie da mal hinkommt.

Vor allem auch, wenn man sich die Karrieren anderer Young British Artists so ein bisschen anguckt, wo man sagen muss, ja, ging jetzt nicht immer nur bergauf in den vergangenen Jahren. Ja, das stimmt. Also ich finde auch den Vergleich mit Damien Hirst finde ich so krass.

Also, weil Damien Hirst geht einfach immer mehr so in die verkokste Irrelevanz. Und Tracey Emin hat dann im Gegensatz dazu wirklich, der geht es um was. Der geht es ja nicht darum, jetzt da Geld zu machen, sondern der geht es wirklich um Ausdruck, um die Emotionen. Und das ist wirklich so himmelweit voneinander entfernt. Das ist schon spannend, wie sich das entwickelt hat.

Und auch, was sie ja auch gerne zurückgeben möchte in Margate mit ihrer Gründung der Schule. Genau. Eine Besonderheit dieser Liste, das hast du am Anfang auch schon gesagt, Elke, ist dieses 50/50. Auf der einen Seite KünstlerInnen, aber auf der anderen Seite auch Menschen, die vor allem Kunst möglich machen.

Diskussion über die Liste

Lass uns da nochmal schnell hinschauen. Und zwar GaleristInnen, SammlerInnen, KuratorInnen und so weiter. Bei welchen Namen wurde grundsätzlich eigentlich am längsten diskutiert? Ehrlich gesagt, wir haben über die Eins lange diskutiert, eben weil wir sie vor zwei Jahren schon mal hatten.

Und dann haben wir aber gedacht, ist ja egal. Also, wenn sie halt dieses Jahr wichtig war, dann war sie wichtig, dann muss sie auf die Eins. Darüber haben wir lange diskutiert. Ansonsten, was uns selber noch aufgefallen ist oder was uns wichtig war, war der deutsche Pavillon und die vielen KünstlerInnen aus Ostdeutschland, die jetzt in der Liste sind.

Also Song Thieu, Henrike Naumann, die ja leider verstorben ist, dann aber auch Gabriele Stötzer, die einen tollen Auftritt hatte im Gropius Bau. Also das sind wiederum so Newcomer, die wir ganz interessant fanden. Ich weiß gar nicht, ob wir lange darüber diskutiert haben, aber wir fanden nochmal Yayoi Kusama, die ja in diesem Jahr auch verstorben ist.

Sie hat da nochmal so einen Ehrenplatz auf der 100 bekommen. Und wer hat die Kunstwelt jetzt mit neuen Ideen und Initiativen bereichert in diesem Jahr? Ja, also ich glaube, als Kuratorin Kathleen Reinhardt auf jeden Fall, die den deutschen oder den ostdeutschen Pavillon auf der Venedig Biennale eben kuratiert hat.

Dann haben wir auch, was wir gar nicht so oft haben, einen Architekten dabei, Peter Zumthor, Schweizer Architekt, auch schon berühmt und lange dabei, von dem in diesem Jahr zwei Gebäude fertig geworden sind. Das dauert ja immer eine Weile bei Architekten.

Das LACMA, das große Museum in L.A. und die Fondation Beyeler, der eigentlich mit diesen beiden Gebäuden so ein ja, eigentlich das Museum der Zukunft nochmal so neu gedacht hat und weg vom White Cube gekommen ist, weg von so einer Abfolge, dass man irgendwie einen Startpunkt hat und dann so durch verschiedene Säle läuft und dann ist man fertig und hinten geht es wieder raus.

Und auch mit Farben ganz neu arbeitet, mit Pigmenten, die Natur und oder bei der Fondation Beyeler vor allem die Natur beim LACMA in L.A., aber auch den Stadtraum sehr stark mit einbezieht durch viele Öffnungen durch die Gebäudeform. Und alle Menschen, die diese beiden Museen schon besuchen durften, waren wirklich so geflasht davon, dass sie gesagt haben, das ist jetzt wirklich nochmal eine neue Dimension.

Die Auswirkungen der Architektur auf die Kunst

Das heißt, also ein Gebäude kann da auch eine kuratorische Praxis verändern. Auf jeden Fall. Also gerade beim LACMA geht es auch darum, dass man ja schon seit einigen Jahren wegkommen will von dieser Idee des Kanons.

Also ein bisschen vereinfacht gesagt, dass Kunstgeschichte anhand von einer starren Abfolge erzählt wird und man so tut, als würde alles aufeinander aufbauen und alles auch natürlich aus Europa kommen. Dass man halt wirklich eher guckt, was hat sich weltweit zu verschiedenen Zeiten getan?

Welche künstlerischen Formen haben sich über Kontinente, über Zeiten hinweg beeinflusst und stehen im Dialog miteinander? Wie kann man auch die Hierarchien von, ich sage mal, jetzt den klassischen Kunstgattungen und so Bereichen wie Design abbauen, dass man eben ja wegkommt von dieser hierarchischen Ordnung?

Und das wird halt durch die Architektur, die halt auch nicht vorgibt, hier kommen die Meisterwerke des 19. Jahrhunderts, dann kommen die Moderne, dann kommt die Postmoderne. Indem man das halt architektonisch auch nicht mehr vorgibt, wird auch die kuratorische Idee untermauert.

Was ich auch ganz interessant finde an der Liste ist, dass da auch Sammlerinnen und Sammler reinkommen, die eben so ein bisschen abseits vom Mainstream sammeln und die wirklich Sachen unterstützen, die es auch gebrauchen können.

Also Pinot und Arnaud zum Beispiel, die beiden Großsammler aus Frankreich, naja, die sammeln halt, was gut und teuer ist. Wenn man Milliarden hat, dann kann das jeder. Aber so zum Beispiel jetzt neu haben wir Beatrice Bulgari drin.

Und das ist eine ganz interessante Mezzanin, weil die vor allen Dingen so Filme, zeitbasierte Kunst und interessante neue Formate finanziert, wo man halt nicht dann am Ende irgendwie, also was sich auch dann nicht im Preis steigert oder was sozusagen wirklich kein Spekulationsobjekt ist, sondern was sie wirklich macht, um die Kunst zu fördern.

Da gibt es immer schöne Ausstellungen, auch zur Venedig Biennale, wo man diese Kunstfilme sehen kann. Und sowas finde ich halt toll. Oder auch Miuccia Prada, die ist bei uns immer in den Top Ten, weil die einfach in ihrer Prada Fondazione in Mailand und auch Venedig extrem intelligentes und diskursives Programm auch macht.

Also dann riesige Symposium über das Gehirn. Wie funktioniert das Gehirn? Also einfach so Sachen, das macht die wirklich, weil sie es interessant findet und weil sie damit den Diskurs und die Kunst voranbringen will. Deswegen sind die dann auch da in der Liste.

Fazit zum Kunstjahr 2026

Also, ihr hört schon, man kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, wenn man sich durchschmökert durch diese Top 100. Zum Schluss würde ich euch gerne fragen, ihr habt am Anfang gesagt, das ist immer eine Momentaufnahme des Jahres.

Wenn ihr das zusammenfassen müsstet in wenigen Worten, wie fühlt sich das Kunstjahr 2026 für euch an? Ui, oh Gott! Also ich weiß nicht, ich finde, Venedig ist einfach immer so dominant. Und wie fühlte sich Venedig an? Also Venedig fühlte sich ja sehr konfliktreich an.

Einerseits politisch und auf der anderen Seite künstlerisch, aber schon spannend und toll. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir jetzt dann auch die Liste gemacht haben, haben wir ja nicht mehr an das gedacht, was schiefgegangen ist, sondern wir haben an das gedacht, was geklappt hat.

Und ich glaube, ich habe an ganz, ganz viele tolle Ausstellungen einfach gedacht. Also ich finde, insofern finde ich die Liste eigentlich auch immer sehr hoffnungsvoll. Also, wenn man so durch das Jahr durch laviert, dann denkt man oft, oh Gott, und wie kann man denn angesichts dieser ganzen Konflikte überhaupt noch ordentlich Kunst machen und so weiter?

Und wenn man dann zurückblickt, wahrscheinlich, ich glaube, das ist auch menschliche Psychologie, dann denkt man ja doch, ach, war doch mein Gott, was waren da für tolle Ausstellungen.

Jein. Ich glaube, vielleicht wird das Jahr auch als das Jahr in Erinnerung bleiben, als die Realität die Kunst eingeholt hat. Also wir sind ja selber manchmal erstaunt, wie hartnäckig die Bubble ist, in der wir uns bewegen.

Das ist ja nicht nur so eine Seifenblase, das ist ja eher so eine Wand mit meterdicken Wänden, an die nichts so wirklich rankommt. Und jetzt eigentlich spätestens mit der Art Basel in Paris, die ja vorzeitig beendet werden musste, eben weil man gefürchtet hat, dass die Demonstranten den Grand Palais stürmen, hatte man doch das Gefühl, ja, vielleicht muss sich dann doch mal radikaler was ändern.

Und wir sind natürlich als Teil der Kunstwelt voller Widersprüche. Wir wollen alle, oder viele wollen was Gutes und denken irgendwie in sozialen, nachhaltigen Dimensionen. Aber natürlich sind wir auch ein Betrieb der One Percent und der Kunstmarkt extrem, natürlich.

Die Museen ihrerseits sind unter finanziellem Druck und auch abhängig von neuen Einnahmequellen. Insofern ist es alles auch nicht voneinander zu trennen. Ja, wer Widersprüche nicht ertragen kann, hat in der Kunstwelt nichts verloren, heißt es immer. Und wir leben im Widerspruch.

Aber Florentina Holzinger wiederum hat doch die Radikalität, die wir brauchen. Und sie ist ziemlich marktfern. Sie kommt ja überhaupt nicht aus diesem ganzen Kunstmarkt, der uns ja auch diese ganzen Probleme teilweise verbringt, weil man dadurch irgendwie in dieser Milliardärswelt plötzlich ist.

Und sie ist so das Gegenteil von der Milliardärswelt. Gut, sie hat jetzt auch eine Galerie, aber das ist nun wirklich nicht ihr Hauptbusiness. Und ich glaube, auch deswegen war sie so eine gute Nummer eins.

Ich fand es auch interessant. Sie hat auch in dem Text, den ihr geschrieben habt zu ihr, gesagt, die Putzfrau zu spielen oder zu verkörpern, war die schwierigste und herausforderndste Arbeit für sie.

Vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Elke Buhr, Sebastian Frenzel vom Monopol Magazin. Wir haben über die Top 100 der einflussreichsten Menschen in der Welt der Kunst in diesem Jahr 2026 gesprochen. Danke euch beiden!

Sehr gerne! Neue Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin, gibt es zweimal im Monat, immer am Dienstag. Vielen Dank an dieser Stelle an Paula Bültemann für die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikart. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der Monopol Podcast von detektor.fm.