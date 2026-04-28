Play

Was läuft heute? | 100 Jahre Kruger Nationalpark mit Dirk Steffens

Erlebnis Erde

Ein Jahrhundert Wildnis und ihr Schutz: Dirk Steffens reist zum 100. Geburtstag zum Kruger Nationalpark.

100 Jahre Kruger Nationalpark: kein bisschen zahm

Seit 1926 steht der Kruger Nationalpark in Südafrika unter Schutz: zwei Millionen Hektar Savanne mit Elefanten, Löwen, Nashörner und unzähligen weitere Tierarten. Zum 100. Jubiläum reist Dirk Steffens für die neue ARD-Naturfilmreihe “Erlebnis Erde” in das berühmteste Schutzgebiet des Kontinents. Der bekannte Natur- und Wissenschaftsjournalist, der viele Jahre das Gesicht von “Terra X” war, trifft dort Ranger, Tierärzte und Mitglieder der Makuleke-Community, also Menschen, die den Park schützen, gestalten und für die Zukunft fit halten.

Naturschutz hautnah

Die Doku verbindet eindrucksvolle Naturaufnahmen mit den aktuellen Herausforderungen des modernen Naturschutzes: Wie gelingt es, ein solches Gebiet über ein Jahrhundert zu bewahren? Und was bedeutet das für die Artenvielfalt weltweit? Die Doku erzählt auch von historischen Brüchen und von neuen Modellen, in denen Schutzgebiete, Biodiversität und wirtschaftliche Perspektiven miteinander verbunden werden sollen, damit der Park bestehen kann.

“100 Jahre Kruger Park mit Dirk Steffens” könnt ihr in der ARD Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen