Fight Club

„Fight Club“ gehört zu einem der absoluten Filmklassiker unserer Zeit. Im Film von David Fincher gründen zwei ungleiche Freunde einen Untergrund-Boxclub für zurückgelassene Männer. Doch schon bald wird aus der Gruppe ein anarchistischer Kult. Schon 1999 befasste sich der Film mit Themen wie toxischer Männlichkeit und einer exzessiven Konsumgesellschaft. Brad Pitt und Edward Norton spielen die Hauptrollen. „Fight Club“ gibt es aktuell im Abo von Prime Video.

Weltspiegel-Doku: WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?

Knapp ein halbes Jahr ist Donald Trump jetzt wieder im Amt. In der Weltspiegel-Doku „WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?“ wird ein Blick auf die ersten 100 Tage der zweiten Amtszeit von Trump geworfen. Die einen feiern ihn und die andern befürchten, dass dies das Ende der Demokratie in den Vereinigten Staaten ist. Zu Wort kommen Trump Befürworter, Gegner, Journalisten und Unternehmer. Die Dokumentation „WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?“ ist in der ARD-Mediathek verfügbar.

Shape of Water

In seinem Film „Shape of Water“ erzählt Guillermo del Toro die Geschichte von Elisa. Die stumme Frau arbeitet als Reinigungskraft in einer Forschungseinrichtung der Regierung. Eines Tages wird ein Fischmensch in die Einrichtung gebracht, um ihn zu untersuchen. Elisa ist fasziniert von dem Wesen und es entwickelt sich eine innige Beziehung zwischen den beiden. Sally Hawkins spielt Elisa und lernte für die Rolle die Gebärdensprache. Den Film „Shape of Water“ gibt es bei Disney+.

