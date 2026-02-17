50/50 — Freunde fürs (Über)Leben

Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Mittwoch, der 17. Februar. Heute gratulieren wir einem Schauspieler zum Geburtstag und empfehlen euch einen besonderen Film aus seiner Karriere. Unser heutiges Geburtstagskind ist Joseph Gordon-Levitt. Er wird 45 Jahre alt, und als der Film „50/50“ in die Kinos kam, da war er gerade mal 30.

Seit Ende der 80er Jahre ist der US-amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Joseph Gordon-Levitt in Hollywood zu Hause. Seine Karriere hat einige große Blockbuster wie „Inception“ oder „Snowden“ hervorgebracht. Aber erinnert sich einige unter euch auch an diverse Rollen aus dem Indie-Kino, darunter „10 Dinge, die ich an dir hasse“ oder „500 Days of Summer“? „50/50 – Freunde fürs Überleben“ ist auch eine dieser Indie-Perlen.

Im Film aus dem Jahr 2008 spielt Levitt den 27-jährigen Radioredakteur Adam, der bei einer Standarduntersuchung im Krankenhaus eine folgenschwere Diagnose bekommt: Ein Tumor. Ja, bei mir? Ja. Hey, das macht jetzt echt keinen Sinn. Ich meine, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich trenne den Müll. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je so ruhig und gelassen war. Würden Sie dieses Gefühl vielleicht als Benommenheit bezeichnen? Nein, ich würde es als gut bezeichnen. Ich ziehe bei mir nur Nervenzusammenbruch oder so. Wie stehen deine Chancen? Etwa 50/50. Gar nicht schlecht. Im Casino wäre das eine super Gewinnchance.

Adams Krebserkrankung scheint ihn zuerst nicht zu überfordern, und bei den gemeinsamen Sitzungen mit seiner Therapeutin Catherine versucht Adam, logisch und emotionslos mit der Situation umzugehen. Gleichzeitig versucht Adams bester Kumpel Kyle, das Ganze mit Humor zu verarbeiten, um ihn auf andere Gedanken zu bringen und Adam bei jedem Schritt seiner Diagnose zu begleiten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich die Haare abzurasieren.

Der Film basiert lose auf den Erlebnissen von Drehbuchautor Will Reiser. Auch bei ihm wurde sehr jung, mit Mitte 20, Krebs diagnostiziert. Sein Freund und Arbeitskollege Seth Rogen ermutigte ihn, seine Erlebnisse in einem Drehbuch zu verarbeiten, half dann, das Ganze an den Start zu bringen und hat auch den Film produziert. Im Film spielt er quasi sich selbst, nämlich Adams Freund Kyle. Neben Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle sind auch Anna Kendrick und Bryce Dallas Howard im Film zu sehen.

Die Dramedy „50/50 – Freunde fürs Überleben" gibt es für euch mit Werbung gratis bei Rakuten TV oder auch im Abo von Netflix.