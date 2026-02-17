Play
Foto: THEO WARGO // GETTY IMAGES
Bild: 50/50 – Freunde fürs (Über)Leben | THEO WARGO // GETTY IMAGES

Was läuft heute? | 50/50 — Freunde fürs (Über)Leben

Mit Humor das Schicksal bekämpfen

Im Film „50/50 — Freunde fürs (Über)Leben“ spielt Joseph Gordon-Levitt den 27-jährigen Radioredakteur Adam, der Krebsdiagnose bekommt. Zusammen mit seinem Kumpel, einer jungen Therapeutin und seiner Familie versucht er den Krebs zu besiegen.

Der 27-jährigen Radioredakteur Adam erhält unerwartet eine Krebsdiagnose. Bei den Sitzungen mit seiner Therapeutin Katherine versucht Adam zunächst gefasst mit der Situation umzugehen. Auch Adams bester Kumpel Kyle will ihn mit Humor auf andere Gedanken bringen. Doch das ist nicht immer einfach.

Eine wahre Geschichte über Freundschaft

Die Dramedy basiert auf den Erlebnissen des Drehbuchautors Will Reiser, der ebenfalls mit Mitte Zwanzig eine Krebsdiagnose bekam. Sein Freund und Arbeitskollege Seth Rogan ermutige ihn, seine Erlebnisse kreativ zu verarbeiten, half das Drehbuch an den Start zu bringen und produzierte den Film ebenfalls.

Auch im Film übernimmt Seth Rogan eine Rolle und spielt Adams besten Freund Kyle. Neben ihm sind  Joseph Gordon-Levitt als Adam zu sehen sowie Anna Kendrick als Therapeutin und Anjelica Huston als Adams Mutter.

Die Dramödie „50/50 — Freunde fürs (Über) leben“ findet ihr im Abo von Netflix und gratis bei Rakuten TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

