Hallo und herzlich willkommen zum Streaming-Tipp am Mittwoch, den 18. Februar. Wenn ihr uns gerade über den Spotify Daily Drive hört, dann abonniert doch am besten „Was läuft heute“ direkt. Das geht bei Spotify, indem ihr auf „Folgen“ klickt, denn der Daily Drive wird in den kommenden Wochen eingestellt.

Heute wird es hier im Podcast sexy, düster und stürmisch. In der neuen Krimiserie „56 Days“ erwartet euch Romance, Intrigen und nicht zu vergessen, natürlich auch Mord. Was mit einem MeCute im Supermarkt beginnt, endet in einem Blutbad oder sogar in einem Säurebad. Aber nochmal zurück zum Anfang: Oliver und Ciara lernen sich zufällig beim Einkaufen kennen und fühlen sich direkt zueinander hingezogen. So beginnt eine innige, intensive Affäre voller Leidenschaft. Doch das Ganze hält nicht so lange an. Nach 56 Tagen ist die Love Story genauso schnell vorbei, wie sie angefangen hat. Allerdings nicht spurlos. In Olivers Wohnung wird eine unidentifizierbare Leiche gefunden: brutal ermordet und absichtlich zersetzt. Und von ihm und Ciara fehlt jetzt jede Spur. Was ist passiert? Wie viele Geheimnisse kannst du sehen?

Entschuldigung, ich bin Oliver. Ich bin Ciara. Hast du jemanden kennengelernt? Wie viele Geheimnisse kannst du sehen? Hey, du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Nein, wieso sollte ich es dir nicht erzählen? Hast du keine Ahnung, dass du tatsächlich… Weil wer es auch immer ist, nicht gut für dich ist. Wie viele Geheimnisse kannst du sehen?

Die Amazon-Serie „56 Days“ basiert auf dem gleichnamigen Psycho-Thriller von Catherine Ryan Howard. Die Hauptrollen Oliver und Ciara werden verkörpert von Avon Georgiou, bekannt vor allem aus der Nickelodeon-Serie „Victorious“, und Dove Cameron, die beispielsweise in Disney-Produktionen wie „Liv und Maddie“ oder „Descendants“ mitgewirkt hat. Hinter der Kamera steht ein echtes Expertenteam in Sachen Horror. Unter anderem mit dabei ist James Wan, Regisseur von „Saw“ und „The Conjuring“. Wer es gruselig mag, ist also hier in allerbesten Händen.

Also, magst du Geheimnisse? Nein, ich mag Enthüllungen. Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Doch das ist er. Sie wirkt unschuldig. Zwei ErmittlerInnen nehmen sich dem Fall an und versuchen, die Ereignisse, die zu der mysteriösen Leiche geführt haben, zu rekonstruieren. Die Geschichte wird in zwei Zeitsträngen erzählt. Dabei kommen dunkle Geheimnisse aus Olivers und Sierras Vergangenheit ans Licht, während in der Gegenwart die Ermittlungen in vollem Gange sind. Die große Frage bleibt: Was ist passiert? Hat er sie umgebracht oder sie ihn? Findet es heraus in „56 Days“, ab heute bei Prime Video verfügbar.

Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts oder natürlich auch bei Spotify. Und hier klickt ihr am besten auf „Folgen“. Der Tipp und das Skript kamen heute von Zoe Neidhardt, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen!

