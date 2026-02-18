Play
Was läuft heute? | 56 Days

Verrückt vor Liebe

Eine stürmische Liebesgeschichte nimmt eine dunkle, mysteriöse Wendung, als eine unidentifizierbare Leiche gefunden wird.

56 Days

Ciara und Oliver lernen sich beim Einkaufen im Supermarkt kennen und verlieben sich augenblicklich. Es beginnt eine Bilderbuchromanze, voller Einfühlsamkeit, Lust und Leidenschaft.

Die beiden verbringen zwei intensive Monate miteinander, doch dann nimmt die Beziehung ein abruptes Ende. In Oliver’s Wohnung wird eine unidentifizierbare Leiche gefunden. Von ihm und Ciara fehlt jede Spur. Was ist passiert? Hat er sie umgebracht? Oder sie ihn?

Liebe, Lügen, Mord

Eine Lovestory, die Herzen dazu bringt, schneller zu schlagen. Nicht allerdings aus den zu erwartenden Gründen. Was als berührende Kennenlerngeschichte beginnt, nimmt schnell obsessive, blutdurstige Züge an.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Psychothriller von Catherine Ryan Howard. Die Autorin selbst war auch an der Produktion der Serie beteiligt. Entwickelt wurde „56 Days“ von Lisa Zwerling und Karyn Usher, während James Wan (bekannt durch „Saw“) als ausführender Produzent fungiert hat. In den Hauptrollen sind Avan Jogia (auch bekannt aus „Victorious“) und Dove Cameron (spielt auch in „Liv und Maddie“) zu sehen.

Die Serie „56 Days” findet ihr seit dem 18. Februar 2026 auf Amazon Prime Video.

