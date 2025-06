Hilfe vom „Abortion Dream Team“

Polen zählt zu den Ländern mit den strengsten Abtreibungsgesetzen in Europa. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur dann legal, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist oder wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Doch selbst in diesen Ausnahmefällen ist der Zugang zur Abtreibung oft schwierig. Viele Frauen stehen plötzlich alleine da — ohne ärztliche Unterstützung, ohne Orientierung, ohne Hilfe.

Genau hier setzt das „Abortion Dream Team“ an. Vier Aktivistinnen haben eine Hotline ins Leben gerufen, über die sie Betroffene beraten, Abtreibungspillen organisieren und verschicken — und Frauen bei einer Reise ins Ausland unterstützen. Und das rund um die Uhr.

Der Preis für den Mut

Die Bewegung gewinnt schnell an Reichweite und Resonanz. Auf Social Media feiern die Aktivistinnen 100 vermittelte Abbrüche, kontern konservative Hetze mit Humor und tragen ihren Slogan in die Welt: „Abortion is OK!“ Doch der Preis für diesen Einsatz ist hoch: Eine der Aktivistinnen kann irgendwann nicht mehr arbeiten und eine andere wird wegen der Weitergabe von Abtreibungspillen angeklagt — ihr drohen drei Jahre Haft.

Eine Doku zwischen Burnout und Schwesternschaft

Die Doku „Abortion Dream Team“ begleitet die Aktivistinnen durch ihren Alltag. Der Film zeigt nicht nur die Anstrengungen und Belastungen, sondern auch, wie viel Kraft aus Gemeinschaft entstehen kann. Ihr könnt den Film jetzt über Viaplay im Amazon Prime Video-Channel streamen.

