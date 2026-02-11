Hey ihr Lieben, es ist Mittwoch, der 11. Februar. Schön, dass ihr zuhört. Heute geht es um die zweite Staffel einer Serie, die tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt und einen Ermittler zeigt, der zwischen beruflichem Anspruch und persönlicher Belastung immer wieder an seine Grenzen gerät.

In der zweiten Staffel von Alex Cross kehrt der gleichnamige Ermittler zurück. Als forensischer Psychologe und Detective jagt Alex Cross einige der gefährlichsten Serienkiller des Landes. Er steht erneut vor einem rätselhaften und gefährlichen Fall. Diesmal führt die Spur zu einer brutalen Serie von Attacken, bei der gezielt korrupte Milliardäre ins Visier genommen werden.

Der Ausgangspunkt der Geschichte ist die Schutzanfrage von Lance Durant, einem einflussreichen Milliardär, gespielt von Matthew Lillard, der eine Morddrohung erhält. Cross und sein Team sollen ihn um jeden Preis beschützen. Detective Alex Cross, das hauseigene Genie des MPD. Schon mal von Lance Durant gehört? Cressbrook Industries? Beenden wir den Welthunger für immer! Jemand will ihn töten. Es soll eine gemeinsame Ermittlung sein. Also Partner.

Was war in der Box? Eine Person in meiner Position macht sich natürlich unwiderstehlich Feinde. Als wäre da jemand auf Rache aus. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Sie wusste genau, wo man durchtrennt. Die Person hat das schon mal gemacht. Stopp! Zoomen Sie ran. Wer ist sie? Die Person, die wir suchen, ist weiblich. Dieser Killer macht keine Fehler.

Was zunächst wie routinierte Ermittlungsarbeit wirkt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel. Gemeinsam mit seiner Partnerin versucht Cross, die Täterin zu finden. Sie scheint ihm stets einen Schritt voraus zu sein und nutzt gezielt seine psychologischen Schwächen aus. Doch aufgeben ist keine Option. Früher oder später macht jeder Fehler. Wir müssen nur den richtigen Knopf drücken, dann sind wir da.

Was ist los, Sugar? Sie tötet jede Person, die angeklagt wurde. In der Hauptrolle ist erneut Aldous Hodge als Alex Cross zu sehen. Die Serie wurde von Ben Watkins entwickelt, der unter anderem bekannt ist durch „Hand of God“. Die zweite Staffel setzt noch stärker auf psychologische Spannung, moralische Grauzonen und die Frage, wie viel ein Mensch ertragen kann, ohne sich selbst zu verlieren.

Mit düsterer Atmosphäre, komplexen Figuren und packenden Wendungen könnt ihr eine intensive Krimi-Thriller-Serie erwarten. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von Alex Cross sind jetzt auf Prime Video verfügbar. Das war unser Streaming-Tipp am Mittwoch. Empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofie Rabetke Junker, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns morgen wieder.