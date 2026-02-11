Alex Cross — Staffel 2
„Alex Cross“, der geniale Ermittler und forensische Psychologe, ist zurück. Seine besondere Fähigkeit, sich tief in die Gedankenwelt von Tätern hineinzuversetzen, macht ihn zu einem der Besten seines Fachs. In der zweiten Staffel steht er vor einem Fall, der ihn an seine psychischen Grenzen bringt. Eine brutale Serie von Attacken erschüttert die Stadt, gezielt werden korrupte Milliardäre ermordet.
Was zunächst wie eine Abfolge unabhängiger Verbrechen wirkt, entpuppt sich schnell als Teil eines perfide geplanten Spiels. Als der einflussreiche Unternehmer Lance Durand eine Morddrohung erhält, übernehmen Cross und sein Team seinen Schutz. Doch die Täterin ist ihnen immer einen Schritt voraus und nutzt Cross’ psychologische Schwächen gezielt aus.
Psychothriller mit persönlicher Fallhöhe
Die Serie setzt in der zweiten Staffel noch stärker auf psychologische Spannung und moralische Grauzonen. Aus routinierter Ermittlungsarbeit wird ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Grenze zwischen Jäger und Gejagtem zunehmend verschwimmt. In der Hauptrolle überzeugt erneut Aldis Hodge als Alex Cross, unterstützt von Matthew Lillard als bedrohter Milliardär Lance Durand. Entwickelt wurde die Serie von Ben Watkins, bekannt durch „Hand of God“.
„Alex Cross“ bleibt auch in der neuen Staffel ein düsterer Thriller, der weniger auf Action als auf innere Konflikte und mentale Abgründe setzt. Die ersten drei Folgen könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen.
