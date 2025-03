Kids — Geschwisterliebe?

Sie sind immer da — oder zumindest fast immer, obwohl wir uns das gar nicht ausgesucht haben, und sie prägen unser Leben manchmal mehr als wir denken: Geschwister. In der Doku-Reihe „Kids“ auf Arte dreht sich diesmal alles um die unterschiedlichen Dynamiken zwischen den ganz Kleinen und den ganz Großen. Dabei begleiten die Macherinnen und Macher unterschiedliche Geschwister in ihrem Alltag und sprechen mit Entwicklungspsychologen und Psychotherapeutinnen. „Kids“ ist eine Doku-Reihe, die Erwachsenen Einblicke in die Lebensrealitäten von Kindern gibt — es geht zum Beispiel um die erste Liebe, Mobbing, Körpergefühle oder die Frage, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn die Eltern sich trennen. Ergänzt werden diese Einblicke durch neueste Erkenntnisse aus Pädagogik und Psychologie. Die Folge „Geschwisterliebe“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Chief of Station

Nichts ist schlimmer als der Tod eines geliebten Menschen und dazu ein trauernder Partner, der nichts mehr zu verlieren hat. Auf den Ex-CIA-Agenten Ben Malloy (Aaron Eckhart) trifft beides zu, denn seine Frau Farrah — ebenfalls im Dienst des Geheimdienstes — wurde im Einsatz getötet. Kurze Zeit später offenbaren ihm sein Boss, Farrah habe als Doppelagentin für die Russen spioniert. Ben reist zurück an den Ort des Geschehens — Budapest –, um herauszufinden, wer wirklich am Tod seiner Frau Schuld hat. Streamen könnt ihr „Chief of Station“ bei Prime Video.

Nur 48 Stunden

Sie sind ein ungleiches Team: Polizist Jack Cates (Nick Nolte) und Häftling Reggie Hammond (Eddie Murphy). Gemeinsam sollen sie eine Bande von Räubern samt Beute schnappen und das innerhalb von 48 Stunden, denn nur so lange darf Reggie aus dem Gefängnis. Gar nicht so einfach, zwar hat Reggie als ehemaliges Mitglied der Crew wertvolles Insider-Wissen, aber seine Ex-Partner scheinen ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. In einem hellblauen Caddy düsen sie durch San Francisco, dicht auf den Fersen der Gangster. Für den damals Anfang 20-jährigen Eddie Murphy war „Nur 48 Stunden“ der erste Film. Für seine Rolle des schlagfertigen Reggie Hammond wurde er für den Golden Globe in der Kategorie Bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Streamen könnt ihr „Nur 48 Stunden“ auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.