Alien: Earth

Zwei Jahre bevor die Handlung des Original Alien Films einsetzt, landet das Raumschiff Maginot per Bruchlandung auf der Erde. Eine Truppe Konzernagenten wird zur Bergung der Fracht losgeschickt und stößt bei ihrem Einsatz auf fünf unbekannte und gefährliche Alienarten. Die Truppe rund um Metamensch Wendy muss ums Überleben kämpfen, um die außerirdische Spezies davon abzuhalten, die Erde auszulöschen.

Xenomorph in Serienform

Das erste Mal in der Geschichte des Franchise, wagt Alien den Sprung in das Serienformat. Verantwortlich dafür ist Showrunner Noah Hawley, der schon aus dem Film „Fargo“ eine erfolgreiche Serie, mit mehreren Staffeln gemacht hat. In den Hauptrollen sind unter anderem Sydney Chandler, Alex Lawtheraus und Timothy Olyphant zu sehen. Die ersten beiden Folgen von „Alien: Earth” sind ab heute verfügbar, die restlichen 6 gibt wöchentlich auf Disney+.

