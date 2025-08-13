Play
Foto: Disney+
Bild: Alien: Earth | Foto: Disney+

Was läuft heute? | Alien: Earth

Der perfekte Organismus besucht Mutter Erde

Zum ersten Mal in der Gesichte des Franchise spielt „Alien“nicht nur auf der Erde, sondern wagt den Sprung von der Kinoleinwand auf eure Streamingbildschirme.

Alien: Earth

Zwei Jahre bevor die Handlung des Original Alien Films einsetzt, landet das Raumschiff Maginot per Bruchlandung auf der Erde. Eine Truppe Konzernagenten wird zur Bergung der Fracht losgeschickt und stößt bei ihrem Einsatz auf fünf unbekannte und gefährliche Alienarten. Die Truppe rund um Metamensch Wendy muss ums Überleben kämpfen, um die außerirdische Spezies davon abzuhalten, die Erde auszulöschen.

Xenomorph in Serienform

Das erste Mal in der Geschichte des Franchise, wagt Alien den Sprung in das Serienformat. Verantwortlich dafür ist Showrunner Noah Hawley, der schon aus dem Film „Fargo“ eine erfolgreiche Serie, mit mehreren Staffeln gemacht hat. In den Hauptrollen sind unter anderem Sydney Chandler, Alex Lawtheraus und Timothy Olyphant zu sehen. Die ersten beiden Folgen von „Alien: Earth” sind ab heute verfügbar, die restlichen 6 gibt wöchentlich auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen