Play
Foto: Apple TV
Bild: All of You | Foto: Apple TV+

Was läuft heute? | All of You

Wer macht den ersten Schritt?

Der Film „All of You“ erzählt die Geschichte von Simon und Laura. Die beiden sind seit dem College miteinander befreundet und haben unausgesprochene Gefühle füreinander.

All of You

Brett Goldstein hat für Apple TV+ bereits die Serien „Shrinking“ und „Ted Lasso“ geschaffen. In beiden Produktionen steht Comedy im Vordergrund. Sein neustes Projekt „All of You“ geht aber in eine andere Richtung. Der Film ist eine Romanze, die aber auch ab und zu lustig ist. Im Vordergrund steht die größtenteils tragische Geschichte von Simon und Laura.

Die beiden sind seit dem College miteinander befreundet. Ihre Beziehung ist rein platonisch. Das liegt aber nicht daran, dass die beiden nichts füreinander empfinden, sondern eher daran, dass die Gefühle unausgesprochen sind. Als Laura einen Test macht, um ihren Seelenpartner zu finden, verlieren sich die beiden auf einmal aus den Augen. Denn Simon ist nicht der Auserwählte.

Die Jahre vergehen

Die Geschichte der beiden wird über einen Zeitraum von zehn Jahren erzählt. Im Film wird immer wieder zwischen verschiedenen Zeitabschnitten gesprungen, sodass man muss überlegen muss, wo die Handlung gerade stattfindet. Brett Goldstein sagte in einem Interview, die Serie sei absichtlich so geschrieben worden, um den Zuschauenden in den Film zu integrieren.

„All of You“ könnt ihr euch jetzt auf Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen