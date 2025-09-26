All of You

Brett Goldstein hat für Apple TV+ bereits die Serien „Shrinking“ und „Ted Lasso“ geschaffen. In beiden Produktionen steht Comedy im Vordergrund. Sein neustes Projekt „All of You“ geht aber in eine andere Richtung. Der Film ist eine Romanze, die aber auch ab und zu lustig ist. Im Vordergrund steht die größtenteils tragische Geschichte von Simon und Laura.

Die beiden sind seit dem College miteinander befreundet. Ihre Beziehung ist rein platonisch. Das liegt aber nicht daran, dass die beiden nichts füreinander empfinden, sondern eher daran, dass die Gefühle unausgesprochen sind. Als Laura einen Test macht, um ihren Seelenpartner zu finden, verlieren sich die beiden auf einmal aus den Augen. Denn Simon ist nicht der Auserwählte.

Die Jahre vergehen

Die Geschichte der beiden wird über einen Zeitraum von zehn Jahren erzählt. Im Film wird immer wieder zwischen verschiedenen Zeitabschnitten gesprungen, sodass man muss überlegen muss, wo die Handlung gerade stattfindet. Brett Goldstein sagte in einem Interview, die Serie sei absichtlich so geschrieben worden, um den Zuschauenden in den Film zu integrieren.

„All of You“ könnt ihr euch jetzt auf Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.