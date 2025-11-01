Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Film- und Serienfans! Es ist Samstag, der 1. November. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Die Niederländer sind ja bekannt für Tulpen, Grachten und nicht zuletzt für ihre entspannte Haltung gegenüber weichen Drogen. Die Hauptstadt Amsterdam lockt mit ihren Cannabis-Cafés, den sogenannten Coffee Shops, jährlich Millionen Touristinnen und Touristen an. In diese Coffee Shop-Szene taucht auch die neue Crime-Drama-Miniserie „Amsterdam Empire“ ein. Jack van Doorn ist ein charismatischer Unternehmer, der mit seinem legalen Marihuana-Imperium „The Jackal“ zum König der Coffee Shop-Szene Amsterdams avanciert. Er musste sich während seiner gesamten Karriere gegen kriminelle Konkurrenten und die niederländische Justiz behaupten. Dabei ging es nicht immer nett und rücksichtsvoll zu. Aber auch ein mächtiger und erfolgreicher Mann durchlebt mal eine Midlife-Crisis. So beginnt van Doorn eine Affäre mit der bekannten Journalistin Marjolein Hofmann. Und diese Affäre könnte ihm zum Verhängnis werden. Denn es kommt, wie es kommen muss: Seine Ehefrau Betty, ein ehemalige Popstar, kommt ihm auf die Schliche. Sich mit ihr anzulegen, stellt sich als keine gute Idee heraus. Sie kennt keine Gnade und schmiedet einen skrupellosen Racheplan. „Jack, verdammt nochmal, ich hab hier ein Foto von dir und Marjolein Hofmann. Ich will die Scheidung!“ „Betty, bist du verrückt geworden wegen einer Affäre? Jack van Doorn, Gründer und Eigentümer der Coffee Shop-Kette ‚The Jackal‘. Bist du kriminell? Ich hab ihm alles gegeben: meine Jugend, meine Karriere. Here’s a little something I want to ask you: What do you want?“ „Ich sorge dafür, dass das mit Betty schnell geregelt ist. Dann können wir zwei bei null anfangen.“ „Ich hab ein Gegenangebot: Ich will alles. Das Geld, das Haus, den Hund und ‚The Jackal‘. Und wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann vernichte ich dich komplett.“ Fortan wird Betty zu Jacks gefährlichster Gegnerin und setzt alles daran, sein jahrelang aufgebautes Cannabis-Imperium zu ihrem eigenen zu machen. Da sie die Schwachstellen und Geheimnisse ihres Mannes kennt, könnte ihr das durchaus gelingen. Betty van Doorn wird von Fumpke Jansen verkörpert. Nach Rollen in „96 Hours“ und „X-Men“ kehrt die international bekannte Schauspielerin für diese Produktion erstmals seit Jahrzehnten in ihr Geburtsland zurück. Zwischen Glamour und Verrat erkundet „Amsterdam Empire“ die verborgene Seite der Kaffee- und Cannabis-Welt in Amsterdam. Die Serie ist eine Mischung aus Ehe-Drama und Unternehmens-Thriller, kraftvoll inszeniert mit angespannter Atmosphäre, die etwa an „House of Cards“ erinnert. „Amsterdam Empire“ könnt ihr jetzt bei Netflix anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Anke Behlert, Audioproduktion: Stanley Baldauf. Ich bin Imke Zimmermann und sage tschüss, bis bald. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV- Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.