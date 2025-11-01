Play
Amsterdam Empire. Bild: Netflix/ Mark de Blok
Amsterdam Empire. Bild: Netflix/ Mark de Blok

Was läuft heute? | Amsterdam Empire

Glamour und Verrat

„Amsterdam Empire“ ist eine packende Dramaserie um Machtspiele und Betrug in der Coffeeshop-Szene der niederländischen Hauptstadt.

Der König der Coffeeshop-Szene

Jack van Doorn ist ein charismatischer Unternehmer, der mit seinem legalen Marihuana-Imperium „The Jackal“ zum König der Coffeeshop-Szene Amsterdams avanciert ist. Er musste sich während seiner gesamten Karriere gegen Kriminelle, Konkurrenz und die niederländische Justiz behaupten. Dabei ging es nicht immer nett und rücksichtsvoll zu. Aber auch ein mächtiger und erfolgreicher Mann durchlebt mal eine Midlife Crisis und so beginnt van Doorn eine Affäre mit der bekannten Journalistin Marjolein Hofman — was ihm zum Verhängnis werden könnte. Denn die betrogene Ehefrau Betty schmiedet einen skrupellosen Racheplan.

Ehedrama und Unternehmensthriller

Sie setzt alles daran, sein jahrelang aufgebautes Cannabis-Imperium zu ihrem eigenen zu machen. Da sie die Schwachstellen und Geheimnisse ihres Mannes kennt, könnte ihr das durchaus gelingen. Zwischen Glamour und Verrat erkundet „Amsterdam Empire“ die verborgene Seite der Kaffee- und Cannabiswelt in Amsterdam. Die Serie ist eine Mischung aus Ehedrama und Unternehmensthriller, kraftvoll inszeniert mit angespannter Atmosphäre, die etwa an „House of Cards“ erinnert. „Amsterdam Empire“ könnt ihr jetzt bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

