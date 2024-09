Was läuft heute | Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle: Der tote Italiener, Asphalt City, Helden von Hill 60

Aufgeklärt — Spektakuläre Kriminalfälle: Der tote Italiener

In Mannheim stirbt 1990 ein italienischer Mann: auf offener Straße, mit mehreren Schüssen getötet. Ein kaltblütiger Mord, der lange Zeit ungeklärt bleibt. Erst im Jahr 2011 kommen die Beweise endgültig zusammen. In der Zwischenzeit passiert sehr viel. Profiler Axel Petermann und Psychologin Katinka Keckeis rollen den Fall erneut auf und rekonstruieren ihn. Sie schauen sich noch einmal den Tatort in Mannheim an, treffen auf Ermittler, Experten und Zeugen. Wenn ihr wissen wollt, wie es zu dem Mord kam und wer Calogero C. umgebracht hat, dann könnt ihr „Aufgeklärt — Spektakuläre Kriminalfälle: Der tote Italiener“ in der ZDF-Mediathek streamen.

Asphalt City

Olli Cross ist Notfallsanitäter. In New York City will er Erfahrung sammeln und soll deshalb ab sofort mit dem harten Veteranen Rutkovsky zusammenarbeiten. Die beiden geben stets ihr Bestes, retten Leben und helfen Verletzten. Trotzdem merken sie schnell, dass dieser Job auf die Psyche geht. Als Rutkovsky dem neugeborenen Baby einer drogensüchtigen Mutter heimlich die Behandlung verweigert, gerät Olli in eine schwere Sinnkrise. Veteran Rutkovsky wird von Oscarpreisträger Sean Penn gespielt. Den actiongeladenen Film „Asphalt City“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Helden von Hill 60

Im Jahr 1917 wird sich der Erste Weltkrieg bald dem Ende zuneigen. Das wissen die Menschen damals natürlich nicht. Australien rekrutiert deshalb Zivilisten. Einer davon ist der Bergbauingenieur Oliver Woodward. Er muss für sein Vaterland im fernen Europa in den Krieg ziehen. Dabei wär er eigentlich viel lieber bei seiner Freundin. Zusammen mit anderen australischen Tunnelbauern arbeitet er an einem Tunnelsystem unter Hügel 60, einem bedeutsamen strategischen Punkt, den die Alliierten mit der größten Explosion der Welt erobern wollen. Wie das ausgeht, könnt ihr bei freevee sehen, dort ist „Helden von Hill 60“ ab heute verfügbar.