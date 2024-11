Bad Influencer

Donna geht in der Serie „Bad Influencer“ abends mit einem Mann nach Hause und hat Sex mit ihm. Ihr Sex-Date Pascal filmt sie nackt — ohne ihr Einverständnis — und sie tritt ihm vor lauter Wut in die Eier. Das Video geht viral und Donna wird über Nacht berühmt. Donna nutzt ihren neu gewonnenen Fame, um sich an Pascal und der ganzen toxischen Incel-Community zu rächen. Ihr könnt „Bad Influencer“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Der Käfig

In der Serie „Der Käfig“ geht es um Taylor, einen jungen Mann mit einem großen Traum. Er will professioneller MMA-Kämpfer werden und tut alles dafür, dass sein Traum Realität wird. Viele Alternativen hat er auch nicht: Er kommt aus schwierigen Verhältnissen und ist sich sicher, dass er keine große Zukunft vor sich hat, wenn er es im Kampfsport nicht bis ganz nach oben schafft. „Der Käfig“ gibt es jetzt bei Netflix.

One South: Porträt einer Psychiatrie

Die Dokumentation „One South: Porträt einer Psychiatrie“ zeigt, was in einer Psychiatrie so alles passiert. Man ist nicht nur ganz nah dran an den Patientinnen und Patienten, sondern auch am Personal der One South Psychiatrie. Die Einrichtung in New York hat sich auf die Behandlung von College-Studierenden mit schweren psychischen Problemen spezialisiert. Sie hat ihre Pforten für das Kamerateam geöffnet, um mit Vorurteilen gegenüber psychischen Krankheiten aufzuräumen. Ihr könnt „One South: Porträt einer Psychiatrie“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

