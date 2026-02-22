Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Sonntag, der 22. Februar. Auch heute haben wir wieder einen Streaming-Tipp für euch. Es gibt Neues von den MacherInnen von „4Blocks“. Seit knapp einem Monat ist der Streaming-Anbieter HBO Max nun auch in Deutschland verfügbar. Mit Serien wie „The Pit“ und „A Night of the Seven Kingdoms“ gab es auch schon einige namhafte Neustarts. Für dieses Jahr sind auch einige Starts deutscher Produktionen geplant. Darunter ist „Banksters“.

Die Serie erzählt die Geschichte von Yusuf. 2024 wird der fleißige Bank-Azubi mitten in einem Fußballspiel von einem Sondereinsatzkommando der Berliner Polizei verhaftet. Denn Yusuf wird mit einer Serie von schweren Banküberfällen in Verbindung gebracht. Die Ermittler der Kriminalpolizei versuchen, Yusufs Verbindung zu den Überfällen zu verstehen. Wie soll ein einziger Azubi für eine Serie an Verbrechen verantwortlich sein? Es steht also die Frage im Raum, mit wem Yusuf zusammengearbeitet hat.

Yusuf muss sich nun entscheiden: schweigen und eine hohe Strafe riskieren oder im Tausch gegen seine Freiheit zum Verräter werden. Sie sind Auszubildender bei einer Bank und begehen Überfälle. Die Polizei wird nicht lockerlassen, bis sie ihre Mittäter findet. Einer von denen wird reden. Wie kommen Sie darauf? Das wäre mein Bruder. Anonymer Brief: „Dein Bruder wurde verpfiffen.“ Irgendjemand schreibt: „Jetzt hört mal zu, ich erzähle Ihnen meine Geschichte. Wir können da 100.000 rausholen.“

An einem Nachmittag: „Ein Geständnis wäre jetzt gut. Wo ist das Geld?“ Verantwortlich für die Serie ist dieselbe Produktionsfirma, die auch „4Blocks“ gedreht hat. Anders als bei dem Gangster-Drama mit Kida Kord Ramadan basiert „Banksters“ laut den MacherInnen auf wahren Begebenheiten. Yusuf wird von R. M. Güvecin gespielt. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Webserie „Druck“. Außerdem ist er aktuell im deutschen Spin-off der HBO-Serie „Euphoria“ zu sehen, die übrigens „Euphorie“ heißt.

Außerdem sind Michelangelo Fortuzzi, Maria Dragos und Andreas Pietschmann bei „Banksters" am Start. Letzterer war Teil des Casts von „Dark". „Banksters" hat 6 Folgen mit jeweils 45 Minuten. Die Serie findet ihr ab heute im Abo von HBO Max.