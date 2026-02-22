Play
Foto: HBO Max
Bild: Banksters | HBO Max

Was läuft heute? | Banksters

Der perfekte Raubzug

Der junge Bank-Azubi Yusuf wird einer Serie skrupelloser Banküberfälle beschuldigt. Nun wollen die Ermittler herausfinden, ob Yusuf allein gehandelt hat oder Teil einer Bande ist.

Banksters 

Bei einem Spiel seines Fußballvereines wird der junge Bankauszubildende Yusuf von einem Spezialkommando der Polizei verhaftet. Die Vorwürfe sind schwer, Yusuf soll in den vergangenen Wochen an mehreren großen Banküberfällen beteiligt gewesen sein. Doch die Frage steht im Raum: Hat Yusuf alleine gehandelt oder war er nur ein kleiner Teil einer größeren Bande?

Yusuf steht also vor einer Entscheidung: Soll er im Gegenzug für seine Freiheit mit offenen Karten spielen oder riskieren, zum Verräter zu werden?

Neues aus der Feder der „4 Blocks“-Macher

Für die erste offizielle deutsche HBO-Serie ist die Produktionsfirma hinter dem Gangster-Drama „4 Blocks“ verantwortlich. Laut den Machern soll „Banksters“ lose auf wahren Begebenheiten basieren. Vor der Kamera sind u. a. Eren M. Güvercin, Michelangelo Fortuzzi, Maria Dragus und Andreas Pietschmann zu sehen. Die Serie besteht aus 6 Folgen mit jeweils 45 Minuten Laufzeit.

Die neue Serie „Banksters“ gibt es ab heute bei HBO Max.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen