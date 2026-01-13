Play
Was läuft heute? | The Pitt S1 & 2

Langersehnt und preisgekrönt: Krankenhausserie „The Pitt“

Heute startet nicht nur der Streaminganbieter HBO Max in Deutschland, sondern mit „The Pitt“ auch eine der erfolgreichsten Serien aus 2025. Die Serie spielt in einer fiktiven Notaufnahme in Pittsburgh uns begleitet den anstrengenden Alltag der Belegschaft.

The Pitt — Staffel 1 & 2

Zum heutigen Start des Streaminganbieters HBO Max gibt es auch eine der am meisten erwarteten Serien aus dem vergangenen Jahr endlich in Deutschland. „The Pitt“ verschlägt die Zuschauer in die Notaufnahme des Pittsburgh Trauma Medical Centers und erzählt die Geschichte der Belegschaft unter der Leitung von Dr. Michael Robby. Hier wir der stressige Krankenhausalltag aus der Sicht der Ärztinnen und Ärzte geschildert.

Eine Staffel = Eine Schicht

Das Besondere an der Serie ist, dass jede Staffel eine ganze 15-Stunden-Schicht in der Notaufnahme begleitet und die Ereignisse quasi in Echtzeit darstellt. Sowohl die Serie an sich als auch Hauptdarsteller Noah Wyle wurden bei der Emmy-Verleihung 2025 ausgezeichnet. Die erste Staffel von „The Pitt“ gibt es ab heute komplett und die erste Folge der zweiten Staffel ebenfalls bei HBO Max.

