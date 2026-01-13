Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Dienstag, der 13. Januar. Zum heutigen Deutschlandstart des Streaming-Anbieters HBO Max werfen wir einen Blick auf eine gefeierte Krankenhausserie, die jetzt auch endlich hierzulande zu sehen ist. Egal ob große, epochale Blockbuster wie „Game of Thrones“ oder intelligente Dramen wie „The White Lotus“ und „Succession“ – schon seit Jahren gelten die Serien von HBO als besonders hochwertig. Die Krankenhausserie „The Pit“ startete im vergangenen Jahr in den USA. Sie spielt in der Notaufnahme des fiktionalen Pittsburgh Trauma Medical Center und begleitet die Belegschaft bei ihrer Arbeit in einer Welt voller medizinischer Notfälle und dem durch die Corona-Pandemie nachhaltig beschädigten US-Gesundheitssystem. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute ein paar neue Gesichter dabei. Willkommen im Pit! Retten wir ein paar Leben! Ist hier immer so viel los? Nein, meistens sehr viel mehr. Alex, Sie haben viel Blut verloren. Sie müssen sofort operiert werden! Sterbe ich jetzt? Nicht solange ich da bin! Weg! Rücken! Pausieren! Bereit, es zu beenden. Das Besondere an der Serie, ähnlich wie zum Beispiel in der Thriller-Serie „24“, spielt jede Staffel von „The Pit“ während eines einzigen Arbeitstags und zeigt die 15-Stunden-Schicht in der Notaufnahme quasi in Echtzeit. Neben der kreativen und immersiven Inszenierung wurde die Serie vor allem für ihren schonungslosen und realistischen Blick auf den Krankenhausalltag gelobt. Das führte dazu, dass „The Pit“ nicht nur als beste Serie bei den Emmys 2025 ausgezeichnet wurde, sondern dass auch Hauptdarsteller Noah Wyle für seine Rolle als Dr. Robbie einen Preis bekam. Und der Emmy geht an Noah Wyle! Was für ein Traum war das! Oh mein Gott! Erstens, meine Damen und Herren, dass ich mich in Ihrem Unternehmen eingeladen habe, ist die Ehre eines Lebens. Danke an alle bei HBO Max und Warner Brothers Television, die die Bedingungen für „Lightning to Strike“ in meinem Leben zweimal existieren lassen. John Wells, danke, dass du bei „Lightning“ bist. Danke an meinen kreativen Partner Scott Gemmell, dass die Räder ausgehen. Und an alle, die heute Abend auf oder abwarten. Danke, dass ihr dabei seid! Das ist für euch! Heute starten neben der ersten Staffel aus dem vergangenen Jahr auch gleich die neuen Folgen von „The Pit“, die ungefähr zehn Monate nach dem Ende der Schicht von Staffel 1 spielen. Ihr könnt euch ab heute also selbst von der Qualität der Serie überzeugen. „The Pit“ Staffel 1 gibt es ab heute bei HBO Max. Die neuen Folgen der zweiten Staffel dann auch ab heute wöchentlich. Die neuesten Serien, Filme und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.