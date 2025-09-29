Play
Foto: AMY SUSSMAN // GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bild: Kung Fu Panda 4 | AMY SUSSMAN // GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Was läuft heute? | Kung Fu Panda 4

Ein Pandabär mit „Skadoosh“

In „King Fu Panda 4“ muss Drachenkrieger Po einen Nachfolger finden und die Welt vor der Zauberin „Chamäleon“ retten. Dafür verbündet sich der tollpatschige Panda mit einer diebischen Füchsin.

Kung Fu Panda 4

Nachdem Panda Po in den letzten Teilen als Drachenkrieger für Frieden gesorgt hat, soll er nun der geistige Führer des Tals werden. Da nun jemand in seine Fußstapfen treten muss, soll er zusätzlich einen nachfolgenden Drachenkrieger auswählen. Das belastet Po, aber zur selben Zeit taucht auch noch die Zauberin „Das Chamäleon“ auf und will mithilfe der Kraft aller Schurken die Macht an sich reißen. Zusammen mit der diebischen Füchsin Zhen, will Po sie aufhalten.

Hape oder Jack: Po bleibt Po.

Schon seit Beginn der Reihe leiht Schauspieler und Musiker Jack Black dem tollpatschigen Pandabären seine Stimme und trug damit maßgeblich zum Erfolg des Franchise bei. Im Deutschen drückt Komiker Hape Kerkeling der Rolle seinen ganz persönlichen Stempel auf. Den Animationsfilm „Kung Fu Panda 4“, so wie die Teile 1 bis 3 gibt es bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

